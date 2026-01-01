Hébergement Fastify sans goulots d'étranglement

Déployez votre application Fastify en toute simplicité, du code à la production. Transférez votre projet, lancez l'environnement d'exécution Node.js et exécutez des API ou des sites web sans vous soucier de la configuration serveur. Votre application est hébergée sur un serveur géré, conçu pour une fiabilité optimale. Ainsi, la croissance du trafic et la maintenance courante sont gérées automatiquement. Vous bénéficiez ainsi d'un processus de déploiement plus fluide et pouvez vous concentrer sur les routes, la logique et les fonctionnalités essentielles.