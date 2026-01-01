Hébergement Github Copilot

Déployez plus rapidement des applications créées avec GitHub Copilot.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de25,99MAD/mois
Profiter de l'offre
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Hébergement GitHub Copilot

Un seul prix, sans frais cachés

Déployez vos applications GitHub Copilot sur un hébergement fiable et sécurisé. Chaque forfait inclut une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours : essayez-le en toute sérénité.
Le plus populaire
64 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
72,99MAD
25,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 1 247,52 MAD (prix d'origine : 3 503,52 MAD). Renouvellement au prix de 67,99 MAD/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
64 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
175,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
Le plus populaire
64 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
72,99MAD
25,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 1 247,52 MAD (prix d'origine : 3 503,52 MAD). Renouvellement au prix de 67,99 MAD/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
64 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
175,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
Voir toutes les fonctionnalités

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du forfait à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre forfait, ainsi que les taxes applicables.

Déployez des applications créées par Copilot sans friction

Déployez vos créations GitHub Copilot sur un hébergement Node.js sans configuration supplémentaire. Votre code est distribué sous forme d'application ou de site web fonctionnel, avec un passage simplifié du développement local à la production. Une fois en ligne, votre projet s'exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour les applications Node.js. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance du serveur et plus de temps au déploiement des mises à jour. Vous bénéficiez de la fiabilité et de la marge de manœuvre nécessaires pour maintenir votre infrastructure stable malgré la croissance du trafic.
Hébergement GitHub Copilot

Déployez votre code. On s'occupe du reste.

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Décrivez votre projet ou utilisez un modèle pour générer votre site en quelques secondes.

2. Lancez-le immédiatement

2. Lancez-le immédiatement

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l'échelle : on s'occupe de tout.

3. Gérer et faire évoluer

3. Gérer et faire évoluer

Lancez votre site web en un clic. Profitez d'un pack complet : Hébergement, domaine et e-mail inclus.

Voir les forfaits

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
Commencer
Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement GitHub Copilot

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Github Copilot.
Cela signifie héberger l'application Node.js que vous avez créée avec GitHub Copilot afin qu'elle puisse être déployée en production et utilisée par de vrais utilisateurs. GitHub Copilot vous aide à écrire le code, mais Hostinger exécute l'application, gère l'environnement d'exécution et assure sa disponibilité en ligne.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le serveur, la configuration Node.js, les mises à jour et la gestion des processus. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, ces aspects sont pris en charge ; l'hébergement GitHub Copilot se rapproche donc davantage d'une solution prête à l'emploi que d'une administration serveur complète.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez à partir de la branche souhaitée. Vous pouvez continuer à utiliser les dépôts privés pour la gestion de versions et les mises à jour normalement.
Votre application continue de fonctionner, mais les limites de votre forfait restent applicables. Un trafic important et prolongé peut donc nécessiter une mise à niveau. Nous ne facturons pas de frais supplémentaires imprévus en cas de pics de trafic, mais nous vous recommandons de choisir un forfait adapté à votre utilisation prévue.
Transférez l'application sur GitHub, connectez le dépôt à Hostinger et déployez-la. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, mettez à jour les variables d'environnement, les paramètres de la base de données et les enregistrements de domaine, puis testez la version de production.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.