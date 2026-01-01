Développement d'applications SaaS simplifié
Développez plus rapidement et plus facilement grâce au constructeur de SaaS sans code d'Horizons.
Partenaire IA tout-en-un
Tout le nécessaire pour le lancement.
Hébergement, nom de domaine, e-mails et optimisation SEO — tout est inclus. Pas de comptes séparés ni de configurations complexes.
Back-end intégré
Bases de données, comptes utilisateurs et stockage de fichiers intégrés – aucun outil externe requis – pour que votre SaaS fonctionne comme un produit professionnel dès le départ.
Monétisez dès le premier jour
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Exemples de solutions SaaS que vous pouvez créer : aucun codage, juste votre créativité.
Micro-SaaS éducatif
Application web CRM
Générateur de publication pour les réseaux sociaux
Application web de réservations pour restaurant
Micro-SaaS pour le fitness
Application web de podcast
Site d'adhésion
Comment créer une application SaaS
Définissez votre idée et ses fonctionnalités clés
Choisissez votre plateforme et vos outils
Créez, testez et lancez
Choisissez un modèle. Faites-en le vôtre.
Modèles prédéfinis
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Plus de façons de monétiser avec Horizons
Ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.
Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur le développement d'applications SaaS
Qu'est‑ce que le développement d'applications SaaS ?
Le développement d'applications SaaS (Software as a Service) consiste à créer des outils ou services hébergés sur le cloud auxquels les utilisateurs accèdent via un navigateur web, généralement par abonnement. Contrairement aux logiciels traditionnels, ces applications ne nécessitent ni téléchargement ni installation : tout fonctionne en ligne.
Vous cherchez des opportunités adaptées aux start-up ? Consultez notre liste d'idées SaaS pour vous inspirer.
Dois‑je savoir coder pour créer une application SaaS ?
Non. Vous pouvez apprendre à coder en HTML, CSS, JavaScript et à utiliser des frameworks comme Node.js ou Django, ou bien éviter cette complexité grâce à des plateformes sans code telles que Hostinger Horizons. Avec ces dernières, vous avez juste à décrire votre idée pour obtenir une application SaaS opérationnelle et prête à être publiée.
Pour vous inspirer, découvrez nos exemples préférés de micro‑SaaS.
Combien coûte la création d'une application SaaS ?
Les coûts varient selon votre approche. Développer vous-même prend du temps, mais coûte moins cher ; faire appel à des développeurs peut s'avérer coûteux. Utiliser un outil de création SaaS sans code comme Hostinger Horizons est économique, avec des forfaits abordables à partir de 15,99 MAD/mois qui vous permettent de créer, tester et lancer des produits SaaS sans investissement initial important.
Vous pouvez commencer gratuitement, sans carte de crédit. Une fois inscrit, vous recevrez 5 crédits IA pour commencer à développer immédiatement. L'utilisation des crédits dépend de la complexité de chaque demande : les modifications simples coûtent moins d'un crédit, les développements plus importants peuvent en consommer davantage. Vos crédits gratuits suffisent pour décrire votre application SaaS, la voir prendre vie et vous familiariser avec Horizons avant de vous engager.
Lorsque vous serez prêt à publier, il vous suffira de passer à l'un de nos forfaits payants. L'hébergement, le nom de domaine et l'optimisation SEO sont inclus : il vous suffit de publier et votre SaaS est en ligne.
Vous manquez de crédits ? Rechargez à tout moment et suivez votre consommation depuis le tableau de bord.
Comment monétiser mon application SaaS ?
Vous pouvez monétiser les applications SaaS via des abonnements mensuels, des plans premium étagés, des achats intégrés ou des publicités. Hostinger AI Builder s’intègre à des systèmes de paiement comme Stripe, facilitant ainsi la configuration de la facturation.
Comment promouvoir mon application SaaS ?
Une stratégie de marketing SaaS efficace combine le référencement (SEO), les campagnes sur les réseaux sociaux, la publicité payante, le marketing par email et les partenariats avec des influenceurs. Il est essentiel d'identifier votre audience cible et de mettre en avant la valeur de votre application.
Pour en savoir plus, consultez notre guide du marketing SaaS.
Quelle est la différence entre un SaaS et un micro-SaaS ?
Un micro‑SaaS est une application SaaS très spécialisée qui cible une niche précise, souvent créée et gérée par une petite équipe ou même par un(e) autoentrepreneur(e). Ce type de site est plus rapide à lancer et plus simple à gérer.
Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez notre guide micro‑SaaS.
Comment maintenir une application SaaS ?
La maintenance comprend la mise à jour régulière de votre application, la correction de bugs, l'amélioration de la sécurité et l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Hostinger AI Builder simplifie cela en regroupant les mises à jour, l'hébergement et la surveillance en une seule plateforme transparente.
Comment tester une application SaaS ?
Les tests vous aident à détecter les bogues et à vérifier que votre application SaaS fonctionne sur tous les appareils. Vous pouvez essayer les fonctionnalités manuellement ou utiliser des outils automatisés. Hostinger Horizons vous permet de prévisualiser et de tester votre application dans un environnement bac à sable avant de la publier.
Comment sécuriser une application SaaS ?
La sécurité SaaS consiste à protéger les données des utilisateurs, à utiliser une authentification forte et un certificat SSL et à vérifier régulièrement la présence de vulnérabilités. Hostinger Horizons intègre ces principales fonctionnalités de sécurité, vous permettant de lancer votre application en toute confiance.
Comment déployer et héberger une application SaaS ?
Traditionnellement, le déploiement et l'hébergement nécessitent la mise en place de serveurs, la configuration d'environnements et la gestion de domaines. Avec Hostinger AI Builder, tout est intégré — vous construisez et lancez en un seul endroit, avec l'hébergement, les domaines personnalisés et SSL inclus.