Hébergement Nextjs

Déployez vos applications Next.js en quelques minutes, pas en quelques heures

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de25,99MAD/mois
Profiter de l'offre
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
hébergement nextjs

Des forfaits d'hébergement Next.js avec un tarif mensuel unique et clair

Hébergez votre application Next.js en toute confiance sur une infrastructure fiable et conçue pour la production. Essayez sans risque grâce à notre garantie remboursement de 30 jours.
Le plus populaire
64 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
72,99MAD
25,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 1 247,52 MAD (prix d'origine : 3 503,52 MAD). Renouvellement au prix de 67,99 MAD/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
64 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
175,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Business
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du forfait à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre forfait, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour s'adapter parfaitement à la mise à l'échelle de Next.js

Déployez votre application Next.js sans vous soucier de la configuration du serveur. Poussez votre code, et l'hébergement Node.js de Hostinger s'occupe de la compilation, de l'exécution et du routage afin que les routes SSR, ISR et API fonctionnent comme prévu. Votre projet fonctionne également sur une infrastructure conçue pour des performances stables et une disponibilité fiable, avec la capacité de gérer le trafic à mesure qu'il augmente. Cela vous offre un chemin plus simple vers la production et moins de temps passé sur les opérations.
hébergement nextjs

Déployez votre code. On s'occupe du reste.

1. Connectez votre projet

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Décrivez votre projet ou utilisez un modèle pour générer votre site en quelques secondes.

2. Lancez-le immédiatement

2. Lancez-le immédiatement

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l'échelle : on s'occupe de tout.

3. Gérer et faire évoluer

3. Gérer et faire évoluer

Lancez votre site web en un clic. Profitez d'un pack complet : Hébergement, domaine et e-mail inclus.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Nextjs

Obtenez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Nextjs.
L'hébergement Next.js est un environnement de production conçu pour exécuter des applications Next.js. Il intègre l'environnement d'exécution Node.js, le processus de construction ainsi que les fonctionnalités côté serveur indispensables à votre application. Son importance réside dans le fait que les projets Next.js dépendent souvent du SSR, des routes API et du rendu dynamique, des fonctionnalités avancées qu'un hébergement statique classique ne peut gérer à lui seul.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, la version de Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour de sécurité et la configuration du déploiement. Avec notre hébergement Node.js, ces tâches d'administration serveur sont entièrement prises en charge pour vous, ce qui vous permet de déployer votre application Next.js sans avoir à maintenir l'infrastructure du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et lancez le déploiement depuis la branche de votre choix. Les mises à jour peuvent être récupérées depuis Git de la même manière que pour un dépôt public.
Oui, les forfaits incluent des limites de ressources, et si votre application se développe au-delà de celles-ci, vous devrez peut-être passer à l'offre supérieure. Nous ne facturons pas de frais de dépassement imprévus pour les pics de trafic normaux, mais une utilisation soutenue qui dépasse la capacité de votre forfait peut nécessiter un abonnement plus élevé.
Poussez votre application vers un dépôt Git, connectez-la à Hostinger et déployez la branche que vous souhaitez exécuter en production. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, vous pouvez pointer votre domaine après le déploiement et migrer les variables d'environnement ainsi que les paramètres de build selon vos besoins.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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