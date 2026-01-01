CRM app templates

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Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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CRM via WhatsApp (green)

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CRM via WhatsApp (minimalist)

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CRM via WhatsApp (violet)

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Real estate CRM

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FAQ sur les modèles Hostinger

Les modèles d'applications CRM sont des structures d'applications web préconçues, idéales pour créer des outils permettant de gérer les relations clients, de suivre les leads et d'organiser les activités de vente – des gestionnaires de contacts et suivis de transactions aux portails clients et tableaux de bord des ventes. Ils fournissent une structure de départ entièrement personnalisable selon les besoins de votre entreprise, vous permettant ainsi de créer votre propre solution CRM sans code ni configuration technique.

Les modèles CRM peuvent être utilisés pour créer des gestionnaires de contacts, des outils de suivi des leads, des pipelines de vente, des portails clients, des tableaux de bord de transactions, des outils de rappel de suivi, et bien plus encore. Ils sont parfaitement adaptés pour gérer vos propres relations clients ainsi que pour concevoir et proposer des solutions CRM clés en main à vos clients.

Aucune compétence en codage n'est requise. Avec Hostinger Horizons, vous pouvez personnaliser les modèles simplement en décrivant les modifications souhaitées. L'IA générera et mettra à jour votre application web en fonction de vos prompts.

Vous pouvez créer une application web fonctionnelle en quelques minutes et la perfectionner en quelques heures, selon le niveau de personnalisation souhaité. Le modèle fournit la structure initiale, tandis que l'IA vous aide à générer des fonctionnalités et à ajuster l'interface.

Oui. Les outils CRM sont très demandés par les petites entreprises et les freelances qui ont besoin d'un moyen simple de gérer leurs clients. Créez votre propre CRM et arrêtez de payer pour des plateformes coûteuses – ou allez encore plus loin en proposant votre CRM personnalisé comme un service payant à vos clients, ajoutant ainsi une nouvelle source de revenus à votre entreprise.

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