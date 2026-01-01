Modèles de newsletters e-commerce
Utilisez des modèles de newsletters e-commerce pour promouvoir vos produits, mettre en avant vos soldes et inciter les clients à revenir dans votre boutique.
De l'idée à la newsletter en quelques minutes
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Parcourez les modèles de newsletter et choisissez celui qui correspond à votre objectif.
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Utilisez l'invite associée à ce modèle pour recréer le style dans Reach.
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Personnaliser et envoyer
Modifiez la mise en page et le texte, puis envoyez votre newsletter lorsque vous serez prêt.
FAQ sur les modèles de newsletters e-commerce
Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur les modèles de newsletters e-commerce Reach.
Quel rôle jouent les newsletters e-commerce dans la fidélisation client ?
Les newsletters e-commerce permettent de fidéliser les clients en leur rappelant les produits, les offres et les nouveautés.
Comment choisir les produits à présenter dans une newsletter ?
Mettez en avant les produits nouveaux, populaires ou en promotion pour inciter les lecteurs à cliquer.
Qu'est-ce qui rend une newsletter e-commerce facile à suivre ?
Des images claires des produits, des descriptions courtes et des liens directs vers les pages produits aident les lecteurs à passer plus rapidement de l'e-mail à l'achat.
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