Déployez Node.js à votre façon
Concentrez-vous sur votre application, pas sur l'infrastructure
Déploiement orienté code
Déployez à partir de GitHub ou directement à partir de votre IDE.
Protection intégrée
SSL géré, CDN, WAF et protection DDoS inclus.
Tarifs prévisibles
Un prix mensuel unique, sans frais cachés ni frais basés sur l'utilisation.
Infrastructure gérée
Outil de résolution de bugs IA, sauvegardes et support inclus.
Choisissez un plan adapté à votre projet
Pour un effort nul
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Au service de plus de 1 million de développeurs à travers le monde
Obtenez l'application Node.js en 2 étapes
1. Connectez votre projet
Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez depuis votre assistant de code IA. Votre framework est automatiquement détecté et les commandes de compilation sont prises en charge. Vous êtes prêt(e) pour le déploiement.
2. Déployez-le instantanément
Lancez votre application web Node.js en quelques secondes. Nous gérons les serveurs, la sécurité et l'évolution de votre service.
Pourquoi exécuter Node.js sur Hostinger ?
Tarifs prévisibles
Pas de facturation à l'usage
Conçu pour les flux de travail de codage IA
Un déploiement, une infinité de façons de construire
Tendances
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Hébergement Node.js géré ou Node.js sur VPS - à vous de choisir
FAQ sur l'hébergement Node.js
Quelle est la différence entre l'hébergement Node.js géré et Node.js sur VPS ?
L'hébergement Node.js géré est conçu pour un déploiement plus simplifié et une expérience sans maintenance, tandis que Node.js sur VPS vous offre un contrôle plus approfondi au niveau du serveur et une liberté de configuration.
Puis-je déployer depuis GitHub ou directement depuis mon IDE ?
Oui — L'hébergement Node.js géré prend en charge l'intégration GitHub et le déploiement basé sur un IDE.
L'hébergement Node.js infogéré inclut-il des fonctionnalités de sécurité ?
Oui — SSL géré, CDN, WAF et protection DDoS sont inclus.
Quand faut-il choisir un VPS à la place ?
Choisissez un VPS lorsque vous avez besoin d'un accès root complet, d'une configuration de serveur personnalisée, d'un accès au terminal via navigateur ou de workflows Docker Compose.
Le prix est-il différent entre les deux options ?
Oui — l'hébergement Node.js géré commence à partir de MAD 25.99, tandis que le VPS commence à partir de MAD 82.99.