Hébergement Base44

Déployez des applications créées avec Base44 en quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de25,99MAD/mois
Profiter de l'offre
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
hébergement base44

Tarification simple pour l'hébergement Base44

Déployez les applications que vous construisez avec Base44 sur un hébergement fiable en lequel vous pouvez avoir confiance. Chaque plan inclut notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, afin que vous puissiez essayer en toute confiance.
Le plus populaire
64 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
72,99MAD
25,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 1 247,52 MAD (prix d'origine : 3 503,52 MAD). Renouvellement au prix de 67,99 MAD/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
64 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
175,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
Le plus populaire
64 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
72,99MAD
25,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 1 247,52 MAD (prix d'origine : 3 503,52 MAD). Renouvellement au prix de 67,99 MAD/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
64 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
175,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
Voir toutes les fonctionnalités

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du forfait à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre forfait, ainsi que les taxes applicables.

De l'idée Base44 à l'application en ligne, rapidement

Passez de l'idée au déploiement en direct des applications et prototypes que vous construisez avec Base44, sans changer votre façon de travailler. L'hébergement Node.js de Hostinger vous offre un chemin direct vers la production, afin que votre projet puisse quitter l'environnement local pour une configuration prête à accueillir de vrais utilisateurs. Une fois en ligne, votre application repose sur une infrastructure gérée, avec une disponibilité et une mise à l'échelle prises en charge pour vous. Cela signifie moins de temps passé sur les tâches liées au serveur et plus de temps pour affiner les fonctionnalités, corriger les bugs et déployer les mises à jour.
hébergement base44

Déployez votre code. On s'occupe du reste.

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Décrivez votre projet ou utilisez un modèle pour générer votre site en quelques secondes.

2. Lancez-le immédiatement

2. Lancez-le immédiatement

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l'échelle : on s'occupe de tout.

3. Gérer et faire évoluer

3. Gérer et faire évoluer

Lancez votre site web en un clic. Profitez d'un pack complet : Hébergement, domaine et e-mail inclus.

Voir les forfaits

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
Commencer
Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Base44

Obtenez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Base44.
Cela signifie déployer l'application Node.js que vous avez construite avec Base44 sur un serveur live afin que les utilisateurs puissent y accéder. L'hébergement Base44 est essentiel car votre application a besoin d'un environnement d'exécution (runtime) de production, d'une URL publique et d'une infrastructure gérée en dehors de votre machine locale.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, la version de Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js de Hostinger, ces tâches de serveur sont gérées pour vous afin que vous puissiez vous concentrer sur l'application construite avec Base44.
Oui. Connectez votre compte GitHub, accordez l'accès au dépôt privé, puis déployez à partir de la branche que vous souhaitez exécuter. Les mises à jour peuvent ensuite être déployées depuis le même dépôt au fur et à mesure que vous envoyez (push) vos modifications.
Si votre application dépasse les ressources incluses, les performances peuvent ralentir et vous pourriez avoir besoin d'un forfait supérieur. Nous ne cachons aucun frais de dépassement pour l'hébergement Node.js, vérifiez donc les limites de votre forfait avant le lancement si vous prévoyez des pics de trafic.
Déployez l'application depuis votre dépôt GitHub ou téléchargez les fichiers du projet, puis configurez les variables d'environnement et la commande de démarrage dans Hostinger. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, pointez votre domaine vers la nouvelle application après vérification.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.