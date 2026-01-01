Calculator and converter app templates

Les modèles d'applications de calculatrices et de convertisseurs sont des mises en page d'applications Web pré-construites conçues pour les outils de construction qui effectuent des calculs, des conversions et des estimations en fonction des entrées de l'utilisateur - des calculatrices hypothécaires et des outils d'IMC aux convertisseurs d'unités et de température. Ils fournissent une structure de départ qui peut être personnalisée et alimentée par l'IA intégrée de AI Builder - aucun compte tiers ou configuration technique requise - pour créer vos propres outils de calculatrices et de convertisseurs.