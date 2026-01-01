Шаблони програм
Виберіть шаблон, щоб розпочати, та налаштуйте його за допомогою спілкування зі штучним інтелектом або внесення візуальних змін.
Шаблони Hostinger: поширені запитання
Що таке шаблон програми?
Шаблон застосунку – це попередньо створений застосунок, який ви можете налаштувати, щоб швидко створити власний інструмент або послугу. Шаблони застосунків Hostinger Horizons надають готову структуру, функції та дизайн, які ви можете змінювати, спілкуючись зі штучним інтелектом – кодування не потрібне. Ви можете використовувати їх як відправну точку для створення інформаційних панелей, внутрішніх інструментів, систем бронювання, фінансових застосунків, інструментів продуктивності та інших веб-застосунків.
Чи потрібні мені навички програмування для використання шаблонів програм?
Вам не потрібен досвід кодування, щоб створити веб-додаток. Інструменти штучного інтелекту без коду, такі як Hostinger Horizons, дозволяють вам описати свою ідею власними словами та миттєво створити робочий веб-додаток.
Готовні шаблони Horizons можуть служити як натхненням, так і відправною точкою для вашого додатка. Просто налаштуйте їх, запропонувавши штучному інтелекту створити повнофункціональний додаток – без написання жодного рядка коду.
Дізнайтеся більше в нашому посібнику про те, як створити веб-додаток.
Які типи програм я можу створювати за допомогою шаблонів?
Наразі доступні лише шаблони веб-застосунків. Ви можете створювати широкий спектр веб-застосунків, включаючи внутрішні інструменти, панелі інструментів, бізнес-застосунки, системи бронювання, продукти SaaS та інтерактивні застосунки.
Наші попередньо розроблені шаблони підтримують різні цілі та галузі, такі як фінансові інструменти, фітнес-трекери та застосунки для управління часом, а також інші бізнес- або особисті рішення. Ми постійно розширюємо нашу бібліотеку новими дизайнами.
Чи можна налаштувати шаблон програми?
Шаблони Hostinger Horizons надають готову структуру, яку ви можете налаштувати відповідно до своїх потреб. Ви можете змінити дизайн, налаштувати функції, додати нові можливості або видалити елементи, просто звернувшись до штучного інтелекту. Це дозволяє легко адаптувати шаблон до вашого конкретного випадку використання – незалежно від того, чи створюєте ви панель інструментів, внутрішній інструмент, систему бронювання чи інший тип веб-додатку.
Якщо вам потрібно редагувати лише текст або код, ви можете зробити це безпосередньо, без використання кредитів на повідомлення.
Ви також можете використовувати Hostinger Horizons для створення нових версій вашого додатка чи сайту або внесення більш складних змін, якщо у вас достатньо кредитів на повідомлення. Просто опишіть зміни, які ви хочете внести, у повідомленні до конструктора веб-додатків на базі штучного інтелекту.
Як мені тестувати, виправляти проблеми та публікувати веб-застосунок?
Перед запуском ви можете переглянути та протестувати свій веб-застосунок, щоб переконатися, що все працює належним чином. За допомогою Hostinger Horizons ви можете протестувати свій застосунок у середовищі «пісочниці» та швидко виправити проблеми, попросивши штучний інтелект внести корективи – не потрібно писати код чи налагодження вручну.
Як тільки все виглядає правильно, миттєво опублікуйте свій веб-застосунок онлайн одним клацанням миші. Хостинг вбудований, тому немає потреби в налаштуванні розгортання.
Для отримання додаткової інформації ознайомтеся з нашим посібником з тестування веб-застосунків.
Як швидко я можу запустити програму за допомогою шаблону?
За допомогою шаблонів програм ви можете створити та запустити робочу програму за лічені хвилини або години, залежно від того, скільки налаштувань вам потрібно.
Скільки коштує створити додаток за допомогою шаблону?
Ви можете почати редагувати шаблони безкоштовно, використовуючи включені кредити на повідомлення. Однак, щоб отримати доступ до більшої кількості підказок та запустити свою програму онлайн, вам потрібно вибрати один із платних планів. Плани Horizons доступні, починаючи від 289,00 ₴ на місяць, і дозволяють вам розробляти та запускати програми без значних початкових інвестицій.
Що робити, якщо я не можу знайти відповідний шаблон?
Ми постійно розширюємо нашу бібліотеку шаблонів, щоб надавати більше прикладів та натхнення. Однак, веб-додатки, які ви можете створювати, не обмежуються шаблонами, доступними в бібліотеці.
Ви можете скористатися нашим конструктором додатків на основі штучного інтелекту, щоб втілити в життя майже будь-яку ідею веб-додатку. Він може допомогти вам створити повнофункціональний додаток або швидко створити MVP. Процес такий же простий, як редагування готового шаблону – почніть із запрошення та продовжуйте вдосконалювати свій додаток, спілкуючись зі штучним інтелектом.