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Modèles d'applications santé et beauté

Que vous souhaitiez suivre votre propre forme physique ou lancer un outil de bien-être payant pour votre communauté, commencez par des modèles personnalisables et donnez vie à vos idées plus rapidement.
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FAQ sur les modèles Hostinger

Les modèles d'applications santé et beauté sont des mises en page d'applications web préconfigurées, conçues pour créer des outils aidant les utilisateurs à suivre, améliorer et gérer leur bien-être physique et mental : traqueurs d'activité, planificateurs de repas, journaux de santé mentale, calculateurs d'IMC, etc. Ils offrent une structure de base entièrement personnalisable, vous permettant de créer vos propres outils santé et beauté sans programmation ni configuration technique.
Les modèles d'applications santé et beauté peuvent servir à créer des outils de suivi de la forme physique, des compteurs de calories, des planificateurs de repas, des générateurs d'entraînement, des journaux de santé mentale, des outils de suivi du sommeil, des guides de méditation, et bien plus encore. Ils conviennent à un usage personnel ainsi qu'à la création et à la mise à disposition d'outils de bien-être pour vos clients ou votre public.

Aucune compétence en codage n'est requise. Avec Hostinger Horizons, vous pouvez personnaliser les modèles simplement en décrivant les modifications souhaitées. L'IA générera et mettra à jour votre application web en fonction de vos prompts.

Vous pouvez créer une application web fonctionnelle en quelques minutes et la peaufiner en quelques heures selon le niveau de personnalisation souhaité. Le modèle fournit la structure initiale, tandis que l'IA contribue à générer les fonctionnalités et à adapter l'interface.

Oui. Les outils de santé et de beauté sont très demandés par les personnes qui cherchent à améliorer leur mode de vie. Utilisez-les pour suivre votre propre santé et arrêtez de payer pour des applications de bien-être coûteuses – ou allez plus loin et proposez votre application comme service payant à vos clients et ajoutez une nouvelle source de revenus à votre entreprise.

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