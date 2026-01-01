2FAuth सुरक्षा या गोपनीयता से समझौता किए बिना टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए वेब-आधारित एक्सेस की सुविधा प्रदान करता है। जैसे-जैसे ऑनलाइन सेवाओं को अकाउंट सुरक्षा के लिए 2FA की बढ़ती आवश्यकता है, उपयोगकर्ता पारंपरिक रूप से मोबाइल ऐप्स तक सीमित रहे हैं जो ऑथेंटिकेशन कोड को एक ही डिवाइस से जोड़ते हैं। 2FAuth किसी भी डिवाइस से एक्सेस किए जा सकने वाले वेब इंटरफ़ेस को प्रदान करके इस सीमा को तोड़ता है, जबकि आपके संवेदनशील ऑथेंटिकेशन सीक्रेट्स को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। यह प्रोजेक्ट बुबका द्वारा बनाया गया था और एक परिपक्व समाधान के रूप में विकसित हुआ है जिस पर सुरक्षा-जागरूक उपयोगकर्ता भरोसा करते हैं जो क्लोज्ड-सोर्स कमर्शियल सेवाओं पर निर्भर किए बिना केंद्रीकृत 2FA प्रबंधन की सुविधा चाहते हैं। अपने आधुनिक इंटरफ़ेस, व्यापक फीचर सेट और ओपन-सोर्स सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, 2FAuth मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के प्रबंधन के लिए उपयोगिता और सुरक्षा के बीच आदर्श संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है।

सामान्य उपयोग के मामले

सुरक्षा-जागरूक व्यक्ति अपने सभी 2FA कोड को एक सुलभ स्थान पर समेकित करने के लिए 2FAuth का उपयोग करते हैं, जबकि ऑथेंटिकेशन डेटा पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखते हैं। रिमोट कर्मचारी लॉगिन सेशन के दौरान फोन पर निर्भरता के बिना कई डिवाइस से ऑथेंटिकेशन कोड एक्सेस करने के लिए इसका लाभ उठाते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इसे टीम-साझा सेवा खातों के लिए डिप्लॉय करते हैं जिन्हें 2FA की आवश्यकता होती है, जिससे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडेंशियल तक नियंत्रित पहुंच सक्षम होती है। डिजिटल खानाबदोश यात्रा करते समय किसी भी डिवाइस से ऑथेंटिकेशन कोड एक्सेस करने की सराहना करते हैं, बिना फोन खोने या क्षतिग्रस्त होने की चिंता किए। Google Authenticator या Authy से माइग्रेट करने वाले पावर उपयोगकर्ता इसकी इम्पोर्ट क्षमताओं और उन्नत प्रबंधन सुविधाओं से लाभ उठाते हैं। परिवार साझा सेवाओं और खातों के लिए 2FA कोड को केंद्रीय रूप से प्रबंधित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

TOTP और HOTP ऑथेंटिकेशन कोड जनरेशन

आसान अकाउंट सेटअप के लिए QR कोड स्कैनिंग

उन सेवाओं के लिए मैन्युअल एंट्री जो QR कोड प्रदान नहीं करती हैं

कई खातों को व्यवस्थित करने के लिए ग्रुप्स

सर्च और फिल्टर कार्यक्षमता

मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन

डार्क मोड सपोर्ट

विज़ुअल पहचान के लिए अकाउंट आइकन

एक क्लिक से कोड कॉपी करें

Google Authenticator, Aegis और 2FAS से इम्पोर्ट करें

बैकअप और माइग्रेशन के लिए एक्सपोर्ट कार्यक्षमता

पासवर्ड के साथ वैकल्पिक अकाउंट सुरक्षा

पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन के लिए WebAuthn सपोर्ट

पूर्ण डेटा स्वामित्व के साथ सेल्फ-होस्टेड

Hostinger VPS पर 2FAuth क्यों डिप्लॉय करें

Hostinger VPS पर 2FAuth डिप्लॉय करना सुनिश्चित करता है कि आपके ऑथेंटिकेशन कोड किसी भी स्थान और डिवाइस से 24/7 सुलभ रहें, उन मोबाइल फोन पर निर्भरता को समाप्त करता है जो खो सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं या जिनकी बैटरी खत्म हो सकती है। VPS वातावरण आपके 2FA कोड तक विश्वसनीय, हमेशा-चालू एक्सेस प्रदान करता है जब उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, एंटरप्राइज़-ग्रेड अपटाइम महत्वपूर्ण लॉगिन परिदृश्यों के दौरान ऑथेंटिकेशन क्षमता सुनिश्चित करता है, और आपके संगठन में अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ केंद्रीकृत प्रबंधन प्रदान करता है। आपको नियमित बैकअप के साथ सुरक्षित होस्टिंग से लाभ होता है जो ऑथेंटिकेशन डेटा हानि से बचाता है, आवश्यकता पड़ने पर उधार लिए गए या सार्वजनिक कंप्यूटरों से कोड एक्सेस करने की क्षमता मिलती है, और मोबाइल ऐप की सीमाओं और वेंडर लॉक-इन से स्वतंत्रता मिलती है। पेशेवर इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करता है कि आपकी ऑथेंटिकेशन सेवा डिवाइस की उपलब्धता की परवाह किए बिना उपलब्ध रहे, जबकि सेल्फ-होस्टिंग आपके संवेदनशील ऑथेंटिकेशन सीक्रेट्स पर पूर्ण गोपनीयता और नियंत्रण बनाए रखती है।