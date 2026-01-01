Créez un CRM personnalisé adapté à votre entreprise

Créez des applications CRM adaptées à vos besoins simplement en discutant avec l'IA. Suivez les prospects, gérez les contacts et concluez plus d'affaires – le tout en un seul endroit, sans aucune configuration technique.
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Forfaits payants dès 15,99 MAD/mois seulement

Créez un CRM personnalisé adapté à votre entreprise

Un CRM construit autour de votre flux de travail, et non l'inverse.

Tout ce dont vous avez besoin pour créer, lancer et gérer un CRM personnalisé, au même endroit.

Créez un CRM adapté à vos besoins

Décrivez le fonctionnement de votre entreprise et AI Builder construit un CRM qui correspond exactement à votre flux de travail – votre pipeline, vos étiquettes, votre rythme de suivi.

Infrastructure professionnelle

Hébergement professionnel, nom de domaine personnalisé et adresse e-mail professionnelle au même endroit – tout ce dont vous avez besoin pour établir la confiance avec votre public.

IA intégrée

Générez des réponses en quelques secondes, déployez un chatbot de support client 24h/24 et 7j/7 et maintenez votre activité même pendant que vous dormez.

Vos données, entièrement sous votre contrôle

Contrairement aux CRM standard qui vous verrouillent dans leur plateforme, un CRM construit par AI Builder vous donne la pleine propriété – vous protégeant contre les hausses de prix, les changements de fonctionnalités et le verrouillage de la plateforme.
Un CRM construit autour de votre flux de travail, et non l'inverse.

Des CRM sur mesure que vous pouvez créer : sans code, juste avec un prompt.

Des gestionnaires de contacts simples aux pipelines de vente entièrement personnalisés, explorez quelques exemples CRM populaires ou lancez-vous immédiatement avec un prompt prêt à l'emploi et commencez à construire en quelques secondes.
Des CRM sur mesure que vous pouvez créer : sans code, juste avec un prompt.

CRM des opportunités de vente

Gérez les prospects et les opportunités en un seul endroit, pour vous aider à augmenter vos revenus sans aucune licence CRM requise.Commencer à créer
Gardez toutes les informations de vos clients, l'historique de vos échanges et les dates clés au même endroit – afin que chaque interaction soit personnalisée et que rien ne soit oublié.Commencer à créer
Aidez votre équipe d'assistance à gérer chaque demande client – gérez les tickets, attribuez des agents, suivez les temps de réponse et résolvez les problèmes plus rapidement.Commencer à créer
Créez un CRM personnalisé pour votre entreprise WhatsApp – gérez les prospects, suivez les conversations et concluez des affaires plus rapidement.Commencer à créer
Aider les agents à gérer les prospects, à suivre les visites de biens immobiliers et à conclure des transactions plus rapidement.Commencer à créer

Comment créer un CRM personnalisé avec l'IA

01

Décrivez votre idée

Décrivez le fonctionnement de votre entreprise et l'IA concevra un CRM sur mesure pour vous, ou lancez-vous immédiatement avec l'un de nos modèles prêts à l'emploi. Aucune compétence en codage requise.
02

Personnalisez et testez

Faites de votre CRM un outil qui vous ressemble. Discutez simplement avec l'IA pour personnaliser les flux de travail, la logique métier, les rôles d'utilisateur et les autorisations – puis prévisualisez-le en direct avant de publier.
03

Publiez en un clic

Cliquez sur "Publier" et votre CRM personnalisé est opérationnel ; votre équipe peut commencer à gérer les leads et conclure des ventes immédiatement, sans aucune configuration technique requise.

Choisissez un modèle. Faites-en le vôtre.

Choisissez un modèle conçu par des professionnels, personnalisez-le grâce à l'IA ou à des modifications visuelles, et mettez votre site web en ligne plus rapidement.

Modèles prédéfinis

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

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CRM via WhatsApp (violet)

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Besoin de plus de conseils ?

Explorez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions étape par étape qui vous permettront de passer du statut de débutant à celui de pro de l'IA en un rien de temps. Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour créer votre premier projet d'IA, et bien plus encore.
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Améliorez vos prompts

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Découvrez ce que Horizons peut construire d'autre pour votre entreprise.

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Applications et boutiques e-commerce

Page et application de réservation personnalisées

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt à lancer votre CRM personnalisé ?

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Aucune carte bancaire requise

FAQ sur le CRM personnalisé.

Un CRM personnalisé (Customer Relationship Manager) est un outil conçu spécifiquement autour du fonctionnement de votre entreprise – vos étapes pipeline, vos champs de contact, votre processus de suivi. Contrairement aux CRM standard comme HubSpot ou Salesforce qui sont livrés avec des fonctionnalités que vous n'utiliserez peut-être jamais, un CRM personnalisé vous donne exactement ce dont vous avez besoin et rien de ce que vous n'avez pas. Avec AI Builder, vous pouvez en construire un en décrivant simplement le fonctionnement de votre entreprise – aucun codage ou connaissance technique requis.

Les CRM prêts à l'emploi fonctionnent bien pour de nombreuses entreprises, mais ils s'accompagnent de compromis – des frais mensuels qui augmentent avec la taille de votre équipe, des fonctionnalités bloquées derrière des niveaux supérieurs, et des flux de travail qui ne correspondent pas tout à fait à votre façon de travailler. Construire votre propre CRM avec Horizons signifie que vous obtenez exactement l'outil dont votre entreprise a besoin, sans restrictions de plateforme, sans augmentations de prix surprises, et sans avoir à adapter votre processus pour qu'il corresponde au logiciel de quelqu'un d'autre.

Horizons peut créer un CRM personnalisé pour pratiquement toute entreprise ou industrie – voici quelques-uns des plus populaires :

  • CRM pour les équipes de vente – gérez les prospects, suivez les transactions et maintenez votre pipeline actif.
  • CRM pour les organisations à but non lucratif – suivez les donateurs, gérez les relations et surveillez les progrès de la collecte de fonds.
  • CRM pour les cabinets d'avocats – gérez les dossiers clients, suivez les communications et respectez les délais.
  • CRM pour le recrutement – suivez les candidats, gérez les pipelines et rationalisez votre processus d'embauche.
  • CRM pour les agents d'assurance – gérez les polices, suivez les renouvellements et entretenez les relations clients.
  • CRM pour les conseillers financiers – suivez les portefeuilles clients, surveillez les interactions et gérez les suivis.
  • CRM pour les consultants – gérez les projets clients, suivez le temps facturable et respectez les livrables.

Vous ne trouvez pas votre secteur d'activité ? Si vous pouvez décrire la façon dont votre entreprise gère les relations clients, Horizons peut créer un CRM adapté. Pour un exemple pratique de ce qui est possible, consultez notre guide sur la création d'un CRM pour les ventes – la même approche peut être adaptée à tout type d'entreprise.

Absolument aucune. Horizons utilise une approche conversationnelle pour la création – souvent appelée « vibe coding ». Vous décrivez simplement le fonctionnement de votre entreprise et l'IA construit un CRM autour d'elle en temps réel. Vous voulez ajouter une nouvelle étape de pipeline ? Demandez simplement. Besoin d'un champ de contact personnalisé ? Décrivez-le. Vous voulez modifier la mise en page ? Dites-le à Horizons et c'est fait en quelques secondes.

Si vous débutez avec ce concept, notre guide sur le vibe coding vous explique tout ce que vous devez savoir pour commencer.

Oui – Horizons est livré avec un backend intégré qui inclut des comptes utilisateurs et un contrôle d'accès intégrés. Vous pouvez décider exactement qui peut se connecter, ce qu'ils peuvent voir et ce qu'ils peuvent faire – sans avoir à configurer de systèmes ou de bases de données externes.

Mettre à jour votre CRM est tout aussi simple que de le construire. Il vous suffit de retourner à votre projet, de l'ouvrir et de continuer à discuter avec AI Builder – décrivez ce que vous voulez changer et il s'occupe du reste. Tout cela fait partie de l'expérience de codage vibe, aucun développeur n'est nécessaire.

Et si vous avez une formation technique ou si vous voulez évoluer plus loin dans la ligne, AI Builder vous donne un accès complet au code – afin que vous puissiez le mener aussi loin que vous le souhaitez.

Juste ici – cliquez simplement sur « Commencer gratuitement ». Aucune carte de crédit n'est requise. Une fois que vous y êtes, vous obtiendrez 5 crédits d'IA pour commencer à construire immédiatement. L'utilisation du crédit dépend de la complexité de chaque invite – les réglages plus simples coûtent moins cher qu'un crédit, les builds plus importants peuvent utiliser plus. Vos crédits gratuits suffisent à décrire votre CRM, à le voir prendre vie et à obtenir une réelle sensation pour AI Builder avant de s'engager dans quoi que ce soit.

Les crédits d'IA sont également utilisés pour alimenter toutes les fonctionnalités d'IA à l'intérieur de votre CRM – comme un chatbot ou une recherche intelligente – mais seulement lorsque vos utilisateurs interagissent réellement avec eux.

Quand vous êtes prêt à publier, passez simplement à l'un de nos plans payants. L'hébergement et le domaine sont déjà inclus, il n'y a donc rien d'autre à configurer – appuyez simplement sur publier et votre CRM est mis en ligne.

Vous manquez de crédits ? Vous pouvez recharger à tout moment et suivre votre utilisation à partir du tableau de bord.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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