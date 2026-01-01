Hébergement Claude Code

Déployez des applications créées avec Claude Code en quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de25,99MAD/mois
Profiter de l'offre
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Hébergement Claude Code

Tarification simple pour l'hébergement Claude Code

Déployez les applications que vous construisez avec Claude Code sur un hébergement fiable en toute confiance. Chaque plan inclut une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, vous permettant de l'essayer en toute sérénité.
Le plus populaire
64 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
72,99MAD
25,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 1 247,52 MAD (prix d'origine : 3 503,52 MAD). Renouvellement au prix de 67,99 MAD/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
64 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
175,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Business
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du forfait à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre forfait, ainsi que les taxes applicables.

Mettez vos builds Claude Code en production plus rapidement.

Passez vos applications et prototypes construits avec Claude Code du développement local à la production sans changer votre flux de travail. Poussez votre projet Node.js, et Hostinger prend en charge l'exécution et le déploiement pour que votre application soit prête à servir vos utilisateurs sans configuration supplémentaire. Une fois en ligne, votre projet fonctionne sur une infrastructure gérée conçue pour assurer une disponibilité constante et une capacité d'évolution. Cela signifie moins de temps passé à maintenir les serveurs et plus de temps pour perfectionner le code et les fonctionnalités que vous avez déjà déployés.
Hébergement Claude code

Déployez votre code. On s'occupe du reste.

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Décrivez votre projet ou utilisez un modèle pour générer votre site en quelques secondes.

2. Lancez-le immédiatement

2. Lancez-le immédiatement

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l'échelle : on s'occupe de tout.

3. Gérer et faire évoluer

3. Gérer et faire évoluer

Lancez votre site web en un clic. Profitez d'un pack complet : Hébergement, domaine et e-mail inclus.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Claude Code

Obtenez des réponses aux questions les plus fréquentes concernant les services d'hébergement Claude Code.
Déployer vos applications Node.js créées avec Claude Code sur un serveur en ligne pour les rendre accessibles à tous. C'est une étape cruciale, car la génération de code ne remplace pas l'hébergement en production ; vous aurez toujours besoin d'un environnement d'exécution (Runtime), d'une gestion de processus et d'un accès réseau.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, Node.js, les mises à jour et les processus d'application. Avec l'hébergement Node.js de Hostinger pour Claude Code, la plateforme prend en charge la couche serveur, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre application et votre flux de déploiement plutôt que sur l'administration système.
Oui, connectez votre compte GitHub, accordez l'accès à votre dépôt privé et déployez depuis la branche de votre choix. Les mises à jour peuvent être récupérées directement depuis le même dépôt sans jamais rendre votre code public.
Votre forfait est soumis à des limites de ressources fixes. Si votre trafic dépasse ces seuils, votre application peut ralentir, nécessitant alors le passage à un forfait supérieur. Nous n'appliquons aucun frais de dépassement imprévu pour les visites supplémentaires, mais nous vous recommandons d'effectuer une mise à niveau avant qu'une charge élevée et prolongée n'affecte vos performances.
Poussez votre projet sur GitHub, connectez le dépôt et déployez sur Hostinger. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, mettez à jour les variables d'environnement et les paramètres de domaine, puis testez votre application après le premier déploiement.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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