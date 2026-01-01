Créez vos propres outils IA personnalisés – sans configuration ni tracas

Grâce à l'IA déjà intégrée à Horizons, vous pouvez créer vos propres outils d'intelligence artificielle – pour votre propre usage, pour les vendre ou pour les partager.
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Créez vos propres outils IA personnalisés – sans configuration ni tracas

Des projets secondaires amusants aux outils utiles

Créez vos propres outils, économisez sur vos abonnements, ou concevez une solution que vos utilisateurs vont adorer – et pour laquelle ils seront prêts à payer. Voici quelques idées pour vous lancer.
Outils textuels

Outils textuels

Créez des applications capables de lire, d'écrire et de répondre. Des chatbots qui gèrent les questions des clients 24h/24 aux assistants qui aident les utilisateurs à rédiger des lettres de motivation, à planifier des voyages ou à trouver la recette parfaite.Commencer à créer
Créez des applications qui transforment et génèrent des visuels. Permettez aux utilisateurs de transformer des photos en illustrations, de concevoir des avatars personnalisés, de visualiser des relookings de pièces ou de produire des maquettes de produits – aucune compétence en design n'est requise.Commencer à créer
Développez des outils intelligents qui font gagner du temps à vos utilisateurs. Pensez à des formulaires de capture de prospects boostés à l'IA, des réviseurs de CV, des conseillers budgétaires ou des planificateurs d'entraînement – des applications pratiques qui apportent une vraie valeur ajoutée, à chaque utilisation."Commencer à créer
Créez le genre d'outils que les utilisateurs ne lassent pas de partager. Tests de personnalité, lecteurs de tarot IA, détecteurs de sosies de célébrités, générateurs d'histoires du soir – amusants à utiliser, encore plus amusants à partager.Commencer à créer

Tout ce dont vous avez besoin pour créer des outils alimentés par l'IA

L'IA déjà intégrée

Pas de compte tiers ni de facturation séparée – l'IA est intégrée à Horizons – il suffit d'ouvrir votre projet et de l'utiliser.

Créez par la discussion, pas par le code

Décrivez ce que vous voulez et Horizons le construit pour vous. Pas besoin de code ni de configuration technique – juste votre idée et une conversation.

Votre idée fixe les limites, pas la technologie

Chatbots, assistants IA personnels, générateurs d'images, outils de rédaction, moteurs de recommandation – quel que soit votre imaginaire, Horizons dispose de l'IA nécessaire pour l'alimenter.

Créez-le une seule fois, gagnez de l'argent en continu

Partagez votre projet en tant que modèle et gagnez 20 % de commission chaque fois que quelqu'un l'utilise pour créer sa propre application et achète son premier abonnement Horizons.

Comment ça fonctionne ?

01

Ouvrez votre projet Horizons

Connectez-vous à Horizons et démarrez un nouveau projet – ou choisissez l'un de nos modèles prêts pour l'IA pour prendre de l'avance.
02

Créer, ajuster et tester

Décrivez ce que vous souhaitez que votre application fasse, ajustez-la jusqu'à obtenir le résultat parfait, et testez-la en direct – le tout sans jamais quitter Horizons.
03

Publiez et partagez

Dès que vous êtes prêt, cliquez sur publier. Votre outil propulsé par l'IA est désormais en ligne et accessible aux utilisateurs – vous pouvez suivre la consommation des crédits à tout moment depuis votre tableau de bord.

Choisissez un modèle. Faites-en le vôtre.

Choisissez un modèle conçu par des professionnels, personnalisez-le grâce à l'IA ou à des modifications visuelles, et mettez votre site web en ligne plus rapidement.
Tous les projets
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt à construire votre premier outil d'IA ?

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Aucune carte bancaire requise.

FAQ sur la création d'outils IA personnalisés

Voici les réponses à certaines des questions les plus courantes que nous recevons sur la création d'outils basés sur l'IA avec Horizons.

Ouvrez simplement votre projet Horizons et commencez à discuter – décrivez ce que vous souhaitez créer en langage clair et l'IA d'Horizons le concrétisera. Une intégration d'IA générative transparente est déjà intégrée à votre projet, donc pas de comptes tiers, pas de sélection de modèle et pas de facturation séparée. Vous pouvez demander de personnaliser n'importe quoi, et modifier manuellement le texte ou mettre à jour les images quand vous le souhaitez, sans dépenser de crédits. Lorsque vous êtes prêt, publiez – l'hébergement et le domaine sont déjà inclus dans votre forfait.

En savoir plus dans notre aperçu de l'IA intégrée d'Horizons.

Les fonctionnalités IA de Horizons sont conçues pour toute personne ayant une idée – aucune expérience en codage n'est nécessaire. Que vous soyez un propriétaire de petite entreprise souhaitant créer des outils IA personnalisés au lieu de payer pour des solutions tierces, un créateur cherchant à monétiser son audience avec une application basée sur l'IA, ou un expert – comme un entraîneur sportif ou un nutritionniste – qui souhaite transformer ses connaissances en un outil qu'il peut vendre à ses clients, Horizons rend cela possible.

Si vous pouvez décrire ce que vous souhaitez créer, vous pouvez le faire. Et si vous cherchez de l'inspiration ou si vous voulez simplement prendre de l'avance, parcourez nos modèles prédéfinis pour trouver celui qui correspond à votre idée.

Horizons prend en charge la génération et l'analyse de texte, ainsi que la génération et l'analyse d'images (PNG, WebP, JPEG). Vous pouvez les utiliser pour créer vos propres chatbots IA, assistants personnels IA, outils d'écriture, convertisseurs d'images, moteurs de recommandation, et bien plus encore.

Vous pouvez démarrer avec Horizons gratuitement. Votre forfait inclut des crédits IA pour commencer à créer et à expérimenter dès maintenant. Une fois vos crédits gratuits épuisés, vous pouvez recharger votre compte à tout moment pour continuer à bâtir et alimenter les fonctionnalités IA au sein de votre application ou site web publié. Pas de frais surprises, pas de coûts cachés – vous gardez toujours le contrôle total de vos dépenses.

Les crédits IA alimentent deux choses : la création de votre site web ou application (1 message = 1 crédit) et les fonctionnalités IA au sein de votre projet web publié. Pour l'utilisation des fonctionnalités IA sur votre site ou application web, nous utilisons des crédits fractionnaires – ce qui signifie que vos crédits durent plus longtemps et ne sont optimisés que lorsque vos utilisateurs interagissent avec votre outil IA.

Oui. Votre tableau de bord d'utilisation des crédits IA affiche une ventilation détaillée des crédits utilisés pour la création et l'édition, ainsi que des crédits consommés par les fonctionnalités IA de votre application – vous savez ainsi toujours exactement où vont vos crédits.

Pas du tout. AI Builder est conçu pour tout le monde – des non-techniciens aux développeurs expérimentés. Si vous pouvez décrire ce que vous voulez construire, AI Builder peut vous aider à le construire.

Oui – si vous avez déjà construit un projet avec AI App Builder ou si vous avez codé un site Web avec AI Builder, la fonctionnalité d'IA intégrée est déjà incluse dans votre plan sans frais supplémentaires. Il suffit d'ouvrir un projet existant ou d'en commencer un nouveau, de recharger vos crédits d'IA, et vous êtes prêt à partir.

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