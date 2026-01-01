react hosting

Conçue pour s'adapter à la manière dont React évolue.

Déployez votre application React grâce à une configuration qui simplifie le passage du code à la production. Propulsez votre projet sur l'hébergement Node.js d'Hostinger, et votre frontend s'exécutera dans un environnement prêt pour les builds JavaScript modernes et les comportements applicatifs dynamiques. Votre application reste en ligne sur une infrastructure managée, conçue pour offrir des performances stables et une disponibilité fiable. De quoi vous alléger des corvées de déploiement, vous offrir plus de flexibilité pour évoluer lorsque le trafic augmente, et vous libérer du temps pour vous concentrer sur l'interface et les fonctionnalités clés qui comptent vraiment pour vos utilisateurs.