Hébergement de curseur

Déployez des applications créées avec Cursor AI en quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de25,99MAD/mois
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
hébergement du curseur

Tarification simple, sans frais cachés

Déployez vos applications créées avec Cursor AI sur un hébergement fiable et sécurisé. Chaque forfait inclut une garantie de remboursement de 30 jours : vous pouvez donc l’essayer en toute sérénité.
Le plus populaire
64 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
72,99MAD
25,99MAD/mois
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Obtenez 48 mois pour 1 247,52 MAD (prix d'origine : 3 503,52 MAD). Renouvellement au prix de 67,99 MAD/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
64 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
175,99MAD
62,99MAD/mois
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Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du forfait à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre forfait, ainsi que les taxes applicables.

Déployez plus rapidement ce que vous créez dans Cursor AI.

Déployez vos applications Cursor AI depuis vos fichiers locaux vers un environnement Node.js en production sans modifier votre flux de travail. Transférez votre code, et Hostinger se charge de la configuration pour que votre projet soit opérationnel rapidement et en quelques étapes seulement. Une fois en production, votre application s'exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour les charges de travail Node.js, avec une disponibilité et une mise à l'échelle garanties. Vous bénéficiez ainsi d'un passage simplifié du prototype à la production, tout en restant concentré sur votre code.
hébergement du curseur

Déployez votre code. On s'occupe du reste.

1. Connectez votre projet

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Décrivez votre projet ou utilisez un modèle pour générer votre site en quelques secondes.

2. Lancez-le immédiatement

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Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l'échelle : on s'occupe de tout.

3. Gérer et faire évoluer

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Lancez votre site web en un clic. Profitez d'un pack complet : Hébergement, domaine et e-mail inclus.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement de curseurs

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Cursor.
Cela signifie déployer l'application Node.js que vous créez avec Cursor AI sur un serveur de production accessible aux utilisateurs. C'est important car Cursor AI vous aide à écrire du code, mais c'est l'hébergement qui assure le bon fonctionnement de l'application en production.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, l'environnement d'exécution Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, ces tâches serveur sont prises en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur le développement de votre application Cursor AI.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez à partir de la branche souhaitée. Vous pouvez conserver le dépôt privé tout au long du processus.
Votre forfait inclut une quantité définie de ressources. Si votre application dépasse ces ressources, vous devrez passer à un forfait supérieur. Nous ne facturons pas de frais supplémentaires imprévus en cas de pics de trafic, mais une utilisation plus importante et durable peut nécessiter un forfait plus élevé.
Transférez votre projet sur GitHub ou téléchargez le code, puis connectez-le à Hostinger et déployez l'application Node.js. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, utilisez les mêmes paramètres d'application, variables d'environnement et commandes de compilation pour votre nouvelle installation.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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