Savarankiškai talpinama dviejų veiksnių autentifikavimo kodų tvarkyklė interneto ir mobiliųjų įrenginiųDislokuoti
Ackee is a self-hosted Node.js analytics tool for privacy-focused website trackingDislokuoti
Į privatumą orientuota asmeninių finansų programėlė su biudžeto sudarymu vokų metoduDislokuoti
Visų funkcijų duomenų bazių valdymo sąsaja, palaikanti 11+ duomenų bazių sistemasDislokuoti
Self-hosted travel tracker and trip planner with interactive mapsDislokuoti
All-in-one workspace combining docs, whiteboards, and databases with AIDislokuoti
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersDislokuoti
Žiniatinklio sąsaja, skirta vaizdo įrašams atsisiųsti iš „YouTube“ ir kitų svetainiųDislokuoti
Ampache is a web-based audio/video streaming application and media managerDislokuoti
AnonUpload is a secure anonymous file sharing application without database requirementsDislokuoti
Open-source Q&A platform for team knowledge sharing and community buildingDislokuoti
Lightweight REST API for sending push notifications to 120+ servicesDislokuoti
Open-source low-code platform for building internal tools and applicationsDislokuoti
Savarankiškai talpinamas interneto archyvavimo sprendimas, skirtas tinklalapiams ir medijai išsaugotiDislokuoti
Savarankiškai talpinamas garso knygų ir tinklalaidžių serveris su kelių vartotojų palaikymuDislokuoti
Open-source identity provider focused on flexibility and versatilityDislokuoti
Modern download automation tool for torrents and usenet with real-time IRC monitoringDislokuoti
Baby tracking app helping parents monitor daily activities and healthDislokuoti
Self-hosted cocktail recipe manager and home bar inventory trackerDislokuoti
Automatinis subtitrų valdymo ir atsisiuntimo kompanionas, skirtas Sonarr ir RadarrDislokuoti
Privacy-first browser-based PDF toolkit for merging, splitting, converting, and editing PDFsDislokuoti
Lightweight server monitoring platform with Docker statistics and alertsDislokuoti
AI-powered note-taking and microblogging platform with Markdown support and task managementDislokuoti
Personal Data Server for the Bluesky decentralized social networkDislokuoti
Modern digital library management app with automatic metadata and integrated readerDislokuoti
Ebook and audiobook collection manager, a community revival of ReadarrDislokuoti
Headless Chrome browser as a service for web scraping and automationDislokuoti
Personal finance budgeting app for expense tracking and financial planningDislokuoti
Low-code platform for building business apps and workflows in minutesDislokuoti
Self-hosted error tracking platform for application monitoringDislokuoti
Open-source low-code API integration and workflow automation platformDislokuoti
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsDislokuoti
„Calibre-Web“ yra žiniatinklio programa, skirta naršyti, skaityti ir tvarkyti savo elektroninių knygų biblioteką.Dislokuoti
Open-source podcast hosting platform with analytics and social featuresDislokuoti
Centrifugo is a scalable real-time messaging server for building live applicationsDislokuoti
Website change detection and monitoring tool with visual selection and notificationsDislokuoti
Privacy-focused ChatGPT web interface with local data storage and conversation managementDislokuoti
Open source server monitoring and uptime tracking applicationDislokuoti
Open-source embedding database for AI applications and semantic searchDislokuoti
WordPress fork without Gutenberg block editor, focused on stabilityDislokuoti
Asmeninis DI asistentas su daugiakanalių žinučių palaikymuDislokuoti
Web-based database management tool for comprehensive data administrationDislokuoti
„Cloudflare Tunnel“ demonas, skirtas saugiai nuotolinei prieigai neatidarant prievadųDislokuoti
Lightweight headless CMS platform for content management and APIsDislokuoti
Real-time collaborative markdown editor for documentation and note-takingDislokuoti
Self-hosted online file converter supporting 1000+ formatsDislokuoti
Open-source web crawler for AI applications with LLM-ready outputDislokuoti
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceDislokuoti
Žiniatinklio įrankis, skirtas šifravimo, kodavimo, glaudinimo ir duomenų analizės operacijomsDislokuoti
Self-hosted federated messenger with end-to-end encryption and topic-based threadsDislokuoti
Lengvas „BitTorrent“ klientas su žiniatinklio sąsaja ir papildinių palaikymuDislokuoti
Denoland raktų-verčių duomenų bazė, skirta Deno DeployDislokuoti
Headless CMS that wraps databases with dynamic API and admin appDislokuoti
Private Docker registry for storing and distributing container imagesDislokuoti
Dockge is a fancy, easy-to-use, and reactive self-hosted Docker Compose stack managerDislokuoti
Bendradarbiavimo wiki ir dokumentacijos platforma su redagavimu realiuoju laikuDislokuoti
Open-source document signing platform for digital signaturesDislokuoti
Open-source document signing platform with e-signature capabilitiesDislokuoti
Open-source no-code platform for building AI voice agents in minutesDislokuoti
Lightweight file-based wiki platform for documentation and knowledge basesDislokuoti
Open-source ERP/CRM platform for managing business operationsDislokuoti
Unified platform for managing and monitoring domain name portfoliosDislokuoti
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesDislokuoti
Download Spotify music from YouTube with album art, lyrics, and metadataDislokuoti
Lightweight web UI for viewing Docker container logs in real-timeDislokuoti
Nemokama dinaminė DNS paslauga, skirta IP adresams susieti su domenaisDislokuoti
DumbDo is a stupidly simple, self-hosted to-do list that just worksDislokuoti
Šifruotas atsarginių kopijų sprendimas, palaikantis debesų saugyklą ir nuotolinius serveriusDislokuoti
Nemokama registracijos sistema verslui ir profesionalamsDislokuoti
Distributed search and analytics engine built on Apache LuceneDislokuoti
Secure Matrix client with end-to-end encryption and cross-platform messagingDislokuoti
Asmeninis medijos serveris su automatiniu srautiniu perdavimu ir įrenginio konvertavimuDislokuoti
Minimalistic web application for sending private and secure encrypted notesDislokuoti
Sistema, skirta valdyti ESP8266/ESP32 mikrovaldiklius naudojant YAMLDislokuoti
Real-time collaborative document editor with live editing and version historyDislokuoti
Open-source WhatsApp API for chatbots, automation, and messaging integrationsDislokuoti
Virtual whiteboard for sketching hand-drawn diagrams and collaborative brainstormingDislokuoti
Asmeninių ir šeimos išlaidų sekimo programaDislokuoti
Decentralizuotas tarpusavio failų dalijimasis naudojant IPFS technologijąDislokuoti
Paprastas „WireGuard VPN“ serveris su žiniatinklio valdymo sąsajaDislokuoti
Tarpinis serveris, skirtas apeiti „Cloudflare“ apsaugą interneto duomenų gavybaiDislokuoti
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesDislokuoti
Database-less Markdown note-taking app with wikilinks and full-text searchDislokuoti
Self-hosted feature flag management platform with Git integrationDislokuoti
Open-source low-code tool for building LLM orchestration flows and AI agentsDislokuoti
Self-hosted lightweight Git service with web interface and collaboration featuresDislokuoti
Naršyklėje veikiantis izometrinis diagramų braižymo įrankis infrastruktūros vizualizavimuiDislokuoti
Savarankiškai talpinamas RSS kanalų agregatorius, skirtas tavo kanalų valdymui ir skaitymuiDislokuoti
Ghost is a powerful platform for professional publishingDislokuoti
Open-source wealth management software for tracking investment portfoliosDislokuoti
Gitea yra lengva, atvirojo kodo Git talpinimo platformaDislokuoti
„GitLab“ yra išsami „DevOps“ platforma, skirta „Git“ saugyklų valdymui ir CI/CD.Dislokuoti
Open-source IT asset management and help desk software for IT operationsDislokuoti
Gogs is a self-hosted Git service for painless project management.Dislokuoti
Docker-powered stateless API for seamless PDF conversion and generationDislokuoti
Open-source observability platform for metrics visualization and monitoringDislokuoti
Gamified task manager that turns productivity into an RPG adventureDislokuoti
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsDislokuoti
Open-source cron job and background task monitoring with instant alertsDislokuoti
Application dashboard for organizing and accessing your web servicesDislokuoti
Atvirojo kodo namų automatizavimo platforma išmaniesiems įrenginiams valdytiDislokuoti
Inventory and organization system built for home usersDislokuoti
„HomeKit“ tiltas ne „Apple“ išmaniesiems namų įrenginiams, naudojant įskiepiusDislokuoti
Infrastruktūros prieigos šliuzas su automatiniu duomenų maskavimu ir audito sekimaisDislokuoti
Open-source API development and testing platform for developers and teamsDislokuoti
Self-hosted plant management system for tracking care routines and garden organizationDislokuoti
Savo serveryje talpinama automatizavimo platforma stebėjimo agentams kurtiDislokuoti
Žaibiškai greitas statinės svetainės generatorius, sukurtas naudojant GoDislokuoti
Immich yra didelio našumo, savo serveryje talpinamas nuotraukų ir vaizdo įrašų valdymo sprendimasDislokuoti
Unified time series platform with Flux queries and integrated web UIDislokuoti
Minimalistinė savo serveryje talpinama sąskaitų faktūrų sistema laisvai samdomiems specialistams ir mažoms komandomsDislokuoti
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsDislokuoti
Torrent tracker proxy translating queries for Sonarr, Radarr, and other automation toolsDislokuoti
Jaeger is an open-source distributed tracing system for monitoring microservicesDislokuoti
Nemokamas ir atvirojo kodo medijos serveris, skirtas jūsų medijos bibliotekos tvarkymui ir transliavimuiDislokuoti
Įrankis medijos užklausoms valdyti, skirtas Jellyfin, Emby ir Plex, su patvirtinimo eigaDislokuoti
Jenkins is an open-source automation server for CI/CD pipelinesDislokuoti
Open-source CMS for building dynamic websites and web applicationsDislokuoti
Self-hosted synchronization server for Joplin note-taking applicationDislokuoti
Lengva užrašų ir kontrolinių sąrašų programėlė su Markdown ir Kanban lentomisDislokuoti
JupyterLab yra internetinė interaktyvi kūrimo aplinka, skirta užrašinėms ir koduiDislokuoti
Savo prieglobos pranešimų maršrutizatorius, jungiantis žiniatinklio kabliukus su pranešimų platformomisDislokuoti
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareDislokuoti
Karakeep is a self-hosted bookmark manager with AI-powered tagging and searchDislokuoti
Savarankiškai talpinama skaitmeninė biblioteka komiksams, mangai ir elektroninėms knygomsDislokuoti
Open-source identity and access management solution with SSO, OAuth, and SAML supportDislokuoti
Debesims pritaikyti API vartai, sukurti hibridinėms ir kelių debesų aplinkomsDislokuoti
Langflow is a visual AI workflow builder for creating LLM applicationsDislokuoti
Open-source grammar, style, and spell checker for 25+ languagesDislokuoti
LibreChat is an AI chat interface with RAG support for multi-provider LLM useDislokuoti
Free and open-source machine translation API that is entirely self-hostedDislokuoti
Automatizuota muzikos kolekcijos valdymo ir tvarkymo programa, skirta Usenet ir torentamsDislokuoti
LiteLLM is an AI gateway to call 100+ LLMs using OpenAI formatDislokuoti
Atvirojo kodo reliacinė duomenų bazių serveris ir MySQL tiesioginis pakaitalasDislokuoti
MaxKB is an open-source platform for building enterprise-grade AI knowledge base agentsDislokuoti
Open-source business intelligence platform for data visualization and analyticsDislokuoti
Atvirojo kodo vektorinė duomenų bazė, sukurta dirbtinio intelekto programoms ir panašumo paieškaiDislokuoti
Asmeninis DI asistentas su daugiakanalių pranešimų palaikymuDislokuoti
Į dokumentus orientuota NoSQL duomenų bazė su JSON formato dokumentų saugyklaDislokuoti
Personal relationship management system for documenting your lifeDislokuoti
Workflow automation platform with visual node-based interfaceDislokuoti
Savarankiškai talpinama virtuali naršyklė, skirta bendram naršymui internete ir transliacijomsDislokuoti
Nextcloud is a powerful self-hosted productivity platformDislokuoti
Web-based reverse proxy management with free SSL certificatesDislokuoti
Open-source Airtable alternative that turns databases into smart spreadsheetsDislokuoti
Atvirojo kodo ERP ir CRM platforma verslo valdymui ir el. prekybaiDislokuoti
Vykdykite didelius kalbos modelius lokaliai, naudodami paprastą API DI programomsDislokuoti
Self-hosted AI chat interface supporting multiple LLM providers with RAG capabilitiesDislokuoti
Self-hosted HTML5 network speed test without Flash or JavaDislokuoti
Žiniasklaidos užklausų valdymo ir atradimo įrankis, skirtas „Plex“, su patvirtinimo darbo eigaDislokuoti
Document management system that transforms physical documents into searchable digital archivesDislokuoti
Open-source document management system for scanning, OCR, and organizing PDFsDislokuoti
Perplexica is a privacy-focused AI answering engineDislokuoti
Cross-platform web-based PostgreSQL database browser with zero dependenciesDislokuoti
PhotoPrism yra dirbtinio intelekto valdoma nuotraukų valdymo programa decentralizuotam žiniatinkliuiDislokuoti
Self-hosted YouTube media manager for automated channel and playlist downloadsDislokuoti
Self-hosted file sharing platform as an alternative to WeTransferDislokuoti
Plausible is a lightweight, privacy-first Google Analytics alternativeDislokuoti
Populiarus medijos serveris, skirtas transliuoti filmams, TV laidoms, muzikai ir nuotraukomsDislokuoti
Open-source backend for your next SaaS and mobile app in a single fileDislokuoti
PostgreSQL yra galinga, atvirojo kodo objektinė-reliacinė duomenų bazių sistemaDislokuoti
Open-source social media scheduling platform with AI-powered content creationDislokuoti
Open-source e-commerce platform for creating and managing online storesDislokuoti
Open-source monitoring and alerting toolkit with time-series databaseDislokuoti
Centralizuota indeksuotojų tvarkyklė, skirta „Usenet“ ir „torrent“ seklių integravimuiDislokuoti
Open-source game server management panel with Docker isolationDislokuoti
Open-source message broker implementing AMQP for reliable asynchronous messagingDislokuoti
Automatinis filmų kolekcijos tvarkytuvas ir organizatorius, skirtas Usenet ir torrentamsDislokuoti
Šiuolaikinė dokumentų valdymo sistema su pažangia OCR, skirta ieškomiems archyvamsDislokuoti
Easy-to-use live video streaming server supporting RTMP, HLS, SRT, and WebRTCDislokuoti
Beautiful self-hosted ROM manager for scanning, browsing, and playing retro gamesDislokuoti
Open-source RSS feed generator for websites missing native RSS supportDislokuoti
RustDesk is an open-source remote desktop software for secure remote accessDislokuoti
Privacy-respecting metasearch engine aggregating results from multiple sourcesDislokuoti
Self-hosted bookmark manager for saving and organizing web content offlineDislokuoti
„Sim Studio“ yra atvirojo kodo platforma, skirta kurti ir diegti DI agentų darbo eigas.Dislokuoti
Skyvern is an AI-powered browser automation tool using LLMs and computer visionDislokuoti
Privacy-first image sharing platform with complete control over your contentDislokuoti
Local file sharing in your browser inspired by Apple AirDropDislokuoti
Snipe-IT is a free, open-source IT asset management system for tracking hardware, software licenses, and depreciationDislokuoti
Automatinis TV laidų kolekcijų tvarkytuvas ir organizatorius, skirtas Usenet ir torrentamsDislokuoti
Open-source file manager for organizing assets across devices and cloud storageDislokuoti
Savo prieglobo interneto našumo stebėjimo programa su automatizuotais greičio testaisDislokuoti
Powerful locally hosted web-based PDF manipulation toolDislokuoti
Open-source continuous file synchronization tool for secure peer-to-peer syncingDislokuoti
Šiuolaikinė savo serveryje talpinama vertimų valdymo platforma komandoms ir kūrėjamsDislokuoti
Modern reverse proxy and load balancer with automatic Docker service discoveryDislokuoti
Self-hosted personal knowledge base with hierarchical note organization and scriptingDislokuoti
Automatically sync and download YouTube videos from channels and playlistsDislokuoti
Zero trust network access connector for secure remote resource accessDislokuoti
Umami is a simple, fast, privacy-focused alternative to Google AnalyticsDislokuoti
Uptime Kuma is a beautiful, self-hosted monitoring toolDislokuoti
Vaultwarden is a lightweight, self-hosted password manager compatible with BitwardenDislokuoti
Vikunja is an open-source, self-hostable to-do app with multiple views and collaborationDislokuoti
Visual Studio Code Server
Paleisk „Visual Studio Code“ savo naršyklėje bet kurDislokuoti
Database clustering system for horizontal scaling of MySQL databasesDislokuoti
Self-hosted coding time tracker with statistics and productivity insightsDislokuoti
Savarankiškai talpinama skaitymo vėliau paslauga, skirta išsaugoti ir tvarkyti interneto straipsniusDislokuoti
Web-based amateur radio logging application for tracking contacts and awardsDislokuoti
Real-time collaborative whiteboard for team brainstorming and remote meetingsDislokuoti
Open-source vector database for AI applications and semantic searchDislokuoti
OSINT tool for comprehensive website analysis, security auditing, and infrastructure intelligenceDislokuoti
Privacy-focused Discord client with enhanced security and custom featuresDislokuoti
Browser-based Linux desktop environment for remote access and productivityDislokuoti
Open-source Kanban board for visual project management and task trackingDislokuoti
Whoogle is a self-hosted, ad-free, privacy-respecting metasearch engineDislokuoti
Wiki.js is a modern, powerful and extensible wiki platform for documentationDislokuoti
Open-source developer platform for building internal tools and workflowsDislokuoti
WireGuard Easy is a web-based VPN management interface for WireGuardDislokuoti
Wizarr is an advanced invitation and user management system for media serversDislokuoti
Open-source CI/CD automation platform with native GitHub integrationDislokuoti
WordPress is the world's most popular website builder and CMSDislokuoti
WPS Office is a comprehensive office suite with document editing capabilitiesDislokuoti
Yamtrack is a self-hosted media tracker for movies, TV, anime, and gamesDislokuoti
Simple NVR video surveillance solution for home and businessDislokuoti
Minimalist self-hosted note-taking app with markdown and full-text searchDislokuoti
Unified encrypted app for notes, passwords, bookmarks, and 2FADislokuoti