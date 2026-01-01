Naviguer des projets construits comme dans un livre d'histoires avec facilité

Déployez votre projet Storybook en toute simplicité grâce à une configuration optimisée. Transférez votre code et l'hébergement Node.js d'Hostinger vous offre un chemin clair, des versions locales à un site de documentation en ligne ou un environnement de test de composants, sans configuration serveur supplémentaire. Votre projet s'exécute sur une infrastructure gérée et conçue pour une fiabilité maximale. Les mises à jour restent ainsi prévisibles et les pics de trafic sont mieux gérés. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance des déploiements et plus de temps à l'amélioration des composants d'interface utilisateur essentiels à votre équipe.