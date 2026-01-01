hébergement sveltekit

Conçu pour s'adapter à la façon dont SvelteKit évolue

Déployez votre application SvelteKit sur un hébergement Node.js sans effort supplémentaire. Envoyez votre code, et Hostinger se charge de la compilation et de l'exécution côté serveur de votre projet. Vos routes, points de terminaison et pages rendues fonctionnent ainsi comme prévu. Votre application reste sur une infrastructure gérée, conçue pour Node.js, offrant la fiabilité et la capacité d'évoluer sans maintenance serveur constante. Vous bénéficiez ainsi d'une transition simplifiée du développement local à la production et pouvez consacrer plus de temps aux fonctionnalités visibles par vos utilisateurs.