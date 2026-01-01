Vendez en ligne avec une boutique conçue à votre image.
Tout ce dont vous avez besoin pour vendre et développer votre activité en ligne.
Vendez des produits numériques
Tous les outils pour booster votre croissance
Hébergement, nom de domaine et e-mail – tout est inclus. Configuration simple pour vos outils marketing et de paiement : SEO, Stripe, PayPal, AdSense, et bien plus encore.
0 % de frais de transaction
Gardez ce que vous gagnez. Acceptez plus de 100 méthodes de paiement sans frais supplémentaires.
Livraison automatique par e-mail.
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Votre idée de boutique en ligne, prête à être créée.
Boutique en ligne personnalisée
Site d'adhésion
Chatbot IA
Outil de suivi des stocks
Système de suivi de commande
Tableau de bord des statistiques de ventes
Comment commencer à vendre en ligne avec l'IA
Décrivez votre idée ou choisissez un template
Personnalisez et testez
Publiez en un clic
Choisissez un modèle. Faites-en le vôtre.
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
Du concept au paiement en quelques minutes
Comment développer un produit minimum viable
Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.
Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
AI Builder vibe code boutique en ligne FAQs
Qu'est-ce que Horizons e-commerce ?
Horizons ecommerce est conçu pour rendre la vente en ligne accessible à tous. Horizons AI construit votre boutique ou votre application web e-commerce personnalisée via une interface de chat simple, tandis que la solution e-commerce native de Hostinger s'occupe des produits, des paiements, des commandes et de l'expédition – le tout fonctionnant ensemble dès la première utilisation.
Pas de codage, pas de configuration technique, pas d'outils séparés à gérer. Tout ce dont vous avez besoin pour vendre en ligne, prêt quand vous l'êtes.
Que puis-je vendre ?
Vous pouvez vendre des produits physiques et numériques, des cartes-cadeaux et des produits d'impression à la demande.
Les abonnements et les rendez-vous ne sont pas encore pris en charge, mais vous pouvez toujours les proposer à l'aide d'outils tiers :
- Pour commencer à vendre des abonnements, nous vous recommandons d'utiliser Stripe. Demandez à Horizons de vous aider à le connecter à votre projet.
- Pour les rendez-vous, des outils comme Calendly fonctionnent très bien. Vous pouvez également demander à Horizons comment l'ajouter à votre site.
Quels moyens de paiement sont pris en charge ?
Choisissez parmi plus de 100 moyens de paiement, comme les cartes bancaires, PayPal, Google Pay, Apple Pay, et autres. Les moyens de paiement disponibles pour votre boutique dépendent de l'endroit où vous vendez, de votre emplacement, de votre devise et de la personne à qui vous vendez.
Quelles méthodes d'expédition sont prises en charge ?
Une fois votre boutique en ligne connectée, vous pouvez définir vos zones d'expédition avec jusqu'à 25 options de livraison et définir des règles d'expédition personnalisées en fonction du montant ou du poids de la commande.
Comment connecter une boutique en ligne à mon projet ?
Il suffit de deux étapes pour que votre boutique soit opérationnelle :
- Cliquez sur « Intégrations » dans le coin supérieur droit de votre projet AI Builder, puis sélectionnez et connectez la boutique en ligne. AI Builder la configure pour vous en quelques instants.
- Une fois connecté, allez dans « Intégrations » → « Boutique en ligne » pour accéder à tous les paramètres de votre boutique.
Consultez notre guide étape par étape pour plus d'instructions.
Comment modifier ma boutique en ligne ?
Vous pouvez gérer votre boutique à tout moment en cliquant sur « Intégrations » → « Boutique en ligne ».
Une fois votre boutique connectée, vous verrez des liens menant directement au gestionnaire de boutique intégré. Vous pourrez y gérer vos produits, paiements et bien plus encore, sans aucune requête supplémentaire.
Si vous souhaitez modifier l'apparence de votre boutique en ligne (comme la mise en page de votre liste de produits), demandez-le simplement à l'IA dans la discussion.
Puis-je créer plus qu'une simple boutique en ligne avec Horizons ?
Oui – et c'est là que AI Builder se démarque vraiment. D'une simple boutique en ligne à une application ecommerce entièrement personnalisée, AI Builder vous permet de construire toute expérience ecommerce que vous pouvez imaginer – y compris des outils personnalisés adaptés à vos besoins métier exacts. Suivi des stocks, systèmes de gestion des commandes, tableaux de bord des ventes – décrivez simplement ce dont vous avez besoin et AI Builder le construit pour vous.
Ai-je besoin d'expérience en codage pour créer une application ou une boutique e-commerce ?
Aucun du tout. AI Builder est construit autour de vibe coding – il suffit de décrire ce que vous voulez construire et l'IA s'occupe du reste. Que vous lanciez une vitrine ou construisiez un outil de commerce électronique personnalisé, il suffit d'une invite.
Si votre objectif est de lancer une boutique en ligne, vous pouvez construire un site Web initial à partir d'une seule invite, puis connecter l'intégration de boutique en ligne intégrée et ajouter vos produits – le tout sans écrire une seule ligne de code.
Le vibe coding est-il fait pour moi ?
Si vous avez déjà eu une idée de boutique en ligne ou d'outil de commerce électronique personnalisé mais que vous ne saviez pas par où commencer, le vibe coding est fait pour vous. Au lieu d'écrire du code, vous décrivez simplement ce que vous voulez construire en langage clair et l'IA lui donne vie, étape par étape.
La meilleure façon de le savoir est de l'essayer vous-même. AI Builder est livré avec un essai gratuit comprenant 5 invites – de quoi coder une boutique en ligne initiale ou une application de commerce électronique personnalisée et voir exactement ce qu'elle peut faire avant de vous engager dans quoi que ce soit. Aucune carte de crédit requise.
Quelle est la différence entre Horizons et Hostinger Website Builder pour l'e-commerce ?
Hostinger offre deux façons de construire un site Web de commerce électronique – avec la plate-forme de codage d'ambiance AI Builder et le générateur de site Web par glisser-déposer d'Hostinger – et la différence réside déjà dans le nom.
Hostinger Website Builder vous permet de partir d'un modèle ou de générer un site Web de commerce électronique à partir d'une description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments pré-construits. Il convient parfaitement à tous ceux qui ont besoin d'une boutique en ligne propre et simple rapidement opérationnelle.
Horizons adopte une approche conversationnelle – vous discutez avec l'IA et il applique les changements en temps réel, ce qui vous donne beaucoup plus de liberté de personnalisation. Il vous permet également de construire des projets plus avancés, comme des places de marché ou des boutiques en ligne plus complexes avec connexions utilisateur, grâce à son backend intégré. Et pour ceux qui le veulent, un accès complet au code est également disponible.
Les deux outils sont alimentés par la solution de commerce électronique native d'Hostinger et sont conçus pour les personnes sans connaissances techniques – la différence réside dans la façon dont vous aimez construire et la flexibilité dont vous avez besoin.