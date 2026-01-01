Codex hosting
Deploy apps built with Codex in minutes
Simple pricing for Codex hosting
+2 mois en plus
Fonctionnalités Business :
+2 mois en plus
Toutes les fonctionnalités du pack Business et :
+2 mois en plus
Fonctionnalités Business :
+2 mois en plus
Toutes les fonctionnalités du pack Business et :
Ship Codex projects without friction
Déployez votre code. On s'occupe du reste.
1. Connectez votre projet
Décrivez votre projet ou utilisez un modèle pour générer votre site en quelques secondes.
2. Lancez-le immédiatement
Personnalisez le design et les textes, puis ajoutez votre touche personnelle.
3. Gérer et faire évoluer
Lancez votre site web en un clic. Profitez d'un pack complet : Hébergement, domaine et e-mail inclus.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...