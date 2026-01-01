Hébergement Expressjs

Exécutez facilement des applications Express.js en production.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de25,99MAD/mois
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hébergement expressjs

Hébergement Express.js simple, tarification mensuelle claire

Exécutez des applications et des API Express.js sur une infrastructure fiable, en toute confiance grâce à une garantie de remboursement de 30 jours incluse dans chaque forfait.
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Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
72,99MAD
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Obtenez 48 mois pour 1 247,52 MAD (prix d'origine : 3 503,52 MAD). Renouvellement au prix de 67,99 MAD/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
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Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
175,99MAD
62,99MAD/mois
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Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du forfait à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre forfait, ainsi que les taxes applicables.

Exécutez des API Express.js sans goulots d'étranglement

Déployez vos API et applications web Express.js sans vous soucier de la configuration serveur. Transférez votre code, et notre hébergement Node.js vous offre une mise en production simplifiée. Le routage, les middlewares et la gestion des requêtes fonctionnent ainsi comme prévu. Votre application s'exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour une disponibilité optimale et des performances prévisibles. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance et plus de temps au développement de nouvelles fonctionnalités, même en cas d'augmentation du trafic.
hébergement expressjs

Déployez votre code. On s'occupe du reste.

1. Connectez votre projet

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Décrivez votre projet ou utilisez un modèle pour générer votre site en quelques secondes.

2. Lancez-le immédiatement

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Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l'échelle : on s'occupe de tout.

3. Gérer et faire évoluer

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Lancez votre site web en un clic. Profitez d'un pack complet : Hébergement, domaine et e-mail inclus.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Expressjs

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Expressjs.
L'hébergement Express.js est un environnement d'exécution permettant de déployer et d'exécuter des applications Express sur un serveur en production. Il est essentiel que votre application soit correctement configurée, car Node.js, la gestion des processus et l'accès réseau sont nécessaires pour que les utilisateurs puissent y accéder.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, la version de Node.js, les mises à jour de sécurité et le gestionnaire de processus. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, cette configuration serveur est prise en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre application plutôt que sur l'administration du serveur.
Oui. Vous pouvez connecter votre compte GitHub, autoriser l'accès au dépôt privé et déployer à partir de la branche souhaitée. Les mises à jour seront ensuite automatiquement récupérées depuis ce dépôt.
Si votre application dépasse les ressources incluses dans votre forfait, ses performances peuvent être affectées et vous pourriez avoir besoin de passer à un forfait supérieur. Hostinger ne facture pas de frais supplémentaires imprévus en cas de pics de trafic sur l'hébergement Node.js.
Vous pouvez déployer votre application depuis un dépôt Git ou la téléverser, définir la version de Node.js et la commande de démarrage, puis associer votre domaine à cette dernière. Si votre application est déjà exécutée en local, la migration se limite généralement à une étape de configuration et de déploiement, sans nécessiter de réécriture.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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