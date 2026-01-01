Generator app templates

Les modèles d'applications générateurs sont des mises en page d'applications Web pré-construites conçues pour créer des outils qui produisent du contenu, des idées ou des sorties en fonction des entrées de l'utilisateur – des générateurs de noms et des rédacteurs bio aux outils d'idées et aux créateurs de contenu. Ils fournissent une structure de départ qui peut être personnalisée et alimentée par l'IA intégrée AI Builder – aucun compte tiers ou configuration technique requise – pour créer vos propres outils générateurs.