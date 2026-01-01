Hébergement Vuejs

Déployez des applications Vue.js en quelques minutes, et non en quelques heures.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de25,99MAD/mois
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
hébergement vuejs

Tarification simple pour l'hébergement Vue.js, sans frais cachés

Hébergez votre application Vue.js en toute confiance sur une infrastructure fiable conçue pour la production. Si elle ne vous convient pas, notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours vous couvre.
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Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
72,99MAD
25,99MAD/mois
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Obtenez 48 mois pour 1 247,52 MAD (prix d'origine : 3 503,52 MAD). Renouvellement au prix de 67,99 MAD/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
64 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
175,99MAD
62,99MAD/mois
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Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du forfait à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre forfait, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour s'adapter à la mise à l'échelle de Vue.js

Déployez votre application Vue.js sur un hébergement Node.js sans configuration supplémentaire. Transférez votre code et votre projet s'exécutera dans un environnement optimisé pour le rendu côté serveur, les appels d'API et le processus de compilation attendu par votre pile technologique. Une fois en production, l'hébergement vous permet de vous concentrer sur votre activité grâce à une disponibilité garantie et une capacité suffisante pour gérer le trafic à mesure que votre application évolue. Vous bénéficiez ainsi d'une transition simplifiée du développement à la production, avec une gestion serveur allégée.
hébergement vuejs

Déployez votre code. On s'occupe du reste.

1. Connectez votre projet

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Décrivez votre projet ou utilisez un modèle pour générer votre site en quelques secondes.

2. Lancez-le immédiatement

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Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l'échelle : on s'occupe de tout.

3. Gérer et faire évoluer

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Lancez votre site web en un clic. Profitez d'un pack complet : Hébergement, domaine et e-mail inclus.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Vue.js

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Vuejs.
L'hébergement Vue.js est un environnement de production permettant de déployer et d'exécuter des applications Vue afin que les utilisateurs puissent y accéder sur le web. Il est important car, une fois votre application Vue.js déployée hors de l'environnement de développement local, vous aurez besoin d'un environnement d'exécution Node.js, d'une gestion des processus et d'une infrastructure stable.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le serveur, la version de Node.js, les mises à jour de sécurité et la supervision des processus. Avec notre hébergement Vue.js, ces tâches d'exécution et d'infrastructure sont prises en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre application plutôt que sur l'administration du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez à partir de la branche souhaitée. Les mises à jour issues des nouveaux envois peuvent être déployées de la même manière qu'avec les dépôts publics.
Le trafic est inclus dans la limite de votre forfait. Si votre application dépasse cette limite, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur ; nous ne facturons pas de frais supplémentaires imprévus en cas de pics de trafic.
Transférez l'application vers un dépôt Git, connectez-la à Hostinger et déployez la branche principale. Si votre application est déjà hébergée ailleurs, vous pouvez commencer par migrer le code et les paramètres d'environnement, puis mettre à jour le DNS lorsque vous serez prêt.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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