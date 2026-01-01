Votre entreprise, votre système de réservation personnalisé – créé en quelques minutes.
Tout ce dont vous avez besoin pour commencer à prendre des réservations en ligne
Créez un site ou une application de prise de rendez-vous
Tous les outils pour booster votre croissance
Hébergement, nom de domaine et e-mail – tout est inclus. Configuration facile pour vos outils marketing et de paiement : SEO, Stripe, PayPal, AdSense, et bien plus encore.
Envoyer les confirmations automatiquement
Chaque réservation déclenche une confirmation par e-mail instantanée – fini le suivi manuel, les rendez-vous manqués et la relance des clients.
Synchronisez avec les outils que vous utilisez déjà.
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Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.
Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
Page de réservation personnalisée et FAQ de l'application.
Qu'est-ce qu'une page ou application de réservation personnalisée ?
Une page ou une application de réservation personnalisée permet à vos clients de planifier des rendez-vous, de réserver une table ou de s'inscrire à un cours – directement en ligne, à tout moment. Contrairement à un logiciel de réservation standard qui verrouille des fonctionnalités utiles derrière des plans coûteux – ou vous facture pour des choses que vous n'utiliserez jamais – une solution personnalisée est construite autour de vos besoins professionnels exacts. Vos services, votre marque, votre flux de travail et uniquement les fonctionnalités qui comptent réellement pour vous.
Avec AI Builder, vous pouvez construire exactement ce dont vous avez besoin – une simple page de réservation de rendez-vous pour votre salon, un système de réservation pour votre restaurant, un site Web de réservation de cours pour votre studio de fitness ou une page d'inscription à un événement pour votre prochain atelier. Rien de plus ni de moins.
Quels types d'entreprises peuvent utiliser AI Builder pour prendre des réservations?
Toute entreprise qui prend des rendez-vous ou des réservations – salons, thérapeutes, coachs, consultants, restaurants, studios de fitness, organisateurs d’événements, agents immobiliers, et plus encore. Si votre entreprise dépend des réservations, AI Builder peut construire une solution personnalisée qui correspond à votre façon de travailler.
Ai-je besoin de connaissances en programmation ou techniques pour créer une page de réservation en ligne ou une application ?
Absolument aucune. Horizons utilise une approche conversationnelle pour la création – souvent appelée « vibe coding ». Il vous suffit de décrire ce que vous souhaitez en langage clair et l'IA le crée pour vous en temps réel.
Envie d'ajouter un e-mail de confirmation ? Il suffit de demander. Besoin de synchroniser avec Google Agenda ? Décrivez-le. Vous voulez changer la couleur de votre formulaire de réservation ? Dites-le à Horizons et c'est fait en quelques secondes.
Il fonctionne également dans plus de 80 langues, vous pouvez donc créer avec vos propres mots – aucun vocabulaire technique n'est nécessaire. Si vous débutez avec ce concept, notre guide sur le « vibe coding » vous explique tout ce que vous devez savoir pour commencer.
Puis-je envoyer des confirmations de réservation automatiques ?
Oui – chaque réservation peut déclencher un e-mail de confirmation instantanée à votre client, ce qui élimine le besoin de suivi manuel et le risque de rendez-vous manqués.
Puis-je synchroniser ma page ou mon application de réservation avec Google Agenda ou Calendly ?
Oui. Demandez simplement à AI Builder de connecter votre page ou application de réservation à Google Agenda, Calendly ou tout autre outil que vous utilisez déjà – puis suivez les instructions fournies par AI Builder pour obtenir votre clé API. Une fois que vous avez partagé les détails demandés, AI Builder gère le reste.
Mes clients peuvent-ils créer des comptes et gérer leurs propres réservations ?
Oui, Horizons est livré avec un backend intégré qui vous permet de créer des sites web et des applications de réservation avec authentification utilisateur et gestion de compte incluses. Cela signifie que les clients peuvent se connecter, consulter leurs réservations à venir et gérer leurs rendez-vous – sans que vous ayez besoin d'outils externes ou de configuration technique.
Que faire si j'ai besoin d'apporter des modifications à mesure que mon entreprise grandit ?
Mettre à jour votre page de réservation ou application est tout aussi simple que de la construire. Il vous suffit de retourner à votre projet, de l'ouvrir et de continuer à discuter avec AI Builder – décrivez ce que vous voulez changer et il s'occupe du reste. Tout cela fait partie de l'expérience de codage vibe, aucun développeur n'est nécessaire.
Et si vous avez une formation technique ou souhaitez évoluer plus loin dans la ligne, AI Builder vous donne un accès complet au code – afin que vous puissiez l'emmener aussi loin que vous le souhaitez.
Par où commencer avec le constructeur de pages et d'applications de réservation personnalisées par Horizons ?
C'est ici ! Cliquez simplement sur « Commencer gratuitement ». Aucune carte de crédit n'est requise. Une fois inscrit, vous recevrez 5 crédits IA pour commencer à créer immédiatement. L'utilisation des crédits dépend de la complexité de chaque requête : les modifications simples coûtent moins d'un crédit, tandis que les créations plus importantes peuvent en utiliser davantage. Vos crédits gratuits suffisent pour décrire votre page de réservation ou votre application, la voir prendre vie et vous familiariser avec Horizons avant de vous engager.
Bon à savoir : les crédits IA servent également à alimenter les fonctionnalités d'IA de votre page ou application (comme un chatbot ou une recherche intelligente), mais uniquement lorsque vos utilisateurs interagissent avec elles.
Lorsque vous serez prêt à publier, il vous suffira de passer à l'un de nos forfaits payants. L'hébergement et le nom de domaine sont déjà inclus ; vous n'avez donc rien d'autre à configurer. Cliquez simplement sur « Publier » et votre page de réservation ou application sera en ligne.
Vous manquez de crédits ? Vous pouvez recharger votre compte à tout moment et suivre votre consommation depuis le tableau de bord.
Quelle est la différence entre Horizons et le créateur de sites web Hostinger pour les pages de réservation ?
Hostinger offre deux façons de construire une page de réservation – avec la plateforme de codage AI Builder et le générateur de site Web par glisser-déposer d'Hostinger – et la différence est déjà dans le nom.
Hostinger Website Builder vous permet de partir d'un modèle ou générer un site Web de réservation à partir d'une description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments pré-construits. Il convient parfaitement à tous ceux qui ont besoin d'un site Web de réservation propre et simple rapidement opérationnel.
Horizons adopte une approche conversationnelle – vous discutez avec l'IA et il applique les changements en temps réel, ce qui vous donne beaucoup plus de liberté de personnalisation. Il vous permet également de construire des projets plus avancés, comme des applications de réservation avec connexions utilisateur et fonctionnalité d'adhésion, grâce à son backend intégré. Et pour ceux qui le veulent, un accès complet au code est également disponible.
Les deux outils sont conçus pour les personnes sans connaissances techniques – la différence réside dans la façon dont vous aimez construire et la flexibilité dont vous avez besoin.