2FAuth mang đến sự tiện lợi của quyền truy cập dựa trên web vào xác thực hai yếu tố mà không ảnh hưởng đến bảo mật hoặc quyền riêng tư. Khi các dịch vụ trực tuyến ngày càng yêu cầu 2FA để bảo vệ tài khoản, người dùng thường bị khóa vào các ứng dụng di động liên kết mã xác thực với một thiết bị duy nhất. 2FAuth phá vỡ giới hạn này bằng cách cung cấp giao diện web có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào trong khi vẫn giữ các bí mật xác thực nhạy cảm của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Dự án được tạo ra bởi Bubka và đã phát triển thành một giải pháp hoàn chỉnh được tin cậy bởi những người dùng quan tâm đến bảo mật, những người muốn sự tiện lợi của quản lý 2FA tập trung mà không phải dựa vào các dịch vụ thương mại mã nguồn đóng. Với giao diện hiện đại, bộ tính năng toàn diện và cam kết với các nguyên tắc mã nguồn mở, 2FAuth thể hiện sự cân bằng lý tưởng giữa khả năng sử dụng và bảo mật để quản lý xác thực đa yếu tố.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Những cá nhân quan tâm đến bảo mật sử dụng 2FAuth để hợp nhất tất cả các mã 2FA của họ vào một vị trí dễ truy cập trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn dữ liệu xác thực. Người làm việc từ xa tận dụng nó để truy cập mã xác thực từ nhiều thiết bị mà không phụ thuộc vào điện thoại trong các phiên đăng nhập. Quản trị viên hệ thống triển khai nó cho các tài khoản dịch vụ được chia sẻ trong nhóm yêu cầu 2FA, cho phép truy cập có kiểm soát vào thông tin xác thực cơ sở hạ tầng quan trọng. Những người du mục kỹ thuật số đánh giá cao việc truy cập mã xác thực từ bất kỳ thiết bị nào khi đi du lịch mà không phải lo lắng về việc mất hoặc hỏng điện thoại. Người dùng thành thạo di chuyển từ Google Authenticator hoặc Authy được hưởng lợi từ khả năng nhập và các tính năng quản lý nâng cao của nó. Các gia đình sử dụng nó để quản lý tập trung các mã 2FA cho các dịch vụ và tài khoản được chia sẻ.

Các tính năng chính

Tạo mã xác thực TOTP và HOTP

Quét mã QR để thiết lập tài khoản dễ dàng

Nhập thủ công cho các dịch vụ không cung cấp mã QR

Nhóm để sắp xếp nhiều tài khoản

Chức năng tìm kiếm và lọc

Thiết kế đáp ứng cho thiết bị di động và máy tính để bàn

Hỗ trợ chế độ tối

Biểu tượng tài khoản để nhận dạng trực quan

Sao chép mã chỉ với một cú nhấp chuột

Nhập từ Google Authenticator, Aegis và 2FAS

Chức năng xuất để sao lưu và di chuyển

Bảo vệ tài khoản tùy chọn bằng mật khẩu

Hỗ trợ WebAuthn cho xác thực không mật khẩu

Tự host với quyền sở hữu dữ liệu hoàn toàn

Tại sao nên triển khai 2FAuth trên Hostinger VPS

Triển khai 2FAuth trên Hostinger VPS đảm bảo mã xác thực của bạn luôn có thể truy cập 24/7 từ mọi vị trí và thiết bị, loại bỏ sự phụ thuộc vào điện thoại di động có thể bị mất, hỏng hoặc hết pin. Môi trường VPS cung cấp quyền truy cập đáng tin cậy, luôn hoạt động vào mã 2FA của bạn khi cần nhất, thời gian hoạt động cấp doanh nghiệp đảm bảo khả năng xác thực trong các tình huống đăng nhập quan trọng và quản lý tập trung có thể truy cập bởi người dùng được ủy quyền trong toàn tổ chức của bạn. Bạn được hưởng lợi từ hosting an toàn với các bản sao lưu thường xuyên bảo vệ chống mất dữ liệu xác thực, khả năng truy cập mã từ máy tính mượn hoặc công cộng khi cần thiết và sự độc lập khỏi các giới hạn ứng dụng di động và sự phụ thuộc vào nhà cung cấp. Cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp đảm bảo dịch vụ xác thực của bạn luôn khả dụng bất kể thiết bị có sẵn hay không, trong khi tự host duy trì quyền riêng tư và kiểm soát hoàn toàn các bí mật xác thực nhạy cảm của bạn.