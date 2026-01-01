Hébergement de routeur React

Déployez des applications React Router en quelques minutes, et non en quelques heures.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de25,99MAD/mois
Profiter de l'offre
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
hébergement de routeur React

Tarification simple pour l'hébergement React Router

Hébergez votre application React Router sur une infrastructure fiable conçue pour la production. Déployez-la en toute confiance et, si elle ne vous convient pas, notre garantie de remboursement de 30 jours vous couvre.
Le plus populaire
64 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
72,99MAD
25,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 1 247,52 MAD (prix d'origine : 3 503,52 MAD). Renouvellement au prix de 67,99 MAD/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
64 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
175,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
Le plus populaire
64 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
72,99MAD
25,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 1 247,52 MAD (prix d'origine : 3 503,52 MAD). Renouvellement au prix de 67,99 MAD/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
64 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
175,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
Voir toutes les fonctionnalités

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du forfait à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre forfait, ainsi que les taxes applicables.

Applications React Router qui restent rapides

Déployez votre application React Router avec une configuration adaptée à votre environnement de travail. Transférez votre code vers un hébergement Node.js et exécutez vos routes, loaders et logique serveur sans configuration supplémentaire. Le passage du développement local à la production se fait ainsi en toute fluidité. Votre application reste sur une infrastructure gérée, conçue pour supporter le trafic et garantir une disponibilité optimale. Vous réduisez ainsi les tâches de déploiement et pouvez vous concentrer sur l'interface utilisateur, le flux de données et les évolutions de votre produit.
hébergement de routeur React

Déployez votre code. On s'occupe du reste.

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Décrivez votre projet ou utilisez un modèle pour générer votre site en quelques secondes.

2. Lancez-le immédiatement

2. Lancez-le immédiatement

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l'échelle : on s'occupe de tout.

3. Gérer et faire évoluer

3. Gérer et faire évoluer

Lancez votre site web en un clic. Profitez d'un pack complet : Hébergement, domaine et e-mail inclus.

Voir les forfaits

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
Commencer
Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement de React Router

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de routeurs React.
L'hébergement de React Router consiste à déployer l'application React utilisant React Router en production afin qu'elle puisse être utilisée par de vrais utilisateurs. C'est important car le routage côté client nécessite un hébergement compatible avec Node.js capable de servir correctement l'application lors des chargements et actualisations d'URL directes.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, la version de Node, la configuration des processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, ces tâches serveur sont prises en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre application plutôt que sur la maintenance de la machine.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé, puis déployez à partir de la branche souhaitée. Les mises à jour peuvent être récupérées depuis GitHub sans rendre le dépôt public.
Oui, les forfaits d'hébergement ont des limites de ressources définies, et si votre application les dépasse, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur. Il n'y a pas de frais supplémentaires imprévus en cas de pics de trafic, mais une utilisation élevée et soutenue peut nécessiter un forfait plus performant.
Transférez l'application sur GitHub ou importez votre dépôt existant, puis connectez-la à Hostinger et déployez-la. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, configurez vos paramètres de compilation et de démarrage pour qu'ils pointent vers l'application Node.js actuelle et vérifiez les variables d'environnement avant la mise en production.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.