Modèles d'applications financières

Vous n’avez pas besoin d’expérience de codage pour créer une application Web. Des outils d’IA sans code comme Hostinger AI Builder vous permettent de décrire votre idée avec vos propres mots et de générer une application Web fonctionnelle instantanément.

Les modèles AI Builder pré-construits peuvent servir à la fois d’inspiration et de point de départ pour votre application. Il suffit de les personnaliser en invitant l’IA à créer une application entièrement fonctionnelle – sans écrire une seule ligne de code.

En savoir plus dans notre guide sur comment faire une application Web.