Créez vos propres outils IA personnalisés – sans configuration ni tracas
Des projets secondaires amusants aux outils utiles
Outils textuels
Outils d'image
Outils utilitaires
Outils amusants & viraux
Tout ce dont vous avez besoin pour créer des outils alimentés par l'IA
L'IA déjà intégrée
Créez par la discussion, pas par le code
Votre idée fixe les limites, pas la technologie
Créez-le une seule fois, gagnez de l'argent en continu
Comment ça fonctionne ?
Ouvrez votre projet Horizons
Créer, ajuster et tester
Publiez et partagez
Choisissez un modèle. Faites-en le vôtre.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.
Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur la création d'outils IA personnalisés
Comment puis-je créer mes propres outils d'IA ?
Ouvrez simplement votre projet Horizons et commencez à discuter – décrivez ce que vous souhaitez créer en langage clair et l'IA d'Horizons le concrétisera. Une intégration d'IA générative transparente est déjà intégrée à votre projet, donc pas de comptes tiers, pas de sélection de modèle et pas de facturation séparée. Vous pouvez demander de personnaliser n'importe quoi, et modifier manuellement le texte ou mettre à jour les images quand vous le souhaitez, sans dépenser de crédits. Lorsque vous êtes prêt, publiez – l'hébergement et le domaine sont déjà inclus dans votre forfait.
En savoir plus dans notre aperçu de l'IA intégrée d'Horizons.
Qui peut utiliser AI Builder pour créer des outils IA personnalisés ?
Les fonctionnalités IA de Horizons sont conçues pour toute personne ayant une idée – aucune expérience en codage n'est nécessaire. Que vous soyez un propriétaire de petite entreprise souhaitant créer des outils IA personnalisés au lieu de payer pour des solutions tierces, un créateur cherchant à monétiser son audience avec une application basée sur l'IA, ou un expert – comme un entraîneur sportif ou un nutritionniste – qui souhaite transformer ses connaissances en un outil qu'il peut vendre à ses clients, Horizons rend cela possible.
Si vous pouvez décrire ce que vous souhaitez créer, vous pouvez le faire. Et si vous cherchez de l'inspiration ou si vous voulez simplement prendre de l'avance, parcourez nos modèles prédéfinis pour trouver celui qui correspond à votre idée.
Quels types de fonctionnalités d'IA puis-je ajouter à mon application ?
Horizons prend en charge la génération et l'analyse de texte, ainsi que la génération et l'analyse d'images (PNG, WebP, JPEG). Vous pouvez les utiliser pour créer vos propres chatbots IA, assistants personnels IA, outils d'écriture, convertisseurs d'images, moteurs de recommandation, et bien plus encore.
Horizons est-il gratuit ?
Vous pouvez démarrer avec Horizons gratuitement. Votre forfait inclut des crédits IA pour commencer à créer et à expérimenter dès maintenant. Une fois vos crédits gratuits épuisés, vous pouvez recharger votre compte à tout moment pour continuer à bâtir et alimenter les fonctionnalités IA au sein de votre application ou site web publié. Pas de frais surprises, pas de coûts cachés – vous gardez toujours le contrôle total de vos dépenses.
Comment fonctionnent les crédits IA ?
Les crédits IA alimentent deux choses : la création de votre site web ou application (1 message = 1 crédit) et les fonctionnalités IA au sein de votre projet web publié. Pour l'utilisation des fonctionnalités IA sur votre site ou application web, nous utilisons des crédits fractionnaires – ce qui signifie que vos crédits durent plus longtemps et ne sont optimisés que lorsque vos utilisateurs interagissent avec votre outil IA.
Puis-je voir combien de crédits d'IA mon application a utilisés ?
Oui. Votre tableau de bord d'utilisation des crédits IA affiche une ventilation détaillée des crédits utilisés pour la création et l'édition, ainsi que des crédits consommés par les fonctionnalités IA de votre application – vous savez ainsi toujours exactement où vont vos crédits.
Ai-je besoin de compétences en codage pour utiliser le créateur d'outils IA Horizons ?
Pas du tout. AI Builder est conçu pour tout le monde – des non-techniciens aux développeurs expérimentés. Si vous pouvez décrire ce que vous voulez construire, AI Builder peut vous aider à le construire.
Puis-je commencer à développer des outils d'IA si j'ai déjà un forfait acheté précédemment ?
Oui – si vous avez déjà construit un projet avec AI App Builder ou si vous avez codé un site Web avec AI Builder, la fonctionnalité d'IA intégrée est déjà incluse dans votre plan sans frais supplémentaires. Il suffit d'ouvrir un projet existant ou d'en commencer un nouveau, de recharger vos crédits d'IA, et vous êtes prêt à partir.