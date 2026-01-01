Passez de l'idée au prototype fonctionnel grâce à l'IA – en quelques minutes seulement

On confond souvent prototype et MVP, pourtant ils répondent à des objectifs bien distincts.



Un prototype est axé sur la visualisation et la validation : c'est un aperçu interactif de votre idée que vous partagez avec les parties prenantes, les investisseurs ou les utilisateurs pour recueillir leurs retours avant de vous lancer dans un développement complet. Il n'a pas besoin d'être totalement fonctionnel ni prêt pour le grand public.



Un MVP est votre première version réelle et opérationnelle du produit – bâtie avec juste assez de fonctionnalités pour être lancée, acquérir vos premiers utilisateurs et commencer à apprendre de leur utilisation réelle.



En bref : vous créez un prototype pour valider votre idée, et vous développez un MVP pour la tester sur le terrain. Avec Horizons, vous pouvez faire les deux : commencer par un prototype, collecter les feedbacks, puis le faire évoluer vers un produit totalement fonctionnel sans jamais repartir de zéro. Pour en savoir plus, consultez notre guide prototype vs MVP.