Hébergement de planche à voile

Créez votre site avec Windsurf, hébergez-le sur Hostinger.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de25,99MAD/mois
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hébergement de planche à voile

Tarification claire pour chaque projet de planche à voile

Déployez vos applications Windsurf sur un hébergement fiable et sécurisé. Chaque forfait inclut une garantie de remboursement de 30 jours : vous pouvez donc l’essayer sans risque.
Le plus populaire
64 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
72,99MAD
25,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 1 247,52 MAD (prix d'origine : 3 503,52 MAD). Renouvellement au prix de 67,99 MAD/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
64 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
175,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Business
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du forfait à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre forfait, ainsi que les taxes applicables.

Livrez plus rapidement vos créations Windsurf.

Déployez vos applications Windsurf du prototype local à la production sans modifier votre flux de travail. Transférez votre code vers l'hébergement Node.js d'Hostinger : votre projet s'exécute avec la configuration d'exécution, de compilation et d'environnement nécessaire pour un comportement identique en production. Une fois en production, votre application fonctionne sur une infrastructure gérée, garantissant une disponibilité optimale et une capacité d'adaptation à la croissance du trafic. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance des serveurs et plus de temps à l'amélioration de votre produit.
hébergement de planche à voile

Déployez votre code. On s'occupe du reste.

1. Connectez votre projet

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Décrivez votre projet ou utilisez un modèle pour générer votre site en quelques secondes.

2. Lancez-le immédiatement

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Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l'échelle : on s'occupe de tout.

3. Gérer et faire évoluer

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Lancez votre site web en un clic. Profitez d'un pack complet : Hébergement, domaine et e-mail inclus.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement de planches à voile

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Windsurf.
L'hébergement Windsurf consiste à déployer les applications Node.js que vous avez créées avec Windsurf sur un serveur de production accessible aux utilisateurs. C'est important car Windsurf est l'outil de développement, tandis que l'hébergement correspond à l'environnement de production qui exécute l'application.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, l'environnement d'exécution Node.js, les mises à jour et la gestion des processus. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, ces tâches serveur sont prises en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'application développée avec Windsurf plutôt que sur l'administration du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez la branche souhaitée. Vous pouvez conserver le dépôt privé tout en utilisant le déploiement par envoi.
Chaque forfait comporte des limites de ressources. Si votre application dépasse ces limites, ses performances peuvent être affectées et vous pourriez avoir besoin de passer à un forfait supérieur. Nous ne facturons pas de frais supplémentaires imprévus pour une utilisation normale, mais nous vous recommandons d'adapter votre forfait au trafic et aux besoins d'exécution prévus.
Transférez votre projet sur GitHub, connectez le dépôt à Hostinger et déployez la branche souhaitée. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, mettez à jour les variables d'environnement et les paramètres de base de données avant de transférer le trafic.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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