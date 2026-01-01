Hébergement Nuxt

Conçu pour s'adapter à la croissance de Nuxt

Déployez votre application Nuxt sur l'hébergement Node.js d'Hostinger sans configuration supplémentaire. Transférez votre code et votre projet s'exécutera dans un environnement Node.js prenant en charge le rendu côté serveur, les routes API et le flux de compilation attendu par votre stack. Votre application reste facile à gérer même en cas de forte augmentation du trafic, avec une disponibilité et des ressources suffisantes pour supporter une utilisation réelle. Vous bénéficiez ainsi d'une transition fluide du développement à la production, en consacrant moins de temps à la maintenance du serveur.