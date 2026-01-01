Applications React Router qui restent rapides

Déployez votre application React Router avec une configuration adaptée à votre environnement de travail. Transférez votre code vers un hébergement Node.js et exécutez vos routes, loaders et logique serveur sans configuration supplémentaire. Le passage du développement local à la production se fait ainsi en toute fluidité. Votre application reste sur une infrastructure gérée, conçue pour supporter le trafic et garantir une disponibilité optimale. Vous réduisez ainsi les tâches de déploiement et pouvez vous concentrer sur l'interface utilisateur, le flux de données et les évolutions de votre produit.