hébergement NestJS

Hébergement prêt à la production pour NestJS

Déployez votre application NestJS avec une configuration adaptée à la conception et au déploiement des projets Node.js. Transférez votre code : Hostinger gère l’exécution pour que vos contrôleurs, services et API soient opérationnels sans configuration serveur supplémentaire. Votre projet repose sur une infrastructure robuste et évolutive, capable de gérer le trafic croissant. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance et plus de temps au déploiement des mises à jour de votre application.