Développement de MVP simplifié grâce à l'IA

Le développement traditionnel d'un MVP peut coûter des milliers de dollars et nécessiter des semaines de travail. Avec Horizons, vous pouvez commencer gratuitement, sans carte de crédit. Dès votre inscription, vous recevrez 5 crédits IA pour démarrer immédiatement.

L'utilisation des crédits dépend de la complexité de chaque requête : les modifications simples coûtent moins d'un crédit, tandis que les développements plus importants peuvent en consommer davantage. Vos crédits gratuits suffisent pour décrire votre MVP, le voir prendre vie et vous familiariser avec Horizons avant tout engagement. Lorsque vous serez prêt à publier, il vous suffira de passer à l'un de nos forfaits payants. L'hébergement, le nom de domaine et l'optimisation SEO sont inclus : cliquez simplement sur « Publier » et votre MVP sera en ligne.

Vous manquez de crédits ? Vous pouvez les recharger à tout moment et suivre votre consommation depuis le tableau de bord.