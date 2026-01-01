Marketing app templates
FAQ sur les modèles Hostinger
Que sont les modèles d'applications marketing ?
Les modèles d'applications marketing sont des mises en page d'applications web pré-construites conçues pour créer des outils qui aident à planifier, créer et gérer les activités marketing - des planificateurs de médias sociaux et des calendriers de contenu aux générateurs d'articles de blog et de UTM. Ils fournissent une structure de départ qui peut être personnalisée et alimentée par l'IA intégrée de AI Builder - aucun compte tiers ou configuration technique requise - pour créer vos propres outils marketing.
Quels types d'applications marketing puis-je créer avec ces modèles ?
Les modèles d'applications de marketing peuvent être utilisés pour concevoir des planificateurs de réseaux sociaux, des calendriers de contenu, des générateurs de liens UTM, des générateurs d'articles de blog, des générateurs de textes publicitaires, des concepteurs de séquences d'e-mails et bien plus encore. Ils sont adaptés pour gérer vos propres activités marketing ainsi que pour créer et proposer des outils marketing à vos clients.
Ai-je besoin de connaissances en programmation pour créer une application marketing à partir d'un modèle ?
Aucune compétence en codage n'est requise. Avec Hostinger Horizons, vous pouvez personnaliser les modèles simplement en décrivant les modifications souhaitées. L'IA générera et mettra à jour votre application web en fonction de vos prompts.
À quelle vitesse puis-je créer une application avec un modèle de marketing ?
Vous pouvez créer une application web fonctionnelle en quelques minutes et la perfectionner en quelques heures, selon le niveau de personnalisation souhaité. Le modèle fournit la structure initiale, tandis que l'IA vous aide à générer des fonctionnalités et à ajuster l'interface.
Puis-je monétiser les applications de marketing que je crée ?
Les outils marketing sont particulièrement précieux pour les entreprises et les freelances qui ont besoin d'optimiser leur flux de travail – utilisez-les pour vos propres activités marketing et arrêtez de payer pour des outils tiers coûteux, ou allez plus loin en proposant votre application comme un service payant à vos clients afin d'ajouter une nouvelle source de revenus à votre activité.