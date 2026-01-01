Déployez des applications créées par Copilot sans friction

Déployez vos créations GitHub Copilot sur un hébergement Node.js sans configuration supplémentaire. Votre code est distribué sous forme d'application ou de site web fonctionnel, avec un passage simplifié du développement local à la production. Une fois en ligne, votre projet s'exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour les applications Node.js. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance du serveur et plus de temps au déploiement des mises à jour. Vous bénéficiez de la fiabilité et de la marge de manœuvre nécessaires pour maintenir votre infrastructure stable malgré la croissance du trafic.