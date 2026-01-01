Créez des outils internes que votre équipe utilisera réellement

Des tableaux de bord aux portails employés – créez des outils personnalisés qui réduisent le travail manuel, augmentent la productivité de l'équipe et vous donnent plus de temps pour vous concentrer sur ce qui développe réellement votre entreprise. Décrivez simplement ce dont vous avez besoin, aucun codage n'est requis.
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Créez des outils internes que votre équipe utilisera réellement

Votre équipe mérite mieux que des feuilles de calcul

Tout ce dont vous avez besoin pour créer, lancer et gérer des outils personnalisés pour votre équipe – le tout en un seul endroit.

Allez plus vite avec les bons outils

Décrivez simplement ce dont votre équipe a besoin et l'IA le crée – aucun codage requis. Donnez à votre équipe de meilleurs outils, réduisez le travail manuel et évoluez plus rapidement avec les mêmes ressources.

Tous les outils pour booster votre croissance

Hébergement, nom de domaine et e-mail – tout inclus. Configuration facile pour les outils marketing et de paiement : SEO, Stripe, PayPal, AdSense, et plus encore.

Rendez vos outils plus intelligents grâce à l'IA

Ajoutez un chatbot intelligent ou une recherche intelligente à tout outil interne – sans compte tiers ni facturation séparée.

Stockez et gérez vos données en toute simplicité

Les comptes utilisateurs, les bases de données et le stockage de fichiers sont tous intégrés – vos outils fonctionnent ainsi comme une véritable application dès le premier jour, sans aucune configuration technique requise.
Votre équipe mérite mieux que des feuilles de calcul

Quelques outils internes personnalisés que vous pouvez créer avec AI Builder

Des simples trackers aux tableaux de bord entièrement personnalisés – explorez quelques exemples populaires, ou lancez-vous directement avec un prompt prêt à l'emploi et commencez à construire en quelques secondes.
Quelques outils internes personnalisés que vous pouvez créer avec AI Builder

Tableau de bord des ventes

Visualisez exactement les performances de votre entreprise – suivez vos revenus, vos transactions et vos objectifs dans une vue claire et mise à jour en temps réel.Commencer à créer
Gardez chaque projet dans les délais – attribuez des tâches, fixez des échéances et suivez les progrès sans courir après les mises à jour par e-mail.Commencer à créer
Aidez votre équipe à organiser les tâches, définir les priorités et rester concentrés sur l'essentiel.Commencer à créer
Aidez votre équipe commerciale à créer et envoyer des propositions professionnelles plus rapidement – personnalisez les services, les prix et les délais, calculez les totaux automatiquement et exportez en PDF en un seul clic.Commencer à créer
Créez un chatbot intelligent qui répond aux questions des clients 24h/24 et 7j/7, guide les clients ou automatise les tâches courantes.Commencer à créer
Accélérez l'intégration de vos nouvelles recrues – centralisez les documents, les listes de contrôle et le matériel de formation en un seul endroit.Commencer à créer

Comment créer un outil interne avec AI Builder

01

Décrivez votre idée ou choisissez un template

Dites à l'IA ce que votre outil interne doit faire et regardez-le prendre vie – ou choisissez un modèle pour démarrer encore plus rapidement.
02

Personnalisez et testez

Ajustez et peaufinez votre outil en discutant avec l'IA – modifiez les flux de travail, ajoutez des champs de données et ajustez le design jusqu'à ce qu'il réponde parfaitement aux besoins de votre équipe. Visualisez le résultat en direct avant de le publier.
03

Publiez en un clic

Dès que vous êtes prêt, cliquez sur publier. Votre outil est en ligne et prêt à l'emploi – sans configuration technique ni attente.

Choisissez un modèle. Faites-en le vôtre.

Choisissez un modèle conçu par des professionnels, personnalisez-le grâce à l'IA ou à des modifications visuelles, et mettez votre site web en ligne plus rapidement.

Modèles prédéfinis

Task planner

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Content calendar

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Social media post generator

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Explorez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions étape par étape qui vous propulseront de débutant à pro de l'IA en un rien de temps. Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour bâtir votre premier projet d'IA, et bien plus encore.
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Outils personnalisés alimentés par l'IA

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Êtes-vous prêt à lancer votre premier outil interne ?

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Aucune carte bancaire requise.

FAQ sur le créateur d'outils internes

Un outil interne est toute application, tableau de bord ou système conçu spécifiquement pour l'usage de votre équipe. Pensez aux outils de suivi de projet, aux flux de travail d'approbation, aux portails RH ou aux tableaux de bord des ventes. Au lieu de payer pour des logiciels prêts à l'emploi qui ne correspondent pas tout à fait à vos besoins, vous pouvez créer exactement ce dont votre équipe a besoin avec Horizons.

Toute personne ayant une idée et un problème d'entreprise à résoudre – aucune connaissance en ingénierie n'est nécessaire. Que vous soyez un fondateur fatigué de jongler avec les feuilles de calcul, un manager cherchant à optimiser le flux de travail de votre équipe, ou un propriétaire de petite entreprise qui a besoin d'un outil personnalisé mais ne dispose pas d'une équipe de développement pour le créer, Horizons est fait pour vous. Si vous pouvez décrire ce dont vous avez besoin, Horizons peut le créer.

Absolument aucune. Horizons utilise une approche conversationnelle pour la création — souvent appelée vibe coding. Vous décrivez simplement ce que vous voulez en langage clair et l'IA le construit pour vous en temps réel. Vous voulez ajouter un nouveau champ de données ? Demandez simplement. Besoin de modifier un flux de travail ? Décrivez-le.

Si vous avez besoin de plus de conseils, notre tutoriel sur la création d'outils internes personnalisés vous expliquera tout ce que vous devez savoir.

Vous pouvez commencer gratuitement, sans carte de crédit. Une fois inscrit, vous recevrez 5 crédits IA pour démarrer immédiatement. L'utilisation des crédits dépend de la complexité de chaque requête : les modifications simples coûtent moins d'un crédit, tandis que les développements plus importants peuvent en consommer davantage. Vos crédits gratuits suffisent pour décrire votre outil, le voir prendre vie et vous familiariser avec Horizons avant tout engagement.

Bon à savoir : les crédits IA servent également à alimenter les fonctionnalités d'IA de votre outil (comme un chatbot ou une recherche intelligente), mais uniquement lorsque vos utilisateurs interagissent avec elles.

Lorsque vous serez prêt à publier, les forfaits payants commencent à 15,99 MAD/mois et incluent l'hébergement et le nom de domaine. Vous n'avez rien d'autre à configurer. Il vous suffit de cliquer sur « Publier » et votre démonstration sera en ligne.

Vous manquez de crédits ? Vous pouvez les recharger à tout moment et suivre votre consommation depuis le tableau de bord.

Oui. Horizons est livré avec un backend intégré, ce qui signifie que vous pouvez créer des applications web avec authentification utilisateur, stockage de données et contrôle d'accès intégrés – vous décidez donc exactement qui peut se connecter, ce qu'il peut voir et ce qu'il peut faire, sans avoir à configurer de systèmes ou de bases de données externes.

Oui. Chaque outil conçu avec AI Builder est entièrement réactif. Il fonctionne donc sur ordinateur, tablette et mobile, où que votre équipe travaille.

Aucun problème. Mettre à jour votre outil interne est aussi simple que de le créer. Il vous suffit de retourner à votre projet, de l'ouvrir et de continuer à discuter avec Horizons – décrivez ce que vous souhaitez modifier et il s'occupera du reste. Tout cela fait partie de l'expérience de codage fluide, aucun développeur n'est nécessaire.

Et si vous avez des connaissances techniques ou si vous souhaitez faire évoluer votre outil par la suite, Horizons vous donne un accès complet au code – afin que vous puissiez le pousser aussi loin que vous le souhaitez.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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