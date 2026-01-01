Firefly
Apie Firefly
„Firefly“ suteikia „WireGuard“ išskirtinį našumą ir saugumą vartotojams, kurie nori VPN galimybių be tradiciškai sudėtingos mokymosi kreivės. Kaip patobulinta „wg-easy“ versija, „Firefly“ papildo profesionaliomis funkcijomis, tokiomis kaip automatiniai SSL sertifikatai, patobulintas kinų kalbos palaikymas ir supaprastintas valdymas, išlaikant paprastumą, dėl kurio „WireGuard“ tapo populiarus. „WireGuard“ moderni kriptografija užtikrina didesnį greitį ir ilgesnį baterijos veikimo laiką nei senesni VPN protokolai, išlaikydama saugumą, kuris buvo oficialiai patvirtintas. „Firefly“ apjungia šią galią į prieinamą sąsają, kuri leidžia VPN diegimą lengvai pasiekti namų vartotojams, mažoms įmonėms ir visiems, kuriems reikia saugios nuotolinės prieigos, neįsigyjant brangių komercinių VPN paslaugų ar neįsisavinant sudėtingų tinklo koncepcijų.
Dažniausi naudojimo atvejai
Nuotoliniai darbuotojai naudoja „Firefly“, kad saugiai pasiektų namų ar biuro tinklus iš bet kurios vietos, sukurdami šifruotus tunelius, kurie apeina geografinius apribojimus ir nesaugų viešąjį „WiFi“. Skaitmeniniai klajokliai jį naudoja saugiems ryšiams palaikyti keliaujant, apsaugodami jautrius duomenis viešbučių ir kavinių tinkluose. Savo serverius valdantys vartotojai jį diegia, kad saugiai atskleistų namų serverius ir paslaugas, neatverdami pažeidžiamų prievadų tiesiogiai internetui. Mažos įmonės jį naudoja kaip ekonomišką alternatyvą komercinėms VPN paslaugoms, skirtoms nuotolinei darbuotojų prieigai. Privatumą vertinantys vartotojai jį naudoja srautui nukreipti per savo infrastruktūrą, o ne pasitikėdami trečiųjų šalių VPN teikėjais.
Pagrindinės funkcijos
- Paprasta žiniatinklio valdymo sąsaja
- Vieno paspaudimo „WireGuard“ kliento konfigūracijos generavimas
- QR kodo generavimas mobiliojo įrenginio nustatymui
- Automatinis nemokamų SSL sertifikatų teikimas
- Visų „WireGuard“ klientų palaikymas (iOS, Android, Windows, macOS, Linux)
- Nereikia diegti „WireGuard“ sistemos lygmeniu
- Vienas dvejetainis failas be išorinių priklausomybių
- Ryšio stebėjimas realiuoju laiku
- Kliento pralaidumo stebėjimas
- Kelių vartotojų palaikymas su atskiromis konfigūracijomis
- IPv4 ir IPv6 palaikymas
- Pasirinktinė DNS konfigūracija
- Padalinto tuneliavimo galimybės
- Minimalus išteklių naudojimas
Kodėl verta diegti „Firefly“ „Hostinger“ VPS serveryje
„Firefly“ diegimas „Hostinger“ VPS serveryje suteikia dedikuotą viešąjį IP adresą, optimalų VPN paslaugoms, užtikrinant patikimą ryšį, nepriklausantį nuo namų tinklo stabilumo ar dinaminių gyvenamųjų IP adresų. VPS aplinka siūlo įmonės lygio pralaidumą sklandžiam VPN veikimui be interneto tiekėjo apribojimų, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę prieinamumą, garantuojantį VPN prieigą, kai tik reikia, ir nuspėjamą tinklo delsą nuolatinei ryšio kokybei. Tu gausi naudos iš profesionalios infrastruktūros, kuri palaiko veikimą net namų elektros energijos tiekimo sutrikimų ar interneto trikdžių metu, galimybę veikti kaip saugus perdavimo taškas, skirtas pasiekti išteklius skirtinguose tinkluose, ir pakankamą pralaidumą, kad palaikytų kelis vienu metu veikiančius VPN ryšius. Centralizuotas diegimas supaprastina valdymą ir užtikrina, kad tavo VPN serveris išliktų pasiekiamas, nepaisant vietinio tinklo konfigūracijos pakeitimų.
