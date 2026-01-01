De l'idée Base44 à l'application en ligne, rapidement

Passez de l'idée au déploiement en direct des applications et prototypes que vous construisez avec Base44, sans changer votre façon de travailler. L'hébergement Node.js de Hostinger vous offre un chemin direct vers la production, afin que votre projet puisse quitter l'environnement local pour une configuration prête à accueillir de vrais utilisateurs. Une fois en ligne, votre application repose sur une infrastructure gérée, avec une disponibilité et une mise à l'échelle prises en charge pour vous. Cela signifie moins de temps passé sur les tâches liées au serveur et plus de temps pour affiner les fonctionnalités, corriger les bugs et déployer les mises à jour.