Firefly
Server VPN WireGuard sederhana dengan antarmuka manajemen web
Pilih paket VPS yang akan digunakan Firefly
Biaya perpanjangan Rp143.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
Tentang Firefly
Firefly menghadirkan performa dan keamanan WireGuard yang luar biasa kepada pengguna yang menginginkan kapabilitas VPN tanpa kurva pembelajaran yang biasanya sulit. Sebagai versi wg-easy yang ditingkatkan, Firefly menambahkan fitur profesional seperti sertifikat SSL otomatis, dukungan bahasa Mandarin yang lebih baik, dan manajemen yang disederhanakan sambil mempertahankan kesederhanaan yang membuat WireGuard populer. Kriptografi modern WireGuard menyediakan kecepatan yang lebih cepat dan masa pakai baterai yang lebih baik daripada protokol VPN lama, sambil mempertahankan keamanan yang telah diverifikasi secara formal. Firefly membungkus kekuatan ini dalam antarmuka yang mudah diakses yang membuat penerapan VPN dapat dijangkau oleh pengguna rumahan, bisnis kecil, dan siapa pun yang membutuhkan akses jarak jauh yang aman tanpa menggunakan layanan VPN komersial yang mahal atau menguasai konsep jaringan yang kompleks.
Kasus Penggunaan Umum
Pekerja jarak jauh menggunakan Firefly untuk mengakses jaringan rumah atau kantor dengan aman dari mana saja, menciptakan terowongan terenkripsi yang melewati pembatasan geografis dan WiFi publik yang tidak aman. Nomad digital memanfaatkannya untuk menjaga koneksi aman saat bepergian, melindungi data sensitif di jaringan hotel dan kafe. Self-hoster menerapkannya untuk mengekspos server dan layanan rumah dengan aman tanpa membuka port yang rentan langsung ke internet. Bisnis kecil menggunakannya sebagai alternatif hemat biaya untuk layanan VPN komersial untuk akses karyawan jarak jauh. Pengguna yang peduli privasi menjalankannya untuk merutekan lalu lintas melalui infrastruktur mereka sendiri daripada mempercayai penyedia VPN pihak ketiga.
Fitur Utama
- Antarmuka manajemen berbasis web yang sederhana
- Pembuatan konfigurasi klien WireGuard sekali klik
- Pembuatan kode QR untuk pengaturan perangkat seluler
- Penyediaan sertifikat SSL gratis otomatis
- Dukungan untuk semua klien WireGuard (iOS, Android, Windows, macOS, Linux)
- Tidak memerlukan instalasi WireGuard tingkat sistem
- Satu biner tanpa dependensi eksternal
- Pemantauan koneksi waktu nyata
- Pelacakan bandwidth klien
- Dukungan multi-pengguna dengan konfigurasi terpisah
- Dukungan IPv4 dan IPv6
- Konfigurasi DNS kustom
- Kapabilitas split tunneling
- Penggunaan sumber daya minimal
Mengapa menerapkan Firefly di Hostinger VPS
Menerapkan Firefly di Hostinger VPS menyediakan alamat IP publik khusus yang optimal untuk layanan VPN, memastikan konektivitas yang andal tidak bergantung pada stabilitas jaringan rumah atau IP residensial dinamis. Lingkungan VPS menawarkan bandwidth tingkat perusahaan untuk performa VPN yang lancar tanpa pembatasan ISP, ketersediaan 24/7 yang menjamin akses VPN kapan pun dibutuhkan, dan latensi jaringan yang dapat diprediksi untuk kualitas koneksi yang konsisten. Anda mendapatkan manfaat dari infrastruktur profesional yang menjaga uptime bahkan selama pemadaman listrik rumah atau gangguan internet, kemampuan untuk berfungsi sebagai titik relai aman untuk mengakses sumber daya di berbagai jaringan, dan bandwidth yang cukup untuk mendukung beberapa koneksi VPN secara bersamaan. Penerapan terpusat menyederhanakan manajemen dan memastikan server VPN Anda tetap dapat diakses terlepas dari perubahan pada konfigurasi jaringan lokal Anda.
Pilih paket VPS yang akan digunakan Firefly
Biaya perpanjangan Rp143.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.