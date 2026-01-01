Toutes les fonctionnalités pour concrétiser votre prochaine idée

Découvrez ce que propose Hostinger Horizons. Des fonctionnalités puissantes pour créer et publier des sites et des applications web plus rapidement, plus facilement, et sans coder.
Commencer à créer

Aucune carte bancaire requise.

Une solution complète dès le premier instant

Plateforme no-code
Plateforme no-code

Lancez votre projet sans écrire une seule ligne de code. Décrivez simplement ce que vous souhaitez et laissez l'IA s'occuper du reste, du design aux fonctionnalités.

Intégrations
Intégrations

Rends tes sites web plus performants. Horizons prend en charge Stripe, PayPal, Google AdSense et bien plus encore ; chaque service est accompagné d’un guide d’installation simple pour te faciliter la tâche.

Publication en un clic
Publication en un clic

Publiez instantanément votre projet. Testez, ajustez et publiez votre site ou votre application web en quelques minutes.

IA intégrée
IA intégrée

Avec AI Builder, l'IA est déjà intégrée à votre application. Ajoutez des chatbots, des générateurs d'images et des assistants intelligents — pas de comptes, pas de configuration, pas de facturation surprise.

Derniers modèles de langage
Derniers modèles de langage

Alimenté par les modèles de langage les plus avancés pour garantir rapidité et créativité.

Backend intégré
Backend intégré

Crée des applications avec identifiants utilisateurs, stockage de données, e-mails automatisés et bien plus encore — sans configuration supplémentaire ni services externes.

Mode édition de texte
Mode édition de texte

Personnalisez les éléments textuels de manière visuelle et en temps réel.

Conception à partir d'une image
Conception à partir d'une image

Importez une image, obtenez un design. Transformez des références visuelles en pages web complètes.

Optimisation SEO intégrée
Optimisation SEO intégrée

Avec chaque projet que vous construisez, Hostinger AI Builder vous assure qu'il est repérable. De la recherche Google à ChatGPT — vous êtes couvert.

Édition de code
Édition de code

Avec un accès total au code de votre projet, vous pouvez corriger, ajuster et créer comme vous le souhaitez.

Cloneur de site web
Cloneur de site web

Collez n'importe quelle URL et l'IA recrée le site sous forme de projet entièrement modifiable — un atout majeur pour repenser, moderniser ou migrer en quelques minutes.

Prêt(e) à concrétiser votre idée de projet unique ?

Commencer à créer

Aucune carte bancaire requise.

Votre partenaire IA tout-en-un

Hostinger Horizons vous accompagne dans toutes les étapes de votre processus créatif, de la conception à la gestion, la publication et l'évolution de votre projet. Découvrez toutes les fonctionnalités par catégorie.

Publication et mise à jour

Publiez votre projet en un clic. Effectuez des mises à jour à tout moment sans configuration ni redéploiement nécessaire.

Correction automatique des erreurs

Si quelque chose se brise, AI Builder aide à détecter et à résoudre les problèmes automatiquement.

Restauration de version

Revenez à n'importe quelle version précédente en un clic. Aucun outil de gestion de versions requis.

Optimisation SEO

Horizons appliquent les meilleures pratiques SEO pour aider vos sites à se positionner, le tout sans extension ni configuration supplémentaire.

Discussion avec l'IA

Décrivez simplement les modifications ou les nouvelles fonctionnalités souhaitées. L'IA met immédiatement à jour votre projet, sans que vous ayez besoin d'apprendre à utiliser un nouvel outil.

Débloquez l'expérience complète d'Hostinger Horizons

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Annulez à tout instant

Support disponible 24 h/24, 7 j/7

75 % de réduction
Premium
Lancez votre premier site Web : portfolios, CV, blogues, pages de liens en bio et bien plus encore
62,99MAD
15,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 767,52 MAD (prix d'origine : 3 023,52 MAD). Renouvellement au prix de 46,99 MAD/mois.
Créez jusqu'à 3 sites web
2 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an
Nom de domaine personnalisé – gratuit pendant 1 an
5 crédits IA pour la création de sites Web
Plus de 400 modèles de sites web
Hébergement web rapide et sécurisé
Bénéficiez d'une assistance instantanée via le chatbot Kodee.
Offre spéciale • 64 % de réduction
Illimité
Idéal pour les entreprises en croissance : sites Web illimités, outils IA, commerce en ligne et flexibilité totale
68,99MAD
24,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 1 199,52 MAD (prix d'origine : 3 311,52 MAD). Renouvellement au prix de 63,99 MAD/mois.
Sites web illimités
Boîtes mail par site web illimitées, gratuites pendant 1 an
Nom de domaine personnalisé – gratuit pendant 1 an
15 crédits IA pour la création de sites Web
Plus de 400 modèles de sites web
Hébergement web rapide et sécurisé
Support expert prioritaire 24 h/24 et 7 j/7
500 crédits pour les agents IA
Vendez en ligne grâce au commerce électronique intégré
Email marketing avec Reach
Pourquoi ce plan ?
Une solution complète pour les projets à long terme. Tout est inclus.
64 % de réduction
Cloud Startup
Idéal pour les entreprises qui misent sur la performance et une évolutivité maximale
175,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
Sites web illimités
Boîtes mail par site web illimitées, gratuites pendant 1 an
Nom de domaine personnalisé – gratuit pendant 1 an
15 crédits IA pour la création de sites Web
Plus de 400 modèles de sites web
Hébergement web rapide et sécurisé
Support expert prioritaire 24 h/24 et 7 j/7
1000 crédits pour les agents IA
Vendez en ligne grâce au commerce électronique intégré
Email marketing avec Reach
75 % de réduction
Premium
Lancez votre premier site Web : portfolios, CV, blogues, pages de liens en bio et bien plus encore
62,99MAD
15,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 767,52 MAD (prix d'origine : 3 023,52 MAD). Renouvellement au prix de 46,99 MAD/mois.
Créez jusqu'à 3 sites web
2 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an
Nom de domaine personnalisé – gratuit pendant 1 an
5 crédits IA pour la création de sites Web
Plus de 400 modèles de sites web
Hébergement web rapide et sécurisé
Bénéficiez d'une assistance instantanée via le chatbot Kodee.
Offre spéciale • 64 % de réduction
Illimité
Idéal pour les entreprises en croissance : sites Web illimités, outils IA, commerce en ligne et flexibilité totale
68,99MAD
24,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 1 199,52 MAD (prix d'origine : 3 311,52 MAD). Renouvellement au prix de 63,99 MAD/mois.
Sites web illimités
Boîtes mail par site web illimitées, gratuites pendant 1 an
Nom de domaine personnalisé – gratuit pendant 1 an
15 crédits IA pour la création de sites Web
Plus de 400 modèles de sites web
Hébergement web rapide et sécurisé
Support expert prioritaire 24 h/24 et 7 j/7
500 crédits pour les agents IA
Vendez en ligne grâce au commerce électronique intégré
Email marketing avec Reach
Pourquoi ce plan ?
Une solution complète pour les projets à long terme. Tout est inclus.
64 % de réduction
Cloud Startup
Idéal pour les entreprises qui misent sur la performance et une évolutivité maximale
175,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
Sites web illimités
Boîtes mail par site web illimitées, gratuites pendant 1 an
Nom de domaine personnalisé – gratuit pendant 1 an
15 crédits IA pour la création de sites Web
Plus de 400 modèles de sites web
Hébergement web rapide et sécurisé
Support expert prioritaire 24 h/24 et 7 j/7
1000 crédits pour les agents IA
Vendez en ligne grâce au commerce électronique intégré
Email marketing avec Reach

Les fonctionnalités illimitées sont soumises à notre Politique d'utilisation équitable.

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Ressources clés pour vous lancer

Tutoriels

Guides pas à pas pour créer avec Hostinger Horizons.

Base de connaissances

Toutes les réponses à vos questions techniques et créatives.

Vidéos

Démonstrations visuelles et inspiration.

Communauté

Connectez-vous avec d'autres créateurs, partagez vos idées et progressez ensemble.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.