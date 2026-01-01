Mettez vos réalisations en lumière grâce à un site portfolio ou une application dédiée.

Hostinger propose deux façons de créer un site web vitrine pour votre entreprise – avec la plateforme de codage Horizons et le créateur de sites web par glisser-déposer de Hostinger – et la différence est déjà dans le nom.



Le créateur de sites web de Hostinger vous permet de partir d'un modèle ou de générer un site web d'entreprise à partir d'une description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments préconçus. C'est une excellente solution pour quiconque a besoin d'un site web de portfolio d'entreprise propre et simple, opérationnel rapidement.



Horizons adopte une approche conversationnelle – vous discutez avec l'IA et elle applique les modifications en temps réel, vous offrant une liberté de personnalisation bien plus grande. Il vous permet également de créer des projets plus avancés, comme des portails clients avec des identifiants utilisateur et des fonctionnalités d'adhésion, grâce à son backend intégré. Et pour ceux qui le souhaitent, un accès complet au code est également disponible.



Les deux outils sont conçus pour les personnes sans connaissances techniques – la différence réside dans la façon dont vous aimez construire et le niveau de flexibilité dont vous avez besoin.