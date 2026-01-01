2FAuth zapewnia wygodę dostępu do uwierzytelniania dwuskładnikowego przez przeglądarkę internetową, bez naruszania bezpieczeństwa ani prywatności. Ponieważ usługi online coraz częściej wymagają 2FA do ochrony kont, użytkownicy tradycyjnie byli zmuszeni do korzystania z aplikacji mobilnych, które wiążą kody uwierzytelniające z jednym urządzeniem. 2FAuth przełamuje to ograniczenie, zapewniając interfejs internetowy dostępny z dowolnego urządzenia, jednocześnie przechowując Twoje wrażliwe sekrety uwierzytelniające na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Projekt został stworzony przez Bubkę i rozwinął się w dojrzałe rozwiązanie, któremu ufają użytkownicy dbający o bezpieczeństwo, którzy pragną wygody scentralizowanego zarządzania 2FA bez polegania na komercyjnych usługach o zamkniętym kodzie źródłowym. Dzięki nowoczesnemu interfejsowi, kompleksowemu zestawowi funkcji i zaangażowaniu w zasady open-source, 2FAuth stanowi idealną równowagę między użytecznością a bezpieczeństwem w zarządzaniu uwierzytelnianiem wieloskładnikowym.

Typowe zastosowania

Osoby dbające o bezpieczeństwo używają 2FAuth do konsolidacji wszystkich swoich kodów 2FA w jednej dostępnej lokalizacji, zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad danymi uwierzytelniającymi. Pracownicy zdalni wykorzystują go do dostępu do kodów uwierzytelniających z wielu urządzeń, bez zależności od telefonu podczas sesji logowania. Administratorzy systemów wdrażają go dla współdzielonych kont usługowych wymagających 2FA, umożliwiając kontrolowany dostęp do krytycznych danych uwierzytelniających infrastruktury. Cyfrowi nomadzi doceniają dostęp do kodów uwierzytelniających z dowolnego urządzenia podczas podróży, bez obaw o zgubienie lub uszkodzenie telefonu. Zaawansowani użytkownicy migrujący z Google Authenticator lub Authy korzystają z jego możliwości importu i rozszerzonych funkcji zarządzania. Rodziny używają go do scentralizowanego zarządzania kodami 2FA dla współdzielonych usług i kont.

Kluczowe funkcje

Generowanie kodów uwierzytelniających TOTP i HOTP

Skanowanie kodów QR dla łatwej konfiguracji konta

Ręczne wprowadzanie dla usług, które nie udostępniają kodów QR

Grupy do organizacji wielu kont

Funkcja wyszukiwania i filtrowania

Responsywny design dla urządzeń mobilnych i stacjonarnych

Obsługa trybu ciemnego

Ikony kont dla wizualnej identyfikacji

Kopiowanie kodów jednym kliknięciem

Import z Google Authenticator, Aegis i 2FAS

Funkcja eksportu do tworzenia kopii zapasowych i migracji

Opcjonalna ochrona konta hasłem

Obsługa WebAuthn dla uwierzytelniania bezhasłowego

Samodzielne hostowanie z pełną własnością danych

Dlaczego warto wdrożyć 2FAuth na Hostinger VPS

Wdrożenie 2FAuth na Hostinger VPS zapewnia, że Twoje kody uwierzytelniające pozostają dostępne 24/7 z dowolnej lokalizacji i urządzenia, eliminując zależność od telefonów komórkowych, które mogą zostać zgubione, uszkodzone lub rozładowane. Środowisko VPS zapewnia niezawodny, stały dostęp do Twoich kodów 2FA, gdy są najbardziej potrzebne, czas dostępności na poziomie korporacyjnym, zapewniający możliwość uwierzytelniania w krytycznych scenariuszach logowania, oraz scentralizowane zarządzanie dostępne dla autoryzowanych użytkowników w całej Twojej organizacji. Korzystasz z bezpiecznego hostingu z regularnymi kopiami zapasowymi chroniącymi przed utratą danych uwierzytelniających, możliwości dostępu do kodów z pożyczonych lub publicznych komputerów w razie potrzeby oraz niezależności od ograniczeń aplikacji mobilnych i blokady dostawcy. Profesjonalna infrastruktura zapewnia, że Twoja usługa uwierzytelniania pozostaje dostępna niezależnie od dostępności urządzenia, podczas gdy samodzielne hostowanie utrzymuje pełną prywatność i kontrolę nad Twoimi wrażliwymi sekretami uwierzytelniającymi.