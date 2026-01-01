Hébergement Softr

Déployez des applications créées avec Softr sur Hostinger

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de25,99MAD/mois
Profiter de l'offre
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
hébergement plus souple

Tarification mensuelle simple, sans frais cachés

Déployez vos applications Softr sur un hébergement fiable conçu pour la production. Essayez-le en toute confiance grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
Le plus populaire
64 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
72,99MAD
25,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 1 247,52 MAD (prix d'origine : 3 503,52 MAD). Renouvellement au prix de 67,99 MAD/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
64 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
175,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
Le plus populaire
64 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
72,99MAD
25,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 1 247,52 MAD (prix d'origine : 3 503,52 MAD). Renouvellement au prix de 67,99 MAD/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
64 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
175,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
Voir toutes les fonctionnalités

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du forfait à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre forfait, ainsi que les taxes applicables.

De Softr aux applications en direct, plus rapidement

Déployez vos applications et sites Softr du prototype à la production sans modifier votre architecture. L'hébergement Node.js d'Hostinger simplifie le déploiement de votre projet : votre logique personnalisée et vos API sont mises en ligne avec une configuration minimale. Une fois votre application en ligne, l'infrastructure gérée garantit une stabilité d'exécution optimale, même en cas de forte augmentation du trafic. Vous bénéficiez ainsi d'une disponibilité fiable, d'une capacité d'évolution et d'une maintenance serveur réduite.
hébergement plus souple

Déployez votre code. On s'occupe du reste.

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Décrivez votre projet ou utilisez un modèle pour générer votre site en quelques secondes.

2. Lancez-le immédiatement

2. Lancez-le immédiatement

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l'échelle : on s'occupe de tout.

3. Gérer et faire évoluer

3. Gérer et faire évoluer

Lancez votre site web en un clic. Profitez d'un pack complet : Hébergement, domaine et e-mail inclus.

Voir les forfaits

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
Commencer
Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Softr

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Softr.
L'hébergement Softr consiste à déployer l'application ou le site Node.js que vous avez créé avec Softr sur un serveur de production accessible aux utilisateurs. C'est important car l'hébergement en production garantit la disponibilité, la configuration d'exécution et l'accès à votre application depuis l'extérieur de votre machine locale.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, la version de Node, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, ces tâches serveur sont prises en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur le projet Softr plutôt que sur l'administration du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez à partir de la branche souhaitée. Les mises à jour peuvent être récupérées depuis le dépôt sans rendre le code public.
Oui, chaque forfait comporte des limites de ressources. Si votre application les dépasse, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur. Nous n'appliquons pas de frais supplémentaires imprévus pour une utilisation normale, mais une augmentation soutenue du trafic ou de l'utilisation des ressources peut nécessiter un forfait plus important.
Connectez votre code existant à Git ou téléchargez-le, puis indiquez à Hostinger le point d'entrée de l'application et les variables d'environnement. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, vous pouvez transférer votre projet Node.js avec un minimum de modifications de code.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.