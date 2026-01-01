Hébergement Google Antigravity

Déployez plus rapidement les applications créées avec Google Antigravity

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de25,99MAD/mois
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Hébergement Google Antigravity

Un prix unique pour l'hébergement Google Antigravity

Déployez vos applications Google Antigravity sur un hébergement Node.js fiable et sécurisé. Chaque forfait inclut une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours : essayez-le en toute sérénité.
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72,99MAD
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Obtenez 48 mois pour 1 247,52 MAD (prix d'origine : 3 503,52 MAD). Renouvellement au prix de 67,99 MAD/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
64 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
175,99MAD
62,99MAD/mois
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Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du forfait à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre forfait, ainsi que les taxes applicables.

Expédiez plus rapidement grâce aux workflows Google Antigravity

Déployez votre application créée avec Google Antigravity sur un hébergement Node.js sans modifier votre architecture. Envoyez votre code : Hostinger se charge de la configuration d'exécution pour que votre application démarre sans problème et fonctionne comme prévu. Une fois en ligne, votre projet s'exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour une disponibilité optimale et une grande capacité d'évolution. Vous bénéficiez ainsi d'un déploiement simplifié et d'un gain de temps considérable en maintenance serveur.
Hébergement Google Antigravity

Déployez votre code. On s'occupe du reste.

1. Connectez votre projet

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Décrivez votre projet ou utilisez un modèle pour générer votre site en quelques secondes.

2. Lancez-le immédiatement

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Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l'échelle : on s'occupe de tout.

3. Gérer et faire évoluer

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Lancez votre site web en un clic. Profitez d'un pack complet : Hébergement, domaine et e-mail inclus.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Google Antigravity

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Google Antigravity.
L'hébergement Google Antigravity signifie déployer les applications ou sites Node.js que vous construisez avec Google Antigravity dans un environnement de serveur en direct. C'est important car votre projet a besoin d'un environnement d'exécution (runtime), d'une mise en réseau et d'une disponibilité (uptime) en dehors de votre machine locale avant que quiconque puisse l'utiliser.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, la version de Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, ces tâches serveur sont prises en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre application développée avec Google Antigravity plutôt que sur l'administration du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, accordez l'accès au dépôt privé, puis déployez à partir de la branche que vous souhaitez. Vous pouvez garder le dépôt privé tout en utilisant les déploiements basés sur le push.
Chaque forfait comporte des limites de ressources ; si votre application les dépasse, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur. Nous ne facturons pas de frais de dépassement surprises pour les pics de trafic normaux, mais une utilisation soutenue dépassant la capacité de votre forfait peut nécessiter un niveau supérieur.
Si votre application se trouve dans Git ou sur un autre hébergeur, poussez-la vers GitHub, connectez le dépôt, puis déployez sur Hostinger. Si vous partez d'un code local, téléchargez-le d'abord vers un dépôt, puis utilisez le même flux de déploiement avec des modifications minimes.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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