Conçu pour s'adapter parfaitement à la mise à l'échelle de Next.js

Déployez votre application Next.js sans vous soucier de la configuration du serveur. Poussez votre code, et l'hébergement Node.js de Hostinger s'occupe de la compilation, de l'exécution et du routage afin que les routes SSR, ISR et API fonctionnent comme prévu. Votre projet fonctionne également sur une infrastructure conçue pour des performances stables et une disponibilité fiable, avec la capacité de gérer le trafic à mesure qu'il augmente. Cela vous offre un chemin plus simple vers la production et moins de temps passé sur les opérations.