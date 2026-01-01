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Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.
Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur le créateur d'outils internes
Qu'est-ce qu'un outil interne ?
Un outil interne est toute application, tableau de bord ou système conçu spécifiquement pour l'usage de votre équipe. Pensez aux outils de suivi de projet, aux flux de travail d'approbation, aux portails RH ou aux tableaux de bord des ventes. Au lieu de payer pour des logiciels prêts à l'emploi qui ne correspondent pas tout à fait à vos besoins, vous pouvez créer exactement ce dont votre équipe a besoin avec Horizons.
Qui peut créer des outils internes avec Horizons ?
Toute personne ayant une idée et un problème d'entreprise à résoudre – aucune connaissance en ingénierie n'est nécessaire. Que vous soyez un fondateur fatigué de jongler avec les feuilles de calcul, un manager cherchant à optimiser le flux de travail de votre équipe, ou un propriétaire de petite entreprise qui a besoin d'un outil personnalisé mais ne dispose pas d'une équipe de développement pour le créer, Horizons est fait pour vous. Si vous pouvez décrire ce dont vous avez besoin, Horizons peut le créer.
Ai-je besoin de compétences en design ou en codage pour créer mon propre outil ?
Absolument aucune. Horizons utilise une approche conversationnelle pour la création — souvent appelée vibe coding. Vous décrivez simplement ce que vous voulez en langage clair et l'IA le construit pour vous en temps réel. Vous voulez ajouter un nouveau champ de données ? Demandez simplement. Besoin de modifier un flux de travail ? Décrivez-le.
Si vous avez besoin de plus de conseils, notre tutoriel sur la création d'outils internes personnalisés vous expliquera tout ce que vous devez savoir.
Combien coûte la construction d'un outil avec AI Builder internal tool builder ?
Vous pouvez commencer gratuitement, sans carte de crédit. Une fois inscrit, vous recevrez 5 crédits IA pour démarrer immédiatement. L'utilisation des crédits dépend de la complexité de chaque requête : les modifications simples coûtent moins d'un crédit, tandis que les développements plus importants peuvent en consommer davantage. Vos crédits gratuits suffisent pour décrire votre outil, le voir prendre vie et vous familiariser avec Horizons avant tout engagement.
Bon à savoir : les crédits IA servent également à alimenter les fonctionnalités d'IA de votre outil (comme un chatbot ou une recherche intelligente), mais uniquement lorsque vos utilisateurs interagissent avec elles.
Lorsque vous serez prêt à publier, les forfaits payants commencent à 15,99 MAD/mois et incluent l'hébergement et le nom de domaine. Vous n'avez rien d'autre à configurer. Il vous suffit de cliquer sur « Publier » et votre démonstration sera en ligne.
Vous manquez de crédits ? Vous pouvez les recharger à tout moment et suivre votre consommation depuis le tableau de bord.
Puis-je contrôler qui a accès à mon outil interne ?
Oui. Horizons est livré avec un backend intégré, ce qui signifie que vous pouvez créer des applications web avec authentification utilisateur, stockage de données et contrôle d'accès intégrés – vous décidez donc exactement qui peut se connecter, ce qu'il peut voir et ce qu'il peut faire, sans avoir à configurer de systèmes ou de bases de données externes.
Mon équipe peut-elle utiliser l'outil sur n'importe quel appareil ?
Oui. Chaque outil conçu avec AI Builder est entièrement réactif. Il fonctionne donc sur ordinateur, tablette et mobile, où que votre équipe travaille.
Que faire si j'ai besoin d'apporter des modifications à mesure que mon entreprise grandit ?
Aucun problème. Mettre à jour votre outil interne est aussi simple que de le créer. Il vous suffit de retourner à votre projet, de l'ouvrir et de continuer à discuter avec Horizons – décrivez ce que vous souhaitez modifier et il s'occupera du reste. Tout cela fait partie de l'expérience de codage fluide, aucun développeur n'est nécessaire.
Et si vous avez des connaissances techniques ou si vous souhaitez faire évoluer votre outil par la suite, Horizons vous donne un accès complet au code – afin que vous puissiez le pousser aussi loin que vous le souhaitez.