Créez votre projet en quelques minutes et publiez-le en un clic

Créez, testez et mettez-vous en ligne – le tout à partir d’un seul écran. Avec Hostinger AI Builder, vous pouvez publier votre application web ou votre site web instantanément en un seul clic.
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Une publication immédiate, sans configuration complexe

Pas d’obstacles de configuration. Pas d’attente. Il suffit de cliquer sur le bouton Publier pour être mis en ligne, que vous ayez terminé votre build ou que vous souhaitiez tester une première version. Utilisez un domaine temporaire ou votre propre adresse web personnalisée.

Avec Hostinger AI Builder, tout ce dont vous avez besoin est intégré, afin que vous puissiez vous lancer instantanément et sauter les tracas techniques.

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Tous les essentiels pour publier votre projet en un clic

Hébergement inclus

Hébergement inclus

Votre site Web ou votre application Web est en ligne au moment où vous le publiez. Avec Hostinger AI Builder, l'hébergement est intégré — aucune étape supplémentaire, aucune configuration, lancez et partez.
Commencez avec un nom de domaine temporaire gratuit. Vous pouvez ensuite en acheter un personnalisé ou connecter le vôtre, le tout depuis la même interface.
Grâce au CDN (réseau de diffusion de contenu) interne de Hostinger, votre site se charge rapidement partout dans le monde. Nos serveurs mettent en cache et distribuent votre contenu sur 4 continents.
La garantie de disponibilité de 99,9 % de Hostinger assure que votre site ou application web reste accessible à tout moment. Vos visiteurs bénéficient ainsi d'une expérience sans interruption.
Votre site ou application web est protégé grâce au certificat SSL gratuit, au pare-feu intégré, à la protection contre les attaques DDoS et à l'analyse automatique contre les logiciels malveillants. Aucune configuration requise.
Besoin de plus de puissance ? Passez facilement à l'hébergement cloud, offrant jusqu'à 20 fois plus de vitesse, de stockage et de capacité à votre projet.

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J’ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil @Hostinger AI Builder et je dois dire que j’ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder peut être l'outil de code vibe le plus efficace pour créer des applications à un million de dollars.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger AI Builder est une nouvelle façon innovante de créer des MVP et de tester des idées avant d'y aller.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger AI Builder est un outil avec lequel vous pouvez construire une idée que vous avez eue – vous avez juste besoin de l'expliquer, et il fonctionne juste.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger AI Builder change vraiment la donne par rapport à tout le reste. Il était si facile de mettre en place un sous-domaine pour mon blog sur mon application web – j’ai dit : « Wow ! »

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger AI Builder et ça change la donne ! Ce générateur d'applications d'IA sans code crée des sites Web et des applications élégants en quelques minutes — conçoit, code et écrit pour vous.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez construire des trucs plutôt sympas avec Hostinger AI Builder. C'est différent d'un constructeur de site web typique – c'est plus.

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