Clonez n'importe quel site web. Modifiez-le grâce à l'IA.
Un outil de clonage de sites web qui vous laisse la possibilité de l'améliorer
Générer à partir d'une URL
Repenser avec l'IA
Assumez la responsabilité de ce que vous construisez
Quel que soit votre objectif, atteignez-le plus rapidement grâce à l'IA.
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FAQ sur le clonage de sites web par IA
Qu'est-ce qu'un cloneur de site web ?
Le cloneur de site web est une fonctionnalité de Hostinger AI Builder qui recrée un site web existant à partir d'une URL, en capturant sa structure, ses styles et son contenu sous forme de projet interactif et modifiable. Il vous suffit de coller un lien, et l'IA crée un point de départ que vous pouvez personnaliser librement.
À qui s'adresse la fonctionnalité de clonage de site web ?
Puis-je cloner n'importe quel site web ?
Puis-je modifier le site web cloné ?
Oui, la personnalisation est essentielle. Une fois votre site web généré, vous pouvez modifier les textes, les couleurs, les images, la mise en page et les composants, soit en sélectionnant directement les éléments, soit en décrivant la modification dans le chat IA.
Puis-je modifier le code ?
Oui. Si vous souhaitez un contrôle plus poussé, l'édition complète du code est disponible. Vous pouvez ainsi personnaliser le projet au-delà de l'éditeur visuel et l'adapter à vos besoins.
Le site web cloné sera-t-il exactement identique ?
Le résultat généré est un point de départ approchant, mais pas une copie conforme. Certaines mises en page, animations ou éléments hautement personnalisés peuvent ne pas être reproduits à l'identique. Vous pouvez ensuite tout ajuster, de la mise en page au contenu, à l'aide des suggestions de l'IA ou par glisser-déposer.
Ai-je besoin de connaissances en programmation pour cloner et modifier un site web ?
Aucune. Il vous suffit de coller une URL, puis de décrire les modifications souhaitées en langage clair. AI Builder s'occupe du reste ; aucune compétence en design ou technique n'est requise.
Le clonage de sites web est-il gratuit à l'essai ?
Vous pouvez commencer gratuitement, pas besoin de carte de crédit. Vous obtiendrez des crédits IA pour générer et modifier votre premier site web recréé. Lorsque vous êtes prêt à publier, choisissez un forfait payant, l'hébergement et le domaine sont déjà inclus.