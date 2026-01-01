Passez de l'idée au prototype fonctionnel grâce à l'IA – en quelques minutes seulement

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Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.
Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur le prototypage de designs
Qu'est-ce que l'AI Prototyping ?
Le prototypage IA est le processus qui consiste à transformer une idée en un aperçu fonctionnel et interactif de votre application ou site Web – en utilisant l'IA pour gérer la conception, la mise en page et les fonctionnalités à votre place. Au lieu de passer des semaines dans des outils de conception ou d'attendre un développeur, vous décrivez simplement ce que vous voulez et l'IA le construit en quelques minutes. Avec AI Builder, votre prototype n'est pas seulement une maquette – c'est un aperçu fonctionnel et partageable que vous pouvez tester et affiner avant de vous engager dans un développement complet.
Vous voulez en savoir plus sur le processus de prototypage? Consultez notre guide du prototypage logiciel pour une plongée plus approfondie.
À qui s'adresse le prototypage AI Builder AI ?
Toute personne qui a une idée qu’elle souhaite visualiser, tester ou partager avant de s’engager dans un développement complet. Cela inclut :
- Fondateurs et entrepreneurs – validez votre concept auprès des investisseurs ou des premiers utilisateurs avant de dépenser dans le développement.
- Gestionnaires de produits – transformez les exigences en prototypes interactifs pour aligner les parties prenantes et réduire les cycles de révision.
- Pigistes et agences – montrez aux clients exactement comment leur projet sera et fonctionnera avant de le construire.
- Concepteurs – donnez vie aux concepts sans attendre un développeur.
- Toute personne ayant une idée – si vous pouvez la décrire, AI Builder peut la construire.
Aucune compétence en conception, aucune connaissance en codage et aucune formation technique requise.
Quelle est la différence entre un wireframe et un prototype ?
Un wireframe est un schéma visuel de base – il montre la structure et la mise en page sans style ni interactivité. Un prototype va plus loin – il ressemble à la vraie chose, avec des interactions fonctionnelles, du contenu réel et un design fonctionnel. Avec AI Builder, vous sautez entièrement l’étape du wireframe et passez directement à un prototype entièrement interactif, juste en décrivant ce dont vous avez besoin.
Quelle est la différence entre un prototype et un MVP ?
On confond souvent prototype et MVP, pourtant ils répondent à des objectifs bien distincts.
Un prototype est axé sur la visualisation et la validation : c'est un aperçu interactif de votre idée que vous partagez avec les parties prenantes, les investisseurs ou les utilisateurs pour recueillir leurs retours avant de vous lancer dans un développement complet. Il n'a pas besoin d'être totalement fonctionnel ni prêt pour le grand public.
Un MVP est votre première version réelle et opérationnelle du produit – bâtie avec juste assez de fonctionnalités pour être lancée, acquérir vos premiers utilisateurs et commencer à apprendre de leur utilisation réelle.
En bref : vous créez un prototype pour valider votre idée, et vous développez un MVP pour la tester sur le terrain. Avec Horizons, vous pouvez faire les deux : commencer par un prototype, collecter les feedbacks, puis le faire évoluer vers un produit totalement fonctionnel sans jamais repartir de zéro. Pour en savoir plus, consultez notre guide prototype vs MVP.
Ai-je besoin de compétences en design ou en code pour créer un prototype ?
Aucun du tout. AI Builder utilise une approche conversationnelle de la construction – souvent appelée vibe coding. Vous décrivez simplement ce que vous voulez en langage clair et l'IA le construit pour vous en temps réel. Vous voulez ajuster la mise en page? Demandez simplement. Besoin de modifier un flux utilisateur? Décrivez-le. Si vous êtes nouveau dans le concept, notre vibe coding guide vous explique tout ce que vous devez savoir.
Comment puis-je partager mon prototype et recueillir des retours ?
Dès que votre prototype est prêt, vous pouvez le publier et le partager via un lien avec qui vous voulez – parties prenantes, investisseurs, clients ou utilisateurs tests. Ils pourront interagir directement avec l'application, et vous pourrez continuer à l'affiner en fonction de leurs retours par simple discussion avec Horizons.
Puis-je transformer mon prototype en un vrai site fonctionnel sur Hostinger ?
Tout à fait – et c'est là que Horizons se distingue des outils de prototypage traditionnels. Lorsque vous êtes prêt à aller au-delà du simple prototype, il vous suffit de publier votre projet en tant que site web ou application entièrement en production, en un seul clic. L'hébergement, le nom de domaine et l'adresse e-mail professionnelle sont tous inclus dans votre forfait.
De plus, comme Horizons intègre nativement un backend complet, votre prototype dispose déjà de bases de données, de comptes utilisateurs et d'un espace de stockage de fichiers prêts à l'emploi. Ainsi, lorsque vous êtes prêt à passer à l'échelle (Scale), tout ce dont vous avez besoin est déjà là. Pas besoin de tout réécrire à zéro, ni de recourir à des outils externes.
Combien coûte la construction d'un prototype avec AI Builder prototype builder ?
Vous pouvez commencer gratuitement, sans carte de crédit. Une fois inscrit, vous recevrez 5 crédits IA pour démarrer immédiatement. L'utilisation des crédits dépend de la complexité de chaque demande : les modifications simples coûtent moins d'un crédit, tandis que les projets plus importants peuvent en consommer davantage. Vos crédits gratuits suffisent pour décrire votre prototype, le voir prendre vie et vous familiariser avec Horizons avant tout engagement. Lorsque vous serez prêt à publier, il vous suffira de passer à l'un de nos forfaits payants. L'hébergement et le nom de domaine sont inclus : cliquez simplement sur « Publier » et votre prototype sera en ligne.