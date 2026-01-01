Développement de MVP simplifié grâce à l'IA

Transformez rapidement votre idée en produit fonctionnel. Aucun codage ni développeur requis.
Essayer gratuitement

Aucune carte bancaire requise

Développement de MVP simplifié grâce à l'IA

Besoin d'idées de MVP ?

Lancez-vous avec des exemples prêts à l'emploi.

Outil de planification des révisions

Aidez les étudiants ou les autodidactes à organiser leur emploi du temps, définir des objectifs d'apprentissage et suivre leurs progrès.
Outil de planification des révisions

Outil de suivi des stocks

Permettez aux utilisateurs de surveiller facilement les niveaux de stock, de suivre les approvisionnements et d'éviter les ruptures de stock, le tout depuis un tableau de bord simple et intuitif.

Outil de suivi des stocks

Chatbot IA

Créez un chatbot intelligent qui répond aux questions des clients, guide les utilisateurs ou automatise les tâches courantes pour aider les entreprises à améliorer leurs services et à gagner du temps.

Chatbot IA

Outil de priorisation des tâches

Le développement MVP traditionnel coûte des milliers de dollars. Avec AI Builder, un simple abonnement couvre tout. Vous pouvez donc tester votre idée sans risque financier.
Outil de priorisation des tâches

Outil de planification des révisions

Aidez les étudiants ou les autodidactes à organiser leur emploi du temps, définir des objectifs d'apprentissage et suivre leurs progrès.
Outil de planification des révisions

Outil de suivi des stocks

Permettez aux utilisateurs de surveiller facilement les niveaux de stock, de suivre les approvisionnements et d'éviter les ruptures de stock, le tout depuis un tableau de bord simple et intuitif.

Outil de suivi des stocks

Chatbot IA

Créez un chatbot intelligent qui répond aux questions des clients, guide les utilisateurs ou automatise les tâches courantes pour aider les entreprises à améliorer leurs services et à gagner du temps.

Chatbot IA

Outil de priorisation des tâches

Le développement MVP traditionnel coûte des milliers de dollars. Avec AI Builder, un simple abonnement couvre tout. Vous pouvez donc tester votre idée sans risque financier.
Outil de priorisation des tâches

Votre idée est à portée de prompt.

Découvrez les MVPs que vous pouvez bâtir avec Hostinger Horizons – validez votre idée auprès d'utilisateurs réels avant de vous lancer dans un développement complet.
Besoin d'idées de MVP ?

MVP de produit SaaS

Des générateurs de factures et gestionnaires de projets aux plateformes de réservation et CRM de niche – bâtissez une version opérationnelle intégrant déjà la connexion utilisateur et les paiements Stripe. Lancez votre produit en quelques jours, pas en mois.
Imaginez un « Uber pour X » – une application de réservation de ménage, une marketplace de freelances ou une plateforme de promenade de chiens. Bâtissez une version épurée avec de réels flux de réservation et testez-la auprès de vrais utilisateurs avant de passer à l'échelle.
Workflows d'approbation, tableaux de bord de reporting, outils de suivi personnalisés et bien plus encore – bâtissez une version épurée intégrant la connexion utilisateur et une base de données, puis testez-la avec votre équipe avant d'investir dans un développement complet.
Une marque de compléments alimentaires, une boutique de téléchargements numériques ou une ligne de vêtements de niche – lancez une vitrine simplifiée grâce à l'intégration e-commerce et testez si votre marché est réellement acheteur avant de vous soucier des stocks.

Comment développer un produit minimum viable (MVP)

01

Décrivez votre idée

Dites à l'IA ce que votre MVP doit faire – le problème central qu'il résout, les fonctionnalités clés et le public cible. Regardez-le prendre vie en quelques minutes.
02

Lancement en un simple clic

Connectez les paiements, les connexions utilisateurs et bien plus encore – puis lancez votre projet en un clic. Hébergement, domaine et SEO – tout est inclus. Sans configuration technique, sans délai.
03

Testez et améliorez

Partagez votre MVP avec de vrais utilisateurs, recueillez leurs commentaires et perfectionnez-le selon vos apprentissages. Continuez à itérer jusqu'à ce que vous ayez validé vos hypothèses de départ.

Besoin de plus de conseils ?

Explorez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions étape par étape qui vous propulseront de débutant à pro de l'IA en un rien de temps. Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour bâtir votre premier projet IA, et bien plus encore.
Guide de démarrage

Guide de démarrage

Tutoriel
Vidéo
Améliorez vos prompts

Améliorez vos prompts

Tutoriel
Vidéo
Erreurs courantes à éviter

Erreurs courantes à éviter

Tutoriel
Vidéo

Découvrez ce que Horizons peut bâtir d'autre pour votre entreprise

Prototypes

Applications SaaS

Outils professionnels internes

Outils d'IA personnalisés.

CRMs personnalisés

Applications de réservation

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt(e) à donner vie à votre idée ?

Commencer gratuitement

Aucune carte bancaire requise

FAQ sur le développement de MVP

Le développement d'un MVP est le processus de création d'un produit minimum viable : une version simplifiée de votre idée avec quelques fonctionnalités pour la tester auprès de vrais utilisateurs. De cette façon, vous pouvez déterminer si elle résout réellement les problèmes des utilisateurs avant d'investir trop d'argent. Pour en savoir plus, consultez notre guide du MVP.

Non. Avec Hostinger Horizons, vous pouvez créer un MVP fonctionnel à l'aide de simples requêtes. Aucun codage ni expérience technique n'est nécessaire. Tant que vous pouvez expliquer le problème que votre produit doit résoudre, vous pouvez le créer instantanément avec Horizons.

Horizons utilise des modèles IA avancés pour générer le code, le design et le contenu à partir de vos requêtes. Il compile ensuite le tout dans une application web fonctionnelle, vous permettant de passer de l'idée au MVP en quelques minutes.

Utilisez un générateur MVP sans code pour valider votre idée rapidement et à un coût abordable. Une fois que vous avez prouvé qu'il y a une demande et que vous pouvez justifier une personnalisation avancée à grande échelle, engager des développeurs devient une option. En utilisant AI Builder, vous pouvez tester et développer rapidement votre idée sans contraintes financières ou de temps – et lorsque vous êtes prêt à faire appel à des développeurs, vous pouvez exporter le code complet et le remettre directement. Pas de départ à zéro.

Le développement traditionnel d'un MVP peut coûter des milliers de dollars et nécessiter des semaines de travail. Avec Horizons, vous pouvez commencer gratuitement, sans carte de crédit. Dès votre inscription, vous recevrez 5 crédits IA pour démarrer immédiatement.

L'utilisation des crédits dépend de la complexité de chaque requête : les modifications simples coûtent moins d'un crédit, tandis que les développements plus importants peuvent en consommer davantage. Vos crédits gratuits suffisent pour décrire votre MVP, le voir prendre vie et vous familiariser avec Horizons avant tout engagement. Lorsque vous serez prêt à publier, il vous suffira de passer à l'un de nos forfaits payants. L'hébergement, le nom de domaine et l'optimisation SEO sont inclus : cliquez simplement sur « Publier » et votre MVP sera en ligne.

Vous manquez de crédits ? Vous pouvez les recharger à tout moment et suivre votre consommation depuis le tableau de bord.

Aucune du tout. AI Builder utilise une approche conversationnelle de la construction – souvent appelée vibe coding. Vous décrivez simplement ce que vous voulez construire en langage clair et l'IA lui donne vie en temps réel. Vous voulez ajouter une fonctionnalité ? Demandez simplement. Vous avez besoin de modifier un flux d'utilisateurs ? Décrivez-le. Si vous êtes nouveau dans le concept, notre guide de vibe coding vous explique tout ce que vous devez savoir.

Oui. Vous pouvez intégrer des outils de paiement comme Stripe pour vendre des abonnements, facturer des services ou proposer des achats ponctuels directement dans votre MVP.

Vous pouvez prévisualiser et partager votre MVP avec les utilisateurs avant son lancement, recueillir des commentaires et l'affiner. Tester en amont vous permet de confirmer la demande et d'améliorer votre produit avant sa publication.

Horizons inclut l'hébergement. Une fois votre MVP prêt, vous pouvez le publier en un clic depuis une plateforme d'hébergement rapide et sécurisée. Vous profitez également d'un nom de domaine personnalisé.

Vous pouvez prévisualiser et partager votre MVP avec les utilisateurs avant son lancement, recueillir des commentaires et l'affiner. Tester en amont vous permet de confirmer la demande et d'améliorer votre produit avant sa publication.

Horizons inclut l'hébergement. Une fois votre MVP prêt, vous pouvez le publier en un clic depuis une plateforme d'hébergement rapide et sécurisée. Vous profitez également d'un nom de domaine personnalisé.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.