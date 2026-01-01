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Mettez votre application Node.js en ligne sans gestion de serveur, ou choisissez un VPS pour un contrôle total. Payez un prix mensuel fixe sans facturation basée sur l'utilisation.
À partir de MAD 72.99  MAD 25.99 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
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Concentrez-vous sur votre application, pas sur l'infrastructure

Hébergement Node.js infogéré Node.js sur VPS

Déploiement orienté code

Déployez à partir de GitHub ou directement à partir de votre IDE.

Protection intégrée

SSL géré, CDN, WAF et protection DDoS inclus.

Tarifs prévisibles

Un prix mensuel unique, sans frais cachés ni frais basés sur l'utilisation.

Infrastructure gérée

Outil de résolution de bugs IA, sauvegardes et support inclus.

Choisissez un plan adapté à votre projet

Le plus populaire
64 % de réduction
Hébergement Node.js infogéré
MAD 72.99
MAD 25.99 /mois
Obtenez 48 mois pour MAD 1,247.52 (prix d'origine : MAD 3,503.52). Renouvellement au prix de MAD 67.99/mois.

Pour un effort nul

Bénéficiez d'une infrastructure gérée et concentrez-vous sur le code
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
CDN interne gratuit
Pousser vers GitHub et déployer automatiquement
Déployez directement depuis votre IDE
Base de données MySQL gérée
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
WAF et protection DDoS
Créez avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, créateur de sites internet et Horizons

Ressources

2 vCPU
3 Go de RAM
50 GB NVMe
Bande passante illimitée
62 % de réduction
Node.js sur VPS
MAD 217.99
MAD 82.99 /mois
Obtenez 24 mois pour MAD 1,991.76 (prix d'origine : MAD 5,231.76). Renouvellement au prix de MAD 124.99/mois.

Pour un contrôle total

Prenez le contrôle total du serveur, de l'exécution et du déploiement
Accès root complet et support professionnel en français
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Gestionnaire Docker
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
API publique
Assistant IA alimenté par MCP

Ressources

2 vCPU
8 Go de RAM
100 GB NVMe
8 To de bande passante
Le plus populaire
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Hébergement Node.js infogéré
MAD 72.99
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Au service de plus de 1 million de développeurs à travers le monde

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Obtenez l'application Node.js en 2 étapes

Hébergement Node.js infogéré Node.js sur VPS
1. Connectez votre projet

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Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez depuis votre assistant de code IA. Votre framework est automatiquement détecté et les commandes de compilation sont prises en charge. Vous êtes prêt(e) pour le déploiement.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application web Node.js en quelques secondes. Nous gérons les serveurs, la sécurité et l'évolution de votre service.

Pourquoi exécuter Node.js sur Hostinger ?

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Forfaits mensuels abordables pour l'hébergement Node.js géré et les VPS

Pas de facturation à l'usage

Payez un prix mensuel, et non des frais supplémentaires liés au trafic ou au temps d'exécution

Conçu pour les flux de travail de codage IA

Déployez depuis GitHub ou votre IDE, et exécutez des applications conçues avec React, Next.js, Vite, Vue.js, et d'autres frameworks modernes.
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Pourquoi exécuter Node.js sur Hostinger ?

Un déploiement, une infinité de façons de construire

Tendances

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Hébergement Node.js géré ou Node.js sur VPS - à vous de choisir

Les deux exécutent Node.js sur Hostinger. La différence réside dans la quantité d'environnement que vous souhaitez gérer
Hébergement Node.js infogéré
Node.js sur VPS

Configuration

Environnement géré pour le déploiement d'applications.
Serveur virtuel à commande manuelle

Contrôle

Déploiement au niveau de l'application sur une infrastructure gérée
Accès root complet et contrôle au niveau du serveur

Déploiement

Intégration GitHub ou déploiements depuis votre environnement de développement
Configuration manuelle et flux de travail de déploiement personnalisé

Protection

SSL, CDN, WAF et protection DDoS gérés
Gestion du pare-feu et protection DDoS

Sauvegardes

Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Sauvegardes hebdomadaires et snapshots gratuits

Bande passante

Illimité
8 To

FAQ sur l'hébergement Node.js

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l'hébergement Node.js.

Quelle est la différence entre l'hébergement Node.js géré et Node.js sur VPS ?

L'hébergement Node.js géré est conçu pour un déploiement plus simplifié et une expérience sans maintenance, tandis que Node.js sur VPS vous offre un contrôle plus approfondi au niveau du serveur et une liberté de configuration.

Puis-je déployer depuis GitHub ou directement depuis mon IDE ?

Oui — L'hébergement Node.js géré prend en charge l'intégration GitHub et le déploiement basé sur un IDE.

L'hébergement Node.js infogéré inclut-il des fonctionnalités de sécurité ?

Oui — SSL géré, CDN, WAF et protection DDoS sont inclus.

Quand faut-il choisir un VPS à la place ?

Choisissez un VPS lorsque vous avez besoin d'un accès root complet, d'une configuration de serveur personnalisée, d'un accès au terminal via navigateur ou de workflows Docker Compose.

Le prix est-il différent entre les deux options ?

Oui — l'hébergement Node.js géré commence à partir de MAD 25.99, tandis que le VPS commence à partir de MAD 82.99.

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