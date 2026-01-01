Mettez vos builds Claude Code en production plus rapidement.

Passez vos applications et prototypes construits avec Claude Code du développement local à la production sans changer votre flux de travail. Poussez votre projet Node.js, et Hostinger prend en charge l'exécution et le déploiement pour que votre application soit prête à servir vos utilisateurs sans configuration supplémentaire. Une fois en ligne, votre projet fonctionne sur une infrastructure gérée conçue pour assurer une disponibilité constante et une capacité d'évolution. Cela signifie moins de temps passé à maintenir les serveurs et plus de temps pour perfectionner le code et les fonctionnalités que vous avez déjà déployés.