2FAuth menghadirkan kenyamanan akses berbasis web untuk autentikasi dua faktor tanpa mengorbankan keamanan atau privasi. Seiring dengan semakin banyaknya layanan online yang mewajibkan 2FA untuk perlindungan akun, pengguna secara tradisional terikat pada aplikasi seluler yang mengaitkan kode autentikasi ke satu perangkat. 2FAuth mengatasi batasan ini dengan menyediakan antarmuka web yang dapat diakses dari perangkat apa pun, sambil menjaga rahasia autentikasi sensitif Anda pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Proyek ini dibuat oleh Bubka dan telah berkembang menjadi solusi matang yang dipercaya oleh pengguna yang sadar keamanan, yang menginginkan kenyamanan manajemen 2FA terpusat tanpa bergantung pada layanan komersial closed-source. Dengan antarmuka modern, rangkaian fitur komprehensif, dan komitmen terhadap prinsip open-source, 2FAuth mewakili keseimbangan ideal antara kegunaan dan keamanan untuk mengelola autentikasi multi-faktor.

Kasus Penggunaan Umum

Individu yang sadar keamanan menggunakan 2FAuth untuk mengonsolidasikan semua kode 2FA mereka di satu lokasi yang mudah diakses, sambil mempertahankan kontrol penuh atas data autentikasi. Pekerja jarak jauh memanfaatkannya untuk mengakses kode autentikasi dari berbagai perangkat tanpa ketergantungan pada ponsel selama sesi login. Administrator sistem menerapkannya untuk akun layanan bersama tim yang memerlukan 2FA, memungkinkan akses terkontrol ke kredensial infrastruktur penting. Nomaden digital menghargai akses kode autentikasi dari perangkat apa pun saat bepergian tanpa khawatir kehilangan atau kerusakan ponsel. Pengguna tingkat lanjut yang bermigrasi dari Google Authenticator atau Authy mendapatkan manfaat dari kemampuan impor dan fitur manajemen yang ditingkatkan. Keluarga menggunakannya untuk mengelola kode 2FA secara terpusat untuk layanan dan akun bersama.

Fitur Utama

Generasi kode autentikasi TOTP dan HOTP

Pemindaian kode QR untuk pengaturan akun yang mudah

Entri manual untuk layanan yang tidak menyediakan kode QR

Grup untuk mengatur beberapa akun

Fungsionalitas pencarian dan filter

Desain responsif untuk seluler dan desktop

Dukungan mode gelap

Ikon akun untuk identifikasi visual

Salin kode dengan satu klik

Impor dari Google Authenticator, Aegis, dan 2FAS

Fungsionalitas ekspor untuk pencadangan dan migrasi

Perlindungan akun opsional dengan kata sandi

Dukungan WebAuthn untuk autentikasi tanpa kata sandi

Self-hosted dengan kepemilikan data penuh

Mengapa menerapkan 2FAuth di Hostinger VPS

Menerapkan 2FAuth di Hostinger VPS memastikan kode autentikasi Anda tetap dapat diakses 24/7 dari lokasi dan perangkat mana pun, menghilangkan ketergantungan pada ponsel yang dapat hilang, rusak, atau kehabisan baterai. Lingkungan VPS menyediakan akses yang andal dan selalu aktif ke kode 2FA Anda saat paling dibutuhkan, uptime tingkat perusahaan yang memastikan kemampuan autentikasi selama skenario login kritis, dan manajemen terpusat yang dapat diakses oleh pengguna yang berwenang di seluruh organisasi Anda. Anda mendapatkan manfaat dari hosting yang aman dengan pencadangan rutin yang melindungi dari kehilangan data autentikasi, kemampuan untuk mengakses kode dari komputer pinjaman atau publik saat diperlukan, dan kemandirian dari batasan aplikasi seluler serta keterikatan vendor. Infrastruktur profesional memastikan layanan autentikasi Anda tetap tersedia terlepas dari ketersediaan perangkat, sementara self-hosting menjaga privasi dan kontrol penuh atas rahasia autentikasi sensitif Anda.