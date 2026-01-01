React hosting

Déployez des applications React en production avec un hébergement Node.js.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
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2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
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Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
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Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du forfait à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre forfait, ainsi que les taxes applicables.

Conçue pour s'adapter à la manière dont React évolue.

Déployez votre application React grâce à une configuration qui simplifie le passage du code à la production. Propulsez votre projet sur l'hébergement Node.js d'Hostinger, et votre frontend s'exécutera dans un environnement prêt pour les builds JavaScript modernes et les comportements applicatifs dynamiques. Votre application reste en ligne sur une infrastructure managée, conçue pour offrir des performances stables et une disponibilité fiable. De quoi vous alléger des corvées de déploiement, vous offrir plus de flexibilité pour évoluer lorsque le trafic augmente, et vous libérer du temps pour vous concentrer sur l'interface et les fonctionnalités clés qui comptent vraiment pour vos utilisateurs.
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Déployez votre code. On s'occupe du reste.

1. Connectez votre projet

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Décrivez votre projet ou utilisez un modèle pour générer votre site en quelques secondes.

2. Lancez-le immédiatement

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Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l'échelle : on s'occupe de tout.

3. Gérer et faire évoluer

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Lancez votre site web en un clic. Profitez d'un pack complet : Hébergement, domaine et e-mail inclus.

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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FAQ sur l'hébergement React

Obtenez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement React.
L'hébergement React est un environnement de production dédié aux applications conçues avec React, permettant de les déployer, de les servir et de les rendre accessibles aux utilisateurs. C'est essentiel car ton application a besoin d'un environnement d'exécution, d'une gestion des builds et d'un point d'accès public stable, et non de simples fichiers statiques sur un ordinateur portable.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le serveur, la version de Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js de Hostinger, ces tâches de serveur sont gérées pour vous, ce qui réduit la configuration et la maintenance de votre application React.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez depuis la branche souhaitée. Vous pouvez conserver le dépôt privé tout en utilisant le flux de travail de déploiement classique (push-to-deploy).
Il existe des limites de forfait, et si votre application les dépasse, vous devrez passer à un forfait supérieur ou à une configuration appropriée. Nous n'ajoutons pas de frais de dépassement inattendus pour les pics de trafic normaux, mais une utilisation soutenue doit correspondre aux ressources de votre forfait.
Poussez l'application sur GitHub, connectez le dépôt dans Hostinger, et déployez la branche que vous souhaitez. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, vous pouvez pointer l'application vers la même base de code et mettre à jour les variables d'environnement ou les paramètres de construction lors de la configuration.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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