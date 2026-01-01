2FAuth מביא את הנוחות של גישה מבוססת ווב לאימות דו-שלבי מבלי להתפשר על אבטחה או פרטיות. מכיוון ששירותים מקוונים דורשים יותר ויותר 2FA להגנת חשבונות, משתמשים היו נעולים באופן מסורתי באפליקציות מובייל הקושרות קודי אימות למכשיר יחיד. 2FAuth שובר מגבלה זו על ידי מתן ממשק ווב הנגיש מכל מכשיר, תוך שמירה על סודות האימות הרגישים שלך בתשתית שאתם שולטים בה. הפרויקט נוצר על ידי Bubka וצמח לפתרון בשל שזוכה לאמון של משתמשים מודעי אבטחה שרוצים את הנוחות של ניהול 2FA מרכזי מבלי להסתמך על שירותים מסחריים בקוד סגור. עם הממשק המודרני שלו, סט תכונות מקיף, ומחויבות לעקרונות קוד פתוח, 2FAuth מייצג את האיזון האידיאלי בין שימושיות לאבטחה לניהול אימות רב-שלבי.

מקרי שימוש נפוצים

אנשים מודעי אבטחה משתמשים ב-2FAuth כדי לאחד את כל קודי ה-2FA שלהם במיקום נגיש אחד, תוך שמירה על שליטה מלאה בנתוני האימות. עובדים מרוחקים מנצלים אותו כדי לגשת לקודי אימות ממכשירים מרובים ללא תלות בטלפון במהלך סשני התחברות. מנהלי מערכת פורסים אותו עבור חשבונות שירות משותפים לצוות הדורשים 2FA, המאפשר גישה מבוקרת לאישורי תשתית קריטיים. נוודים דיגיטליים מעריכים את הגישה לקודי אימות מכל מכשיר בעת נסיעה מבלי לדאוג לאובדן או נזק לטלפון. משתמשים מתקדמים המהגרים מ-Google Authenticator או Authy נהנים מיכולות הייבוא שלו ותכונות ניהול משופרות. משפחות משתמשות בו לניהול מרכזי של קודי 2FA עבור שירותים וחשבונות משותפים.

תכונות עיקריות

יצירת קודי אימות TOTP ו-HOTP

סריקת קודי QR להגדרת חשבון קלה

הזנה ידנית לשירותים שאינם מספקים קודי QR

קבוצות לארגון חשבונות מרובים

פונקציונליות חיפוש וסינון

עיצוב רספונסיבי למובייל ולדסקטופ

תמיכה במצב כהה

אייקוני חשבון לזיהוי ויזואלי

העתקת קודים בלחיצה אחת

ייבוא מ- Google Authenticator , Aegis ו- 2FAS

, ו- פונקציונליות ייצוא לגיבוי והעברה

הגנת חשבון אופציונלית באמצעות סיסמה

תמיכה ב- WebAuthn לאימות ללא סיסמה

לאימות ללא סיסמה אירוח עצמי עם בעלות מלאה על הנתונים

למה לפרוס את 2FAuth ב-Hostinger VPS

פריסת 2FAuth ב-Hostinger VPS מבטיחה שקודי האימות שלכם יישארו נגישים 24 שעות ביממה מכל מיקום ומכשיר, ומבטלת תלות בטלפונים ניידים שעלולים ללכת לאיבוד, להינזק או להיגמר להם הסוללה. סביבת ה-VPS מספקת גישה אמינה וזמינה תמיד לקודי ה-2FA שלכם כשאתם זקוקים להם ביותר, זמן פעולה ברמת ארגון המבטיח יכולת אימות במהלך תרחישי התחברות קריטיים, וניהול מרכזי הנגיש למשתמשים מורשים ברחבי הארגון שלכם. אתם נהנים מאירוח מאובטח עם גיבויים קבועים המגנים מפני אובדן נתוני אימות, היכולת לגשת לקודים ממחשבים מושאלים או ציבוריים בעת הצורך, ועצמאות ממגבלות אפליקציות מובייל ונעילת ספק. התשתית המקצועית מבטיחה ששירות האימות שלכם יישאר זמין ללא קשר לזמינות המכשיר, בעוד אירוח עצמי שומר על פרטיות ושליטה מלאה בסודות האימות הרגישים שלכם.