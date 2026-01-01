Hébergement Fastify

Déployez des applications Fastify en quelques minutes, et non en quelques heures.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de25,99MAD/mois
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
hébergement Fastify

Tarification simple de Fastify, sans frais cachés

Hébergez votre application Fastify en toute confiance sur un hébergement Node.js fiable, conçu pour la production. Chaque forfait inclut une garantie de remboursement de 30 jours : vous pouvez donc l’essayer sans risque.
Le plus populaire
64 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
72,99MAD
25,99MAD/mois
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Obtenez 48 mois pour 1 247,52 MAD (prix d'origine : 3 503,52 MAD). Renouvellement au prix de 67,99 MAD/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
64 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
175,99MAD
62,99MAD/mois
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Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du forfait à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre forfait, ainsi que les taxes applicables.

Hébergement Fastify sans goulots d'étranglement

Déployez votre application Fastify en toute simplicité, du code à la production. Transférez votre projet, lancez l'environnement d'exécution Node.js et exécutez des API ou des sites web sans vous soucier de la configuration serveur. Votre application est hébergée sur un serveur géré, conçu pour une fiabilité optimale. Ainsi, la croissance du trafic et la maintenance courante sont gérées automatiquement. Vous bénéficiez ainsi d'un processus de déploiement plus fluide et pouvez vous concentrer sur les routes, la logique et les fonctionnalités essentielles.
hébergement Fastify

Déployez votre code. On s'occupe du reste.

1. Connectez votre projet

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Décrivez votre projet ou utilisez un modèle pour générer votre site en quelques secondes.

2. Lancez-le immédiatement

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Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l'échelle : on s'occupe de tout.

3. Gérer et faire évoluer

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Lancez votre site web en un clic. Profitez d'un pack complet : Hébergement, domaine et e-mail inclus.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Fastify

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Fastify.
L'hébergement Fastify consiste à exécuter une application Fastify sur un serveur compatible avec Node.js, ses dépendances et le processus de démarrage de votre application. C'est essentiel car votre code a besoin d'un espace pour s'exécuter en continu, traiter les requêtes et rester accessible en production.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, la version de Node.js, le gestionnaire de processus, le proxy inverse et les mises à jour. Avec notre hébergement Node.js pour Fastify, ces tâches serveur sont prises en charge, vous permettant ainsi de déployer votre application sans avoir à gérer l'intégralité du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez à partir de la branche souhaitée. Les mises à jour pourront ensuite être récupérées depuis Git comme pour un dépôt public.
Les forfaits incluent des limites de ressources définies. Si votre application Fastify dépasse ces limites, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur. Nous ne facturons pas de frais supplémentaires imprévus pour une utilisation normale, mais un trafic soutenu supérieur à la capacité de votre forfait peut affecter les performances.
Transférez votre projet Fastify sur GitHub ou téléchargez-le, puis connectez-le à Hostinger et configurez la commande de démarrage et les variables d'environnement. Si votre application fonctionne déjà en local avec Node.js, le déploiement est généralement simple.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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