Самостійно розміщуваний менеджер кодів двофакторної автентифікації для вебу та мобільних пристроївРозгорнути
Ackee is a self-hosted Node.js analytics tool for privacy-focused website trackingРозгорнути
Застосунок для особистих фінансів з акцентом на конфіденційність та конвертним бюджетомРозгорнути
Повнофункціональний інтерфейс керування базами даних, що підтримує понад 11 систем баз данихРозгорнути
Self-hosted travel tracker and trip planner with interactive mapsРозгорнути
All-in-one workspace combining docs, whiteboards, and databases with AIРозгорнути
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersРозгорнути
Веб-інтерфейс для завантаження відео з YouTube та інших сайтівРозгорнути
Ampache is a web-based audio/video streaming application and media managerРозгорнути
AnonUpload is a secure anonymous file sharing application without database requirementsРозгорнути
Open-source Q&A platform for team knowledge sharing and community buildingРозгорнути
Lightweight REST API for sending push notifications to 120+ servicesРозгорнути
Open-source low-code platform for building internal tools and applicationsРозгорнути
Самостійно розміщене рішення для веб-архівування для збереження веб-сторінок та медіаРозгорнути
Самохостинговий сервер аудіокниг та подкастів з багатокористувацькою підтримкоюРозгорнути
Open-source identity provider focused on flexibility and versatilityРозгорнути
Modern download automation tool for torrents and usenet with real-time IRC monitoringРозгорнути
Baby tracking app helping parents monitor daily activities and healthРозгорнути
Self-hosted cocktail recipe manager and home bar inventory trackerРозгорнути
Автоматизоване керування субтитрами та помічник для завантаження для Sonarr та RadarrРозгорнути
Privacy-first browser-based PDF toolkit for merging, splitting, converting, and editing PDFsРозгорнути
Lightweight server monitoring platform with Docker statistics and alertsРозгорнути
AI-powered note-taking and microblogging platform with Markdown support and task managementРозгорнути
Personal Data Server for the Bluesky decentralized social networkРозгорнути
Modern digital library management app with automatic metadata and integrated readerРозгорнути
Ebook and audiobook collection manager, a community revival of ReadarrРозгорнути
Headless Chrome browser as a service for web scraping and automationРозгорнути
Personal finance budgeting app for expense tracking and financial planningРозгорнути
Low-code platform for building business apps and workflows in minutesРозгорнути
Self-hosted error tracking platform for application monitoringРозгорнути
Open-source low-code API integration and workflow automation platformРозгорнути
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsРозгорнути
Calibre-Web — це веб-застосунок для перегляду, читання та керування бібліотекою електронних книг.Розгорнути
Open-source podcast hosting platform with analytics and social featuresРозгорнути
Centrifugo is a scalable real-time messaging server for building live applicationsРозгорнути
Website change detection and monitoring tool with visual selection and notificationsРозгорнути
Privacy-focused ChatGPT web interface with local data storage and conversation managementРозгорнути
Open source server monitoring and uptime tracking applicationРозгорнути
Open-source embedding database for AI applications and semantic searchРозгорнути
WordPress fork without Gutenberg block editor, focused on stabilityРозгорнути
Персональний ШІ-асистент з підтримкою багатоканальних повідомленьРозгорнути
Web-based database management tool for comprehensive data administrationРозгорнути
Демон Cloudflare Tunnel для безпечного віддаленого доступу без відкриття портівРозгорнути
Lightweight headless CMS platform for content management and APIsРозгорнути
Real-time collaborative markdown editor for documentation and note-takingРозгорнути
Self-hosted online file converter supporting 1000+ formatsРозгорнути
Open-source web crawler for AI applications with LLM-ready outputРозгорнути
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceРозгорнути
Веб-інструмент для шифрування, кодування, стиснення та операцій аналізу данихРозгорнути
Self-hosted federated messenger with end-to-end encryption and topic-based threadsРозгорнути
Легкий BitTorrent-клієнт з веб-інтерфейсом та підтримкою плагінівРозгорнути
База даних ключ-значення Denoland для Deno DeployРозгорнути
Headless CMS that wraps databases with dynamic API and admin appРозгорнути
Private Docker registry for storing and distributing container imagesРозгорнути
Dockge is a fancy, easy-to-use, and reactive self-hosted Docker Compose stack managerРозгорнути
Спільна вікі та платформа для документації з редагуванням у реальному часіРозгорнути
Open-source document signing platform for digital signaturesРозгорнути
Open-source document signing platform with e-signature capabilitiesРозгорнути
Open-source no-code platform for building AI voice agents in minutesРозгорнути
Lightweight file-based wiki platform for documentation and knowledge basesРозгорнути
Open-source ERP/CRM platform for managing business operationsРозгорнути
Unified platform for managing and monitoring domain name portfoliosРозгорнути
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesРозгорнути
Download Spotify music from YouTube with album art, lyrics, and metadataРозгорнути
Lightweight web UI for viewing Docker container logs in real-timeРозгорнути
Безкоштовний динамічний DNS-сервіс для зіставлення IP-адрес до доменівРозгорнути
DumbDo is a stupidly simple, self-hosted to-do list that just worksРозгорнути
Зашифроване рішення для резервного копіювання з підтримкою хмарного сховища та віддалених серверівРозгорнути
Безкоштовна система запису на прийом для бізнесу та професіоналівРозгорнути
Distributed search and analytics engine built on Apache LuceneРозгорнути
Secure Matrix client with end-to-end encryption and cross-platform messagingРозгорнути
Персональний медіасервер з автоматичною потоковою передачею та конвертацією для пристроївРозгорнути
Minimalistic web application for sending private and secure encrypted notesРозгорнути
Система керування мікроконтролерами ESP8266/ESP32 з YAMLРозгорнути
Real-time collaborative document editor with live editing and version historyРозгорнути
Open-source WhatsApp API for chatbots, automation, and messaging integrationsРозгорнути
Virtual whiteboard for sketching hand-drawn diagrams and collaborative brainstormingРозгорнути
Додаток для відстеження особистих та сімейних витратРозгорнути
Децентралізований одноранговий обмін файлами з використанням технології IPFSРозгорнути
Простий сервер WireGuard VPN з веб-інтерфейсом керуванняРозгорнути
Проксі-сервер для обходу захисту Cloudflare під час веб-скрейпінгуРозгорнути
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesРозгорнути
Database-less Markdown note-taking app with wikilinks and full-text searchРозгорнути
Self-hosted feature flag management platform with Git integrationРозгорнути
Open-source low-code tool for building LLM orchestration flows and AI agentsРозгорнути
Self-hosted lightweight Git service with web interface and collaboration featuresРозгорнути
Браузерний інструмент для створення ізометричних діаграм для візуалізації інфраструктуриРозгорнути
Самохостинговий агрегатор RSS-стрічок для керування та читання стрічокРозгорнути
Ghost is a powerful platform for professional publishingРозгорнути
Open-source wealth management software for tracking investment portfoliosРозгорнути
Gitea — це легка платформа для хостингу Git з відкритим вихідним кодом.Розгорнути
GitLab — це повна платформа DevOps для керування репозиторіями Git та CI/CDРозгорнути
Open-source IT asset management and help desk software for IT operationsРозгорнути
Gogs is a self-hosted Git service for painless project management.Розгорнути
Docker-powered stateless API for seamless PDF conversion and generationРозгорнути
Open-source observability platform for metrics visualization and monitoringРозгорнути
Gamified task manager that turns productivity into an RPG adventureРозгорнути
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsРозгорнути
Open-source cron job and background task monitoring with instant alertsРозгорнути
Application dashboard for organizing and accessing your web servicesРозгорнути
Платформа домашньої автоматизації з відкритим вихідним кодом для керування розумними пристроямиРозгорнути
Inventory and organization system built for home usersРозгорнути
Міст HomeKit для пристроїв розумного дому не від Apple за допомогою плагінівРозгорнути
Шлюз доступу до інфраструктури з автоматичним маскуванням даних та контрольними журналамиРозгорнути
Open-source API development and testing platform for developers and teamsРозгорнути
Self-hosted plant management system for tracking care routines and garden organizationРозгорнути
Самостійно розміщена платформа автоматизації для створення агентів моніторингуРозгорнути
Блискавичний генератор статичних сайтів, створений на GoРозгорнути
Immich — це високопродуктивне самостійно розміщене рішення для керування фото та відео.Розгорнути
Unified time series platform with Flux queries and integrated web UIРозгорнути
Мінімалістична самостійно розміщена система виставлення рахунків для фрилансерів та невеликих командРозгорнути
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsРозгорнути
Torrent tracker proxy translating queries for Sonarr, Radarr, and other automation toolsРозгорнути
Jaeger is an open-source distributed tracing system for monitoring microservicesРозгорнути
Безплатний сервер медіа з відкритим кодом для організації та трансляції медіатекиРозгорнути
Інструмент керування запитами на медіа для Jellyfin, Emby та Plex з процесом затвердженняРозгорнути
Jenkins is an open-source automation server for CI/CD pipelinesРозгорнути
Open-source CMS for building dynamic websites and web applicationsРозгорнути
Self-hosted synchronization server for Joplin note-taking applicationРозгорнути
Легкий додаток для нотаток та списків справ з Markdown та дошками КанбанРозгорнути
JupyterLab — це веб-орієнтоване інтерактивне середовище розробки для блокнотів та кодуРозгорнути
Маршрутизатор сповіщень із самостійним розміщенням, що з’єднує вебхуки з платформами обміну повідомленнямиРозгорнути
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareРозгорнути
Karakeep is a self-hosted bookmark manager with AI-powered tagging and searchРозгорнути
Цифрова бібліотека з самостійним розміщенням для коміксів, манги та електронних книгРозгорнути
Open-source identity and access management solution with SSO, OAuth, and SAML supportРозгорнути
Хмарно-орієнтований API-шлюз, створений для гібридних та мультихмарних середовищРозгорнути
Langflow is a visual AI workflow builder for creating LLM applicationsРозгорнути
Open-source grammar, style, and spell checker for 25+ languagesРозгорнути
LibreChat is an AI chat interface with RAG support for multi-provider LLM useРозгорнути
Free and open-source machine translation API that is entirely self-hostedРозгорнути
Автоматизований менеджер та організатор музичної колекції для Usenet та торрентівРозгорнути
LiteLLM is an AI gateway to call 100+ LLMs using OpenAI formatРозгорнути
Сервер реляційних баз даних з відкритим вихідним кодом та повна заміна MySQLРозгорнути
MaxKB is an open-source platform for building enterprise-grade AI knowledge base agentsРозгорнути
Open-source business intelligence platform for data visualization and analyticsРозгорнути
Векторна база даних з відкритим кодом, створена для додатків ШІ та пошуку подібностіРозгорнути
Особистий ШІ-асистент з багатоканальною підтримкою повідомленьРозгорнути
Документоорієнтована NoSQL база даних зі сховищем документів, подібним до JSONРозгорнути
Personal relationship management system for documenting your lifeРозгорнути
Workflow automation platform with visual node-based interfaceРозгорнути
Віртуальний браузер із самостійним хостингом для спільного перегляду вебсторінок та потокової передачіРозгорнути
Nextcloud is a powerful self-hosted productivity platformРозгорнути
Web-based reverse proxy management with free SSL certificatesРозгорнути
Open-source Airtable alternative that turns databases into smart spreadsheetsРозгорнути
Платформа ERP та CRM з відкритим вихідним кодом для управління бізнесом та електронної комерціїРозгорнути
Запускайте великі мовні моделі локально за допомогою простого API для додатків ШІРозгорнути
Self-hosted AI chat interface supporting multiple LLM providers with RAG capabilitiesРозгорнути
Self-hosted HTML5 network speed test without Flash or JavaРозгорнути
Інструмент для керування та виявлення запитів на медіа для Plex з робочим процесом затвердженняРозгорнути
Document management system that transforms physical documents into searchable digital archivesРозгорнути
Open-source document management system for scanning, OCR, and organizing PDFsРозгорнути
Perplexica is a privacy-focused AI answering engineРозгорнути
Cross-platform web-based PostgreSQL database browser with zero dependenciesРозгорнути
PhotoPrism — це застосунок для керування фотографіями на базі ШІ для децентралізованої мережі.Розгорнути
Self-hosted YouTube media manager for automated channel and playlist downloadsРозгорнути
Self-hosted file sharing platform as an alternative to WeTransferРозгорнути
Plausible is a lightweight, privacy-first Google Analytics alternativeРозгорнути
Популярний медіасервер для потокової передачі фільмів, телешоу, музики та фотографійРозгорнути
Open-source backend for your next SaaS and mobile app in a single fileРозгорнути
PostgreSQL — це потужна об'єктно-реляційна система баз даних з відкритим вихідним кодомРозгорнути
Open-source social media scheduling platform with AI-powered content creationРозгорнути
Open-source e-commerce platform for creating and managing online storesРозгорнути
Open-source monitoring and alerting toolkit with time-series databaseРозгорнути
Централізований менеджер індексаторів для інтеграції Usenet та торрент-трекерівРозгорнути
Open-source game server management panel with Docker isolationРозгорнути
Open-source message broker implementing AMQP for reliable asynchronous messagingРозгорнути
Автоматизований менеджер і органайзер колекції фільмів для Usenet і торрентівРозгорнути
Сучасна система управління документами з розширеним OCR для пошукових архівівРозгорнути
Easy-to-use live video streaming server supporting RTMP, HLS, SRT, and WebRTCРозгорнути
Beautiful self-hosted ROM manager for scanning, browsing, and playing retro gamesРозгорнути
Open-source RSS feed generator for websites missing native RSS supportРозгорнути
RustDesk is an open-source remote desktop software for secure remote accessРозгорнути
Privacy-respecting metasearch engine aggregating results from multiple sourcesРозгорнути
Self-hosted bookmark manager for saving and organizing web content offlineРозгорнути
Sim Studio — це відкрита платформа для створення та розгортання робочих процесів агентів ШІРозгорнути
Skyvern is an AI-powered browser automation tool using LLMs and computer visionРозгорнути
Privacy-first image sharing platform with complete control over your contentРозгорнути
Local file sharing in your browser inspired by Apple AirDropРозгорнути
Snipe-IT is a free, open-source IT asset management system for tracking hardware, software licenses, and depreciationРозгорнути
Автоматизований менеджер та організатор колекції телешоу для Usenet та торентівРозгорнути
Open-source file manager for organizing assets across devices and cloud storageРозгорнути
Програма для відстеження продуктивності інтернету з власним хостингом та автоматизованими тестами швидкостіРозгорнути
Powerful locally hosted web-based PDF manipulation toolРозгорнути
Open-source continuous file synchronization tool for secure peer-to-peer syncingРозгорнути
Сучасна самостійно розміщена платформа для керування перекладами для команд та розробниківРозгорнути
Modern reverse proxy and load balancer with automatic Docker service discoveryРозгорнути
Self-hosted personal knowledge base with hierarchical note organization and scriptingРозгорнути
Automatically sync and download YouTube videos from channels and playlistsРозгорнути
Zero trust network access connector for secure remote resource accessРозгорнути
Umami is a simple, fast, privacy-focused alternative to Google AnalyticsРозгорнути
Uptime Kuma is a beautiful, self-hosted monitoring toolРозгорнути
Vaultwarden is a lightweight, self-hosted password manager compatible with BitwardenРозгорнути
Vikunja is an open-source, self-hostable to-do app with multiple views and collaborationРозгорнути
Visual Studio Code Server
Запускайте Visual Studio Code у браузері будь-деРозгорнути
Database clustering system for horizontal scaling of MySQL databasesРозгорнути
Self-hosted coding time tracker with statistics and productivity insightsРозгорнути
Самостійно розміщений сервіс для відкладеного читання для збереження та організації веб-статейРозгорнути
Web-based amateur radio logging application for tracking contacts and awardsРозгорнути
Real-time collaborative whiteboard for team brainstorming and remote meetingsРозгорнути
Open-source vector database for AI applications and semantic searchРозгорнути
OSINT tool for comprehensive website analysis, security auditing, and infrastructure intelligenceРозгорнути
Privacy-focused Discord client with enhanced security and custom featuresРозгорнути
Browser-based Linux desktop environment for remote access and productivityРозгорнути
Open-source Kanban board for visual project management and task trackingРозгорнути
Whoogle is a self-hosted, ad-free, privacy-respecting metasearch engineРозгорнути
Wiki.js is a modern, powerful and extensible wiki platform for documentationРозгорнути
Open-source developer platform for building internal tools and workflowsРозгорнути
WireGuard Easy is a web-based VPN management interface for WireGuardРозгорнути
Wizarr is an advanced invitation and user management system for media serversРозгорнути
Open-source CI/CD automation platform with native GitHub integrationРозгорнути
WordPress is the world's most popular website builder and CMSРозгорнути
WPS Office is a comprehensive office suite with document editing capabilitiesРозгорнути
Yamtrack is a self-hosted media tracker for movies, TV, anime, and gamesРозгорнути
Simple NVR video surveillance solution for home and businessРозгорнути
Minimalist self-hosted note-taking app with markdown and full-text searchРозгорнути
Unified encrypted app for notes, passwords, bookmarks, and 2FAРозгорнути