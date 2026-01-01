Transformez votre WhatsApp en CRM grâce à l'IA
Comment créer un CRM WhatsApp pour votre entreprise
Décrivez votre idée ou choisissez un modèle
Connectez votre compte WhatsApp à votre CRM.
Personnalisez votre CRM
Consultez notre tutoriel étape par étape
Choisissez un modèle. Faites-en le vôtre.
Modèles prédéfinis
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Tout ce dont vous avez besoin pour créer votre CRM — au même endroit
Créez et gérez un CRM personnalisé selon vos besoins
Propriété complète des données
IA intégrée
Commencez par un modèle prêt à l'emploi
Infrastructure professionnelle
FAQ WhatsApp CRM
Qu'est-ce qu'un CRM WhatsApp ?
Un CRM WhatsApp est un outil qui vous permet de gérer vos relations clients directement via WhatsApp. Au lieu de perdre le fil de vos conversations, vous pouvez organiser vos contacts, suivre vos prospects tout au long du tunnel de vente et conclure des transactions – le tout centralisé au même endroit. Contrairement aux CRM traditionnels, il va à la rencontre de vos clients là où ils se trouvent déjà : sur WhatsApp.
Que puis-je faire avec mon CRM WhatsApp ?
Avec un CRM WhatsApp, vous pouvez organiser et gérer vos contacts, suivre vos prospects grâce à un pipeline de vente visuel, automatiser vos messages et accepter les paiements, le tout connecté à votre compte WhatsApp. Vous pouvez également le personnaliser pour l'adapter à vos besoins spécifiques grâce à l'IA, sans aucune compétence en programmation.
Ai-je besoin de compétences en programmation pour créer un CRM WhatsApp avec IA ?
Aucune compétence de codage nécessaire. Avec Hostinger AI Builder vibe coding platform, vous pouvez créer votre propre WhatsApp CRM en discutant simplement avec l'IA, ou partir d'un modèle pré-fait et le personnaliser dans votre propre langue - il gère le code, le design et le contenu pour vous.
Comment créer un CRM WhatsApp avec Hostinger Horizons ?
Avec Hostinger Horizons, la création d'une application CRM WhatsApp est un jeu d'enfant. Voici comment procéder en quelques étapes :
- Utilisez notre générateur d'applications IA ou l'un de nos modèles prédéfinis pour commencer à créer gratuitement.
- Personnalisez l'ensemble selon les besoins de votre entreprise simplement en discutant avec l'IA – c'est ce qu'on appelle le vibe coding : aucune compétence technique requise, exprimez simplement vos idées en langage clair.
- Choisissez un forfait pour débloquer plus de prompts et publier votre CRM en un seul clic.
- Connectez votre compte WhatsApp à votre CRM grâce à l'intégration Twilio.
Vous pouvez également suivre notre guide pour savoir comment créer un CRM pour les ventes ou parcourir nos tutoriels vidéo.
Combien de temps faut-il pour configurer un CRM WhatsApp ?
Cela dépend de la quantité que vous souhaitez personnaliser. Vous pouvez commencer en quelques minutes avec un modèle pré-fait, mais si vous voulez adapter chaque détail à votre entreprise, cela peut prendre plus de temps. Dans tous les cas, Hostinger AI Builder rend le processus aussi rapide et intuitif que possible – il suffit de discuter avec l’IA et il gère le gros du travail.
Puis-je personnaliser le CRM en fonction des besoins spécifiques de mon entreprise ?
Oui – Avec Hostinger AI Builder, vous pouvez tout personnaliser. Décrivez simplement ce dont vous avez besoin avec vos propres mots et l’IA ajustera le design, le contenu et les fonctionnalités pour vous. Que vous ayez besoin d’un pipeline de vente spécifique, de champs de contact personnalisés ou d’une mise en page unique, vous pouvez continuer à l’affiner au fil des conversations jusqu’à ce qu’il s’adapte parfaitement à votre entreprise.
Hostinger Horizons est-il gratuit ?
Hostinger Horizons n'est pas gratuit, mais vous pouvez l'essayer avant de vous engager dans un forfait. Consultez notre guide détaillé pour savoir comment démarrer et en tirer le meilleur parti.