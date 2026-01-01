Modèles d'applications financières
FAQ sur les modèles Hostinger
Qu'est-ce qu'un modèle d'application ?
Un modèle d'application est une application pré-compilée que vous pouvez personnaliser pour créer rapidement votre propre outil ou service. Les modèles d'application Hostinger AI Builder fournissent une structure, des fonctionnalités et un design prêts à l'emploi que vous pouvez modifier en discutant avec l'IA - aucun codage requis. Vous pouvez les utiliser comme point de départ pour créer des tableaux de bord, des outils internes, des systèmes de réservation, des applications financières, des outils de productivité et d'autres applications Web.
Ai-je besoin de compétences en programmation pour utiliser les modèles d'applications ?
Vous n’avez pas besoin d’expérience de codage pour créer une application Web. Des outils d’IA sans code comme Hostinger AI Builder vous permettent de décrire votre idée avec vos propres mots et de générer une application Web fonctionnelle instantanément.
Les modèles AI Builder pré-construits peuvent servir à la fois d’inspiration et de point de départ pour votre application. Il suffit de les personnaliser en invitant l’IA à créer une application entièrement fonctionnelle – sans écrire une seule ligne de code.
En savoir plus dans notre guide sur comment faire une application Web.
Quels types d'applications puis-je créer à partir de modèles ?
Pour le moment, seuls des modèles d'applications web sont disponibles. Vous pouvez créer une large gamme d'applications web, notamment des outils internes, des tableaux de bord, des applications métier, des systèmes de réservation, des produits SaaS et des applications interactives.
Nos modèles prédéfinis répondent à différents objectifs et secteurs d'activité, tels que les outils financiers, les applications de suivi de la condition physique et de gestion du temps, ainsi que d'autres solutions professionnelles ou personnelles. Nous enrichissons constamment notre bibliothèque avec de nouveaux designs.
Puis-je personnaliser un modèle d'application ?
Les modèles Hostinger AI Builder fournissent une structure prête à l'emploi que vous pouvez personnaliser pour répondre à vos besoins. Vous pouvez modifier la conception, ajuster les fonctionnalités, ajouter de nouvelles fonctionnalités ou supprimer des éléments en invitant simplement l'IA. Cela facilite l'adaptation du modèle à votre cas d'utilisation spécifique - que vous construisiez un tableau de bord, un outil interne, un système de réservation ou un autre type d'application Web.
Si vous avez seulement besoin de modifier du texte ou du code, vous pouvez le faire directement sans utiliser de crédits de message.
Vous pouvez également utiliser Hostinger AI Builder pour générer de nouvelles versions de votre application ou de votre site ou apporter des modifications plus avancées, pourvu que vous ayez suffisamment de crédits de message. Décrivez simplement les modifications que vous aimeriez apporter dans un message au générateur d'applications Web AI.
Comment tester, corriger les problèmes et publier une application web ?
Avant d'entrer en service, vous pouvez prévisualiser et tester votre application Web pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu. Avec Hostinger AI Builder, vous pouvez tester votre application dans un environnement sandbox et résoudre rapidement les problèmes en demandant à l'IA d'effectuer des ajustements - aucun codage ou débogage manuel requis.
Une fois que tout semble bien, publiez votre application Web en ligne instantanément en un clic. L'hébergement est intégré, il n'y a donc aucune configuration de déploiement à gérer.
Pour plus de détails, explorez notre guide de test d'application Web .
À quelle vitesse puis-je lancer une application à l'aide d'un modèle ?
Grâce aux modèles d'applications, vous pouvez créer et lancer une application fonctionnelle en quelques minutes ou quelques heures, selon le niveau de personnalisation souhaité.
Combien coûte la création d'une application à partir d'un modèle ?
Vous pouvez commencer à modifier des modèles gratuitement en utilisant les crédits de messages inclus. Cependant, pour accéder à plus d'invites et lancer votre application en ligne, vous devrez choisir l'une des formules payantes. Les formules AI Builder sont abordables, à partir de 64,99 MAD par mois, et vous permettent de développer et de lancer des applications sans investissement initial lourd.