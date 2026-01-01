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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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FAQ sur les modèles Hostinger

Les modèles d'applications de calculatrices et de convertisseurs sont des mises en page d'applications Web pré-construites conçues pour les outils de construction qui effectuent des calculs, des conversions et des estimations en fonction des entrées de l'utilisateur - des calculatrices hypothécaires et des outils d'IMC aux convertisseurs d'unités et de température. Ils fournissent une structure de départ qui peut être personnalisée et alimentée par l'IA intégrée de AI Builder - aucun compte tiers ou configuration technique requise - pour créer vos propres outils de calculatrices et de convertisseurs.

Les modèles d'applications de calcul et de conversion peuvent être utilisés pour concevoir des simulateurs de prêt immobilier, des outils de suivi de l'IMC, des compteurs de calories, des calculateurs de marge bénéficiaire, des estimateurs de tarifs, des convertisseurs d'unités ou de devises, et bien plus encore. Ils sont parfaitement adaptés à un usage personnel ainsi qu'à l'intégration d'outils pratiques sur votre site web ou à la création de solutions sur mesure pour vos clients.

Aucune compétence en codage n'est requise. Avec Hostinger Horizons, vous pouvez personnaliser les modèles simplement en décrivant les modifications souhaitées. L'IA générera et mettra à jour votre application web en fonction de vos prompts.

Vous pouvez créer une application web fonctionnelle en quelques minutes et l'affiner en quelques heures, selon le niveau de personnalisation souhaité. Le modèle fournit la structure initiale, tandis que l'IA vous aide à générer des fonctionnalités et à ajuster l'interface.

Oui. Les outils de calcul et de conversion sont parmi les moyens les plus efficaces de stimuler l’engagement sur un site Web existant – ils donnent aux visiteurs une raison de rester plus longtemps et de revenir. Avec Hostinger AI Builder, vous pouvez construire et intégrer votre propre outil de calcul sans payer pour des solutions tierces.

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