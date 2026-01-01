Mettez vos réalisations en lumière grâce à un site portfolio ou une application dédiée.
Tout ce qu'il vous faut pour faire une excellente première impression.
Mettez vos travaux en ligne en un temps record.
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Comment créer un site ou une application portfolio avec l'IA.
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Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.
Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur les sites et les applications de présentation d'entreprise
Qu'est-ce qu'un site vitrine ?
Un site Web vitrine d'entreprise est votre présence professionnelle en ligne – un endroit où les clients potentiels peuvent découvrir qui vous êtes, explorer votre travail et décider d'entrer en contact. Une excellente vitrine comprend généralement une galerie de portfolios ou des pages de projets, des pages de services, des études de cas, des témoignages de clients et une façon claire de réserver un appel ou d'entrer en contact – la combinaison exacte dépend de votre type d'entreprise. Contrairement à une page Web de base, elle est conçue pour faire une forte première impression et transformer les visiteurs en clients. Avec AI Builder, vous pouvez en créer une qui comprend exactement ce dont vous avez besoin – il suffit de la décrire et l'IA s'occupe du reste.
Qui peut créer un site Web ou une application vitrine avec AI Builder ?
Toute personne souhaitant avoir une image professionnelle en ligne et attirer plus de clients – freelances, artistes, consultants, coachs, agences, propriétaires de petites entreprises, et au-delà. Si votre entreprise a besoin d'une présence en ligne professionnelle, Horizons peut créer une vitrine qui correspond à votre façon de travailler.
Comment créer un site vitrine sans connaissances techniques ?
Horizons utilise une approche conversationnelle pour la création – souvent appelée vibe coding. Il vous suffit de décrire ce que vous voulez en langage clair et l'IA le construit pour vous en temps réel.
Vous voulez ajouter une galerie de portfolio ? Demandez simplement. Besoin d'un formulaire de contact ? Décrivez-le. Vous voulez modifier le design pour qu'il corresponde aux couleurs de votre marque ? Dites-le à Horizons et c'est fait en quelques secondes.
Il fonctionne également dans plus de 80 langues, vous pouvez donc créer avec vos propres mots – aucun vocabulaire technique n'est nécessaire. Si vous débutez avec ce concept, notre guide sur le vibe coding vous explique tout ce que vous devez savoir pour commencer.
Puis-je créer un portail client avec AI Builder ?
Oui – et c'est là qu'Horizons se distingue vraiment. Grâce à son backend intégré, vous pouvez créer un portail client entièrement personnalisé avec des identifiants de connexion, le partage de fichiers, des mises à jour de projets, et bien plus encore – le tout sous votre propre marque. Vos clients bénéficient d'un espace professionnel et dédié pour rester informés, et vous avez un contrôle total sur ce qu'ils voient et font.
Mon site web vitrine apparaîtra-t-il sur Google ?
Oui, votre site vitrine bénéficie d'une optimisation SEO intégrée, gérée automatiquement dès le premier jour. Des fichiers techniques essentiels comme sitemap.xml, robots.txt et llms.txt sont générés automatiquement pour vous, afin que les moteurs de recherche et les outils d'IA tels que ChatGPT et Perplexity puissent comprendre votre contenu – sans aucune configuration technique de votre part.
Vous pouvez également connecter des intégrations marketing pour promouvoir votre vitrine et atteindre de nouveaux clients sur les canaux les plus pertinents.
Que faire si je dois apporter des modifications lorsque mon entreprise se développe ?
La mise à jour de votre site web ou application vitrine est aussi simple que sa création. Retournez simplement à votre projet, ouvrez-le et continuez à discuter avec Horizons – décrivez ce que vous voulez changer et il s'occupe du reste. Tout cela fait partie de l'expérience de codage intuitif, aucun développeur n'est nécessaire.
Et si vous avez des connaissances techniques ou si vous souhaitez évoluer davantage à l'avenir, Horizons vous donne un accès complet au code – afin que vous puissiez l'adapter autant que nécessaire.
Combien coûte la création d'un site ou d'une application vitrine avec Horizons ?
Vous pouvez commencer gratuitement, sans carte de crédit. Une fois inscrit, vous recevrez 5 crédits IA pour démarrer immédiatement. L'utilisation des crédits dépend de la complexité de chaque demande : les modifications simples coûtent moins d'un crédit, tandis que les projets plus importants peuvent en nécessiter davantage. Vos crédits gratuits suffisent pour décrire votre site web ou application de démonstration, la voir prendre vie et vous familiariser avec Horizons avant tout engagement.
Bon à savoir : les crédits IA servent également à alimenter les fonctionnalités d'IA de votre site web ou application (comme un chatbot ou une recherche intelligente), mais uniquement lorsque vos utilisateurs interagissent avec elles.
Lorsque vous serez prêt à publier, les forfaits payants commencent à 15,99 MAD/mois et incluent l'hébergement et le nom de domaine. Il n'y a donc rien d'autre à configurer. Cliquez simplement sur « Publier » et votre démonstration sera en ligne.
Vous manquez de crédits ? Vous pouvez recharger votre compte à tout moment et suivre votre consommation depuis le tableau de bord.
Quelle est la différence entre Horizons et le créateur de sites internet Hostinger pour un site vitrine ?
Hostinger propose deux façons de créer un site web vitrine pour votre entreprise – avec la plateforme de codage Horizons et le créateur de sites web par glisser-déposer de Hostinger – et la différence est déjà dans le nom.
Le créateur de sites web de Hostinger vous permet de partir d'un modèle ou de générer un site web d'entreprise à partir d'une description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments préconçus. C'est une excellente solution pour quiconque a besoin d'un site web de portfolio d'entreprise propre et simple, opérationnel rapidement.
Horizons adopte une approche conversationnelle – vous discutez avec l'IA et elle applique les modifications en temps réel, vous offrant une liberté de personnalisation bien plus grande. Il vous permet également de créer des projets plus avancés, comme des portails clients avec des identifiants utilisateur et des fonctionnalités d'adhésion, grâce à son backend intégré. Et pour ceux qui le souhaitent, un accès complet au code est également disponible.
Les deux outils sont conçus pour les personnes sans connaissances techniques – la différence réside dans la façon dont vous aimez construire et le niveau de flexibilité dont vous avez besoin.