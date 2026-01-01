Tous les modèlesSites WebApplicationsBulletins d'information

Modèles de newsletters

Parcourez les modèles de newsletters, puis copiez-collez l'invite dans Reach pour créer la vôtre.

Interne
Hebdomadaire
Mensuel
Immobilier
E-commerces
Communauté
Commercialisation
Tous les templates

Essayez Reach

Utilisez la puissance de l'IA pour créer une newsletter personnalisée.

Essayez Reach
Beige mobile car detailing service promo newsletter

Beige mobile car detailing service promo newsletter

Black and neon creative studio monthly newsletter

Black and neon creative studio monthly newsletter

Black internal update newsletter

Black internal update newsletter

Blue and green nonprofit impact monthly newsletter

Blue and green nonprofit impact monthly newsletter

Blue home cleaning seasonal promotion newsletter

Blue home cleaning seasonal promotion newsletter

Blue purple developer learning community newsletter

Blue purple developer learning community newsletter

Blue white local market snapshot real estate email

Blue white local market snapshot real estate email

Bright internal training update newsletter

Bright internal training update newsletter

Burgundy renter guide real estate newsletter

Burgundy renter guide real estate newsletter

Cheerful community events real estate email

Cheerful community events real estate email

Clay and sage warm founder note newsletter

Clay and sage warm founder note newsletter

Clean neutral home services monthly newsletter

Clean neutral home services monthly newsletter

Colorful city listings real estate newsletter

Colorful city listings real estate newsletter

Coral and teal creative studio weekly newsletter

Coral and teal creative studio weekly newsletter

Coral community update newsletter

Coral community update newsletter

De l'idée à la newsletter en quelques minutes

Trouvez un modèle qui vous plaît.

Trouvez un modèle qui vous plaît.

Parcourez les modèles de newsletter et choisissez celui qui correspond à votre objectif.

Copiez l'invite

Utilisez l'invite associée à ce modèle pour recréer le style dans Reach.

Créer un compte Reach

Inscrivez-vous pour commencer. Le forfait gratuit comprend 20 crédits de bienvenue pour tester la génération de newsletters.

Générez votre newsletter

Collez l'invite dans Reach, ajoutez les informations de votre marque et générez une newsletter conforme à votre image de marque.

Personnaliser et envoyer

Modifiez la mise en page et le texte, puis envoyez votre newsletter lorsque vous serez prêt.
Trouvez un modèle qui vous plaît.

FAQ sur les modèles de newsletter

Que sont les modèles de newsletter ?

Les modèles de newsletter sont des exemples d'e-mails créés avec Reach. Utilisez-les comme source d'inspiration et réutilisez le modèle pour générer votre propre newsletter.

Puis-je modifier directement les modèles de newsletter ?

Non, les modèles présentés ici ne sont que des exemples. Vous pouvez copier l'invite et créer votre propre version modifiable dans Reach.

À quoi peuvent servir les modèles de newsletter ?

Vous pouvez utiliser des modèles de newsletter pour les cas d'utilisation courants du marketing par e-mail, tels que les promotions, les mises à jour, les annonces et les newsletters régulières.

Ai-je besoin de compétences en design pour utiliser Reach ?

Non. Reach crée des mises en page prêtes à l'emploi que vous pouvez personnaliser sans aucune expérience en design.

Puis-je utiliser ces modèles de newsletter pour des e-mails commerciaux ?

Oui. Vous pouvez utiliser les newsletters générées pour vos e-mails commerciaux, marketing et promotionnels.

L'essai de Reach est-il gratuit ?

Oui. Vous pouvez essayer Reach gratuitement et utiliser les crédits de bienvenue inclus pour tester la génération de newsletters.

Puis-je utiliser les couleurs et le logo de ma marque ?

Oui. Vous pouvez ajouter les informations de votre marque dans Reach pour générer des newsletters cohérentes et conformes à votre image de marque.

Développez-vous grâce au marketing par e-mail

Lancez votre newsletter en quelques minutes grâce à l'essai gratuit d'un an de Reach et commencez dès aujourd'hui à envoyer des campagnes par e-mail optimisées par l'IA.
Développez-vous grâce au marketing par e-mail

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.